Otheguy: “El proyecto de izquierda sale fortalecido tras la renuncia de Sendic”

Marcos Otheguy, senador y fundador de Rumbo de Izquierda – Frente Amplio

“La decisión que tomó Raúl fue la mejor que podría haber tomado”, remarcó el senador escindido de la 711, Marcos Otheguy, en referencia a su renuncia a la Vicepresidencia de la República. Es que la situación ya era insostenible, y se necesitaba una salida que permitiera al Frente Amplio (FA) seguir adelante y le devolviera la tranquilidad a Sendic, explicó. Pocos meses atrás decidió abandonar el sector e iniciar un nuevo camino en la coalición, bajo el nombre Rumbo de Izquierda. El legislador, conforme con el accionar del FA ante la conducta de quien fuera su líder, aseguró que “el proyecto de izquierda sale fortalecido” tras lo ocurrido en el Plenario.

-¿Qué reflexión le merece la renuncia de Raúl Sendic a la Vicepresidencia?

-La decisión que tomó Raúl fue la mejor que podría haber tomado, tanto para el FA como para él mismo. Ha estado expuesto durante el último año y medio sistemáticamente, ha habido un ensañamiento con él –independientemente de evaluar errores-, y eso le ha generado una exposición muy grande.

Con un pronunciamiento tan contundente del Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA, y el presidente de la República avalando el fallo, no quedaban muchos caminos. Con mucha grandeza Raúl tomó la mejor decisión para salir de esta situación que nos tenía empantanados, y personalmente para él, que uno aspira a que empiece una etapa de tranquilidad.

-¿Esperaba esa decisión? ¿Le sorprendió?

-No es que la esperara, pero no me sorprendió.

-Pero, teniendo en cuenta que él iba a presentar sus descargos y llegó directo a renunciar, ¿no sorprendió un poco?

-Creo que si bien sorprendió, yo esperaba, conociendo a Raúl, un acto de grandeza como el que tuvo. Yo me comuniqué con él, le trasmití mi solidaridad a él y a su familia; es un momento muy complicado.

-¿Después de que renunciara?

-Sí.

-¿Previamente había hablado con él?

-Sí, también.

-¿Él le había adelantado algo?

-No. Tuvimos una conversación como cada tanto tenemos. Yo tengo aprecio por Raúl y tenemos un buen diálogo. Creo que a veces como uno sale de las derrotas es mucho más relevante que cómo maneja las victorias. A mí me alegró mucho saber que se comunicó con Tabaré, que le trasmitió su respaldo al gobierno y a la fuerza política, y que desde el lugar que esté va a seguir contribuyendo para que el FA siga adelante y que el gobierno cumpla con los objetivos con los cuales se comprometió. Creo que salimos de una situación muy dolorosa, pero es una crisis política, desde ningún punto de vista es institucional.

-Algunos políticos lo han planteado.

-No comparto. No hay una crisis institucional, el gobierno se ha mantenido, la institucionalidad también, y el Parlamento ha seguido con su funcionamiento.

-¿La decisión de renunciar tuvo que ver con que sus sectores más allegados le terminaron soltando la mano?

-Hay determinados sectores con los cuales la 711 ha tenido un relacionamiento más cercano, que acompañaron este proceso sin hacer muchas manifestaciones públicas y tratando de trabajar en una salida política, y ningún escenario estaba descartado. Yo no creo que le hayan soltado la mano; hubo una toma de conciencia de dónde estaba parado Raúl, con una pérdida de apoyo muy importante, con un pronunciamiento muy contundente del TCP, y me parece que él asumió con responsabilidad la mejor alternativa.

-La sanción ya estaba redactada, pero ante la renuncia no se dictaminó. ¿Por qué?

-Fue tan fuerte el anuncio que hizo Sendic, que cambió el eje. Yo no me imagino un Plenario viendo cómo se lo sancionaba, cuando había renunciado.

-¿Eso quedó en segundo plano entonces? ¿No podría concretarse más adelante?

-No sé, pero era difícil que el Plenario retomara el funcionamiento para evaluar una posible sanción. El FA a través de su TCP y del propio Plenario colocó la vara de la ética muy arriba. Uno mira lo que ha pasado en la región, con primeras figuras de los gobiernos acusados de cosas extremadamente más graves, e inmutablemente siguen en sus cargos. Solo la Justicia ha apartado a personas del gobierno, y acá no hubo necesidad de que interviniera.

Esto es una reivindicación de los partidos y de la política. El FA ha demostrado que puede regular las conductas de sus integrantes de manera muy contundente, y creo que esa es una muy buena señal para el sistema político, los partidos y la democracia.

-¿Quién gana con esta renuncia?

-Creo que gana la democracia, gana el FA, gana la política, gana el fortalecimiento de los partidos políticos. El FA demostró que puede regular la conducta de quienes lo integran, y que no necesita que nadie de afuera tenga que venir a hacerlo.

-¿Cómo sigue el FA después de esto? ¿Ve complicado el panorama?

-No, no lo veo complicado. El FA salió de una situación muy compleja que lo tenía claramente empantanado, permanentemente discutiendo, y ahora retoma su funcionamiento normal. Asumió Lucía Topolansky como vicepresidenta de la República, que es una compañera de larga trayectoria, con mucha experiencia parlamentaria, con una enorme capacidad de trabajo y de diálogo.

-¿Qué piensa del manejo de la 711 frente a la situación de Sendic desde que su imagen comenzó a deteriorarse? Lejos de aceptar sus errores, los dirigentes hicieron una gran defensa de su líder; incluso hablaban de una campaña en su contra.

-Son cosas distintas. Hubo una campaña claramente muy dura.

-¿Se refiere a una campaña desde los medios y la oposición, como en marzo de 2016 declaró el Plenario?

-No, yo no creo que haya sido de los medios… no son todos los medios, no se puede englobar.

-¿A qué se refiere entonces cuando dice que hubo una campaña muy dura?

-A que ha habido un tratamiento permanente del tema a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de distintos actores políticos.

-¿De la oposición?

-También ha habido sectores del FA que por cálculos menores de interna, de correlación de fuerzas, aprovecharon la situación de manera negativa, no actuaron de la mejor forma. Pero la 711 no tuvo una estrategia sólida como para pararse desde el reconocimiento de errores.

-¿No hubo una autocrítica?

-Raúl en estos últimos tiempos hizo autocrítica de algunos eventos. A partir del reconocimiento de errores uno puede reelaborar una estrategia para reposicionarse políticamente, pero no la hubo.

-De hecho, después de que Sendic renunciara, la 711 lo siguió defendiendo y cuestionando al TCP y al presidente del FA, Javier Miranda.

-No comparto el ataque al tribunal ni los cuestionamientos al presidente del FA. Miranda se encontró con una situación sumamente difícil e intentó actuar de la mejor manera posible.

-¿La campaña a la que hacía referencia no tiene que ver también con los errores que cometió el propio Sendic? Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó con el título, donde afirmó una cosa y se desdijo enseguida.

-Eso fue desafortunado.

-¿Qué cree que pueda pasar en la Justicia?

-Por los elementos que nosotros tuvimos en la Investigadora, ratificamos lo que dijimos en su momento en el informe que por unanimidad presentamos en el Senado: no se pudieron constatar ilicitudes o irregularidades en el funcionamiento de Ancap.

-¿El tema Ancap es parte de la judicialización de la política?

-No. Si hay sectores, en este caso de la oposición, que entienden que hay elementos irregulares, es correcto que se lleve a la Justicia.

-¿Lo ocurrido puede complicar al FA de cara a las próximas elecciones, o el hecho de que falte tanto es una oportunidad para que llegado el momento el tema haya quedado en el olvido?

-Estamos lejos de la elección, y en la coyuntura electoral la sociedad evalúa otras cosas: si el gobierno cumplió con sus compromisos programáticos, cómo está el país, la marcha de la economía, el empleo y las fórmulas presidenciales. Por lo tanto, estamos muy lejos todavía de poder dilucidar cómo se va a comportar el electorado en el 2019.

-Pero, ¿cree que pueda repercutir en algún sentido?

-Yo tengo mucha confianza en el FA, en su proyecto político, en la marcha del gobierno, en que vamos a cumplir con los compromisos que hicimos.

-¿Eso está por encima de lo que pasó con Sendic?

-Está por encima totalmente. Uno ve la marcha de la economía y la compara con lo que pasa en la región, y seguimos teniendo una situación excepcional desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, del crecimiento, siguen llegando inversiones de gran porte, desde afuera se sigue mirando al Uruguay como un país de certezas, de estabilidad, donde claramente no hay corrupción.

-Igualmente, en los últimos días hemos sido noticia en el mundo, y se ha hablado de corrupción en los medios internacionales.

-Yo creo que la noticia termina siendo que Uruguay resuelve estas cosas que muchos países del continente no han podido resolver, y eso nos sigue colocando en un lugar distinto, como una democracia de calidad que tiene fortalezas importantes. Creo que el mejor proyecto que tiene el país a futuro es el del FA y aspiro a que la ciudadanía confíe en eso en el 2019.

-Es sabido que Sendic no fue el único que no rindió cuentas de viáticos o tarjetas. ¿Este episodio es una oportunidad para aumentar los controles?

-Sin duda. Hoy en el Parlamento hay un proyecto de ley sobre los viáticos que el FA estuvo trabajando a nivel de Diputados. Todavía no hemos empezado a discutirlo [en el Senado] porque estamos con la Rendición de Cuentas. Yo creo que el Estado tiene que ir hacia una regulación muy estricta en este tema, donde tiene claramente debilidades a la hora de controlar. El Parlamento también las tiene, y todos los partidos políticos de cierta manera están involucrados en esto. Yo no viajé nunca, por lo tanto desconocía los procedimientos; ahora me he interiorizado en cómo funcionan y creo que hay que ir hacia un régimen mucho más estricto y transparente para la ciudadanía.

-Según partidos opositores, la renuncia de Sendic significó “un día triste” y “un golpe” para el gobierno. ¿Cree que esto los fortalece?

-Yo creo que el proyecto de izquierda sale fortalecido de esto, no sale debilitado para nada, porque en todos los partidos políticos se ha vinculado a dirigentes muy relevantes con hechos irregulares, y en ningún caso se actuó con la contundencia que actuó el FA. Yo no conozco ningún informe de ningún tribunal de ética de otro partido que haya cuestionado conductas que incluso estuvieron en el ámbito judicial con fallos negativos.

-¿Qué piensa del fallo del TCP?

-Es muy contundente a la hora de reivindicar el comportamiento ético que tienen que tener los políticos en el cumplimiento de su función pública, sobre todo los de mayor relevancia. En ese sentido es un mensaje inequívoco, no hay lugar a los matices o a la polémica.

-En junio usted se alejó de la 711 junto a muchos otros dirigentes, y fundaron Rumbo de Izquierda. ¿La caída de la imagen de Sendic tuvo que ver con esa decisión?

-En realidad nosotros veníamos con un proceso interno de discusión, de diferencias importantes dentro de la 711, y eso fue lo que motivó nuestro retiro y el inicio de un camino propio dentro del FA.

-¿Qué fue lo que pasó en ese proceso de discusión para que decidieran abandonar el sector?

-La 711 fue abandonando aquellas cosas que en su momento fueron un diferencial para tener un apoyo ciudadano importante, más allá de la figura de Raúl. Los que somos parte de un proyecto de izquierda no seguimos liderazgos, seguimos un proyecto colectivo. Eso no quiere decir que no haya líderes o compañeros que tengan una visibilidad mayor y que capten la atención ciudadana. Yo nunca seguí a un líder, siempre seguí un proyecto y estuve en la 711 por eso, no por Raúl Sendic.

-¿Ese proyecto caducó?

-Ese proyecto se desdibujó totalmente.

-¿El deterioro de Sendic tuvo que ver con eso?

-Sin duda impactó lo que pasó con Raúl, pero creo que podría haber habido capacidad de revertirlo teniendo una estrategia.

-El problema fue que no hubo una estrategia.

-Claro. En la campaña electoral nosotros logramos algunas cosas que fueron una seña de identidad.

-¿Por ejemplo?

-Primero, tratamos de instalar una mirada prospectiva para discutir ciertos temas del Uruguay, y logramos convocar a un montón de gente para pensar algunos desafíos que tiene el país hacia los próximos 15-20 años. La 711 hizo un aporte programático al FA en ese sentido.

Segundo, hicimos una campaña de mucha cercanía y diálogo con la sociedad, intercambiamos con el conjunto de los uruguayos, y tuvimos una forma de hacer política muy fraterna con el resto de los sectores del FA, apostando a debatir ideas y a poner la unidad como un elemento muy importante para el proyecto de izquierda.

-Y eso que habían conseguido en la campaña, se fue deteriorando.

-Exactamente. Fuimos perdiendo esas fortalezas.

-¿El hecho de que Sendic estuviera en el ojo de la tormenta impactó en el deterioro del sector? Porque usted habla de un proyecto que querían aportar al FA, pero quizás tener un líder tan cuestionado impedía hacerlo.

-Sin duda impactó. Ahora, la única manera de revertir eso era apostando a esto otro. Luego compañeros y compañeras se empezaron a ir, y en algún momento nosotros planteamos cambiar el rumbo para poder retomar esa senda que desde nuestro punto de vista había sido exitosa, o desplegar un camino propio, que fue lo que terminamos haciendo.

-¿Pensó en abandonar la banca en ese momento?

-Si yo me hubiera ido solo, habría abandonado la banca, pero se fue un colectivo muy relevante de compañeros, dos diputados, varios integrantes del gobierno, ediles de muchos departamentos, por lo tanto hubiera sido una irresponsabilidad.

-¿Es un sector formalmente integrado al FA o eso está pendiente?

-Ya nos presentamos ante la Presidencia del FA para pedir la autorización del uso del lema, cumplimos con toda la formalidad que el estatuto exige para ello, y ahora lo que falta es la firma de Miranda que nos autorice a utilizar el lema y registrarnos como partido político dentro del FA en la Corte Electoral. Esperamos hacer el lanzamiento en octubre.

-¿Cómo tomó la 711 el alejamiento de prácticamente la mitad de sus integrantes?

-Fue un proceso largamente debatido, por lo tanto no hubo ninguna sorpresa.

-¿Hubo reproches?

-Algunos compañeros sí han hecho reproches, pero con Raúl esto lo habíamos venido conversando desde hacía tiempo.

-¿En algún momento se sintió decepcionado de Sendic?

-No me gusta hacer ese tipo de valoraciones.