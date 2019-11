Para Bartesaghi, “Uruguay tiene que abrirse al mundo, bajar aranceles, y ese ritmo no lo van a poder seguir ni Argentina ni Brasil”

Ante la situación de incertidumbre del bloque, el analista internacional y Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, dijo a CRÓNICAS que se está yendo hacia un Mercosur “mucho más olvidado de lo que está”. Así, el próximo gobierno debe “plantear un Mercosur distinto”.

Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo

Semanas después de anunciar su intención de negociar un acuerdo con China, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó con romper el Mercosur si el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, limita las importaciones con Brasil.

Como respuesta, Fernández proclamó su intención de firmar un acuerdo con Uruguay para contar con un aliado y evitar una posible ruptura. Este acercamiento hacia el país parecería darse en forma independiente de quien ganara las elecciones, dado que en ese momento no se sabía quién sería presidente.

Ante un escenario donde el Mercosur parecería correr peligro, en diálogo con CRÓNICAS, el analista internacional Ignacio Bartesaghi se refirió a los problemas que azotan principalmente a los dos grandes países, y cómo Uruguay y su nuevo gobierno deben encararlos.

– ¿Qué opinión tiene respecto a las acciones de Bolsonaro de cara a la región?

– Queda claro que hay un cambio de posición del gobierno de Brasil con respecto al Mercosur. Lo que hay que calibrar adecuadamente es hasta dónde llega. Si es que lo que está planteando es una reforma del Mercosur o, por el contrario, hay un quiebre definitivo.

– En su opinión, ¿hacia dónde se dirige el bloque?

– Vamos hacia un Mercosur mucho más cargado de tensiones. Esto tiene que ver con la relación personal y compleja que parece se va a dar entre Bolsonaro y Fernández. También con modelos de desarrollo distintos, porque queda la sensación de que a Fernández le va a costar bastante tener una visión tan aperturista del Mercosur como la que pretende Bolsonaro.

Si esto lleva a que Brasil se vaya definitivamente del bloque, yo creo que es difícil, porque son socios estratégicos.

Lo que sí podemos ir es a un Mercosur que quede más olvidado de lo que ya está. Y esto podría generar dificultades en cumplir con la incorporación de los acuerdos cerrados recientemente, y que además se posterguen las negociaciones en curso con Corea del Sur, Singapur y Canadá.

– ¿Podría enlentecerse la agenda actual del Mercosur bajo este panorama?

– La realidad es que el escenario es muy complejo, porque no hay ninguna señal que indique ni que el Mercosur va para adelante ni que va para atrás. Hoy estamos en un estancamiento, y tenemos que ver.

– Ante este panorama, ¿qué posición debe tomar Uruguay? Particularmente, el próximo gobierno.

– Lo que tiene que plantear claramente el próximo gobierno de Lacalle Pou es decir que con este panorama de incertidumbre no se puede estar.

Uruguay es un país pequeño, necesita de reglas claras. Entonces, vamos a reformular los tratados originarios, vamos hacia una zona de libre comercio. Y después negociamos bilateralmente lo que haya que negociar. Hay que negociar con una lógica bilateral, sectorial, y más flexible.

El desafío del próximo canciller uruguayo es analizar claramente esta realidad y decir “yo frente a esto no puedo. Tengo que hablar con mis socios y decirles que esto no puedo, porque estas normas no son las que estamos cumpliendo”.

– Entonces, ¿qué camino debe seguir Uruguay dentro del Mercosur?

– Uruguay tiene que abrirse al mundo, bajar aranceles, y ese ritmo no lo van a poder seguir ni Argentina ni Brasil.

Uruguay es un país que necesita negociar acuerdos bilaterales solo. Eso es lo que me parece que tendría que forzar al gobierno de Lacalle Pou a decir, de una vez por todas, que no estemos cinco años más con el mismo Mercosur. Planteemos un Mercosur distinto; eso no quiere decir irse, pero sí necesariamente un Mercosur distinto.

Vecinos, ¿socios?

– ¿Qué significa para el gobierno entrante este posible acuerdo que Alberto Fernández busca promover para el bloque regional?

-Está bueno que esté pasando esto, que Fernández piense cómo hace Argentina para evitar que se quiebre el Mercosur. Porque ahí una de las cosas que tiene que hacer Uruguay es proponer que no quiere un quiebre del Mercosur, pero sí quiere flexibilizarlo.

Si tenemos las cosas claras de lo queremos del Mercosur es el momento ideal, porque la puja entre Bolsonaro y Fernández es una gran oportunidad para plantear una reforma del bloque.

Como Fernández visualiza que no va a poder hablar con Bolsonaro, busca un aliado en Uruguay. Qué importante que es que si tenemos ese rol, que yo lo veo como una oportunidad, saber qué pedir al sentarse a negociar.

Entonces, hay que plantearle a Argentina que estamos de acuerdo en que no queremos un quiebre del Mercosur. Pero también es una oportunidad para plantearle de ir a negociar por sí mismo con China, y para eso tiene que tener claridad de qué quiere en el Mercosur.