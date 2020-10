Parlamento Europeo no ratificará acuerdo UE-Mercosur, por política ambiental de Bolsonaro

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) presentó esta semana un nuevo escollo. El Parlamento Europeo aprobó una declaración presentada por legisladores franceses en la que asegura que no ratificará el acuerdo comercial con el Mercosur “en su estado actual”, debido a la política ambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Luis Martínez, presidente de la Eurocámara Uruguay, evaluó que “no es algo sorprendente”, pero eso “no significa que (el acuerdo) vaya a caer”.

La resolución se aprobó por 345 votos a favor, 295 en contra y 56 abstenciones, y argumenta que “en estas circunstancias, no se puede ratificar el acuerdo entre la UE y el Mercosur en su estado actual”. De acuerdo al documento, el tratado “debe garantizar unas condiciones de competencia leal y el respeto de las normativas y los modos de producción europeos”, y agrega que su capítulo sobre desarrollo sostenible “debe aplicarse, ponerse en práctica y evaluarse plenamente”.

En diálogo con CRÓNICAS, Luis Martínez, presidente de la Eurocámara Uruguay, evaluó que “no es algo sorprendente”, ya que “el tema medioambiental con respecto a Brasil venía complicado”. De todas formas, evaluó que eso “no significa que (el acuerdo) vaya a caer”, sino que representa “un toque de atención”, estimó.

“Es un mensaje del Parlamento, esto no viene de un gobierno. En ese sentido, no es algo definitivo, tiene una condición. Dice ‘hasta tanto Brasil no ajuste’”.

A su entender, el Mercosur debe hacer “una introspección y un sinceramiento con este tema y con las consecuencias que puedan tener”.

Martínez, dijo que “es importante que el presidente (Luis Lacalle) transmita esto a Bolsonaro y su gobierno con toda la seriedad e importancia que esto tiene”. “No solamente es un tema de cuestiones de medio ambiente de un vecino nuestro, pero además también trae aparejado toda una no concreción de algo que para el Mercosur y en particular para Uruguay es muy importante, porque es un acuerdo con uno de los bloques más importantes del mundo”.

“No está bueno no aprovechar esta oportunidad”, agregó.

Un palo más

Por su parte, el Consultor Internacional, Gonzalo Oleggini, evaluó que esta resolución del Parlamento Europeo representa “un palo importante” ya que condiciona la continuidad del proceso de ratificación del acuerdo a si se resuelven estos aspectos. Explicó que esta situación tiene “un gran empuje de Francia”, y la mayor preocupación es que involucra a “la pata comercial del acuerdo -la que más nos interesa a nosotros- que se vota solo en el Parlamento Europeo, no va a los 27 parlamentos”.

Consultado respecto a la respuesta del Mercosur, evaluó que no hay mucho que se pueda hacer, ya que en realidad lo que demuestra esta resolución es que “el parlamento europeo tampoco quiere votar el acuerdo en estas condiciones”.

“Hay que ver lo que la resolución ahí pide. La resolución está diciendo ‘si esto no se hace, no vamos a votar’. Obviamente apunta a cosas ambientales, de la Amazonia, de Brasil”, concluyó.

Actualmente, el texto del acuerdo se encuentra en etapa de traducción a todas las lenguas oficiales de la UE y del Mercosur, para luego ser aprobado por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Una vez firmado, pasa a ser ratificado por los parlamentos de cada país.