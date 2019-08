Pereyra sobre préstamo a Envidrio: “Lo más importante es el empleo, no resguardar el crédito”

Eduardo Pereyra, director general de Inefop

El director general de Inefop conversó con CRÓNICAS acerca de la denuncia que el diputado Rodrigo Goñi amplió contra el instituto a raíz del préstamo de US$1.600.000 a la empresa Envidrio. En este contexto, Pereyra hizo énfasis en la importancia de preservar los puestos de trabajo: “Nosotros nos movemos con otros paradigmas, nuestro criterio fundamental es la sostenibilidad”, indicó y agregó: “Recién en marzo del año que viene podemos decir si la empresa va a pagar o no”.

El Menú En la confortable cava de Panini´s, el director general de Inefop degustó pesca del día acompañada de papa escrachada, alioli y peperonatta criolla, todo acompañado por agua mineral.

-Inefop tiene casi 11 años de vida, las cifras demuestran que estos últimos años ha tenido una importante participación como brazo ejecutor de las políticas públicas en materia de capacitación. ¿Cómo ha visto la evolución del instituto desde su creación hasta ahora?

-El instituto es continuador de lo que era la Junta Nacional de Empleo, que era un órgano tripartito que resolvía por consenso y eso limitó mucho su capacidad de gestión y de ejecución de las políticas. A partir del 2008 se genera esta figura que resuelve por mayorías y va evolucionando; luego hay algunas modificaciones a la ley que fueron cambiando ese formato para que fuera una institución que ejecutara un poco más; con participación tripartita. Hoy día, tiene cuatro actores sociales, dos por el PIT-CNT, uno por la Cámara de Comercio, uno por la Cámara de Industria y tres del Poder Ejecutivo.

A partir de algunos lineamientos consensuados, se fijó una estrategia en 2015 y todos hemos venido aportando en ese sentido. Ha significado un aumento en la actividad del instituto, una profesionalización del mismo, mejoras en temas de gestión, avances en términos de la concepción de cuáles son las políticas que debe empujar el instituto y eso ha llevado a que aumentara mucho la ejecución y también la utilización del fondo. Es un fondo al que aportan trabajadores, empresarios y gobierno que recauda de acuerdo a cómo está la economía, si está bien como nos pasó en un período importante de estos últimos años, recauda más y si la economía se desacelera acompaña el ciclo económico.

El instituto había generado unas reservas que en los últimos años hemos venido ejecutando a los efectos de poder acompañar con más intensidad los desafíos que tiene el mercado de trabajo. Veo a Inefop como una institución que se ganó un lugar en la consideración pública, se hizo más visible y hoy centraliza todas las políticas de reconversión laboral en el país en todos los sectores; hay pocos sectores que no tengan acuerdos de políticas de formación profesional con Inefop. Hoy, cuando alguien del Estado o del sector privado necesita apoyo en materia de formación profesional sabe que tiene que venir a Inefop, eso no era así antes y es uno de los principales logros del período.

-¿Cuántas personas se han capacitado en Inefop recientemente?

-En 2015 llegamos a unas 20.000, en 2016 a 40.000, en 2017 a 134.000 y en 2018 a 120.000. Muchas son de formación semi-presencial por un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y las mutualistas, es un convenio que explica parte del crecimiento.

-¿Cuáles son los rubros que más solicitan capacitación?

-Creció la intervención en el sector agropecuario y en el medio rural. De parte de las gremiales, el Ministerio de Ganadería, el Secretariado Uruguayo de la Lana, Colonización y los gobiernos departamentales hay una inversión muy grande que se destina a la capacitación y a la asistencia técnica que ronda los 8 millones de dólares por año que se destinan al sector agropecuario.

También tenemos un acuerdo importante de capacitación con el sector construcción. También hemos hecho importantes acuerdos con la Cámara de Comercio para un proyecto de investigación, capacitación y asistencia técnica en el programa llamado Progretec. También con Cámara de Industrias para promover al sector exportador con miras a la tecnología. También tenemos acuerdos con la CUTI para promover los temas de programación, desarrollo y testing de software; en la misma línea con el Plan Ceibal.

En el sector turismo también se desarrolla intensamente la capacitación en idiomas, gestión empresarial, emprendimientos turísticos, mejora en la calidad de los servicios. También el acuerdo para la mejora de los servicios de salud a todo el país que ha permitido capacitar a todos los trabajadores del sector privado. También el transporte tanto de pasajeros como de carga o los delivery. Hemos tenido acuerdos para capacitar personas privadas de libertad. El abanico es muy amplio. Es un trabajo intenso y con buenos resultados que nos permite pensar el futuro con más optimismo.

Además, generamos un centro de formación en energías renovables que trabaja en la operación y mantenimiento de parques eólicos. Hoy en ese sector se ubican cerca de 5.000 puestos de trabajo y es un centro de formación que tiene la aspiración de ser un centro de formación regional.

-Según datos oficiales, el desempleo se ubica en el entorno del 8.7%. ¿Cuántas de estas personas desempleadas efectivamente hacen uso de la capacitación? ¿Cuál es el índice de reinserción en el mercado de trabajo tras la participación de Inefop?

El 45% de las personas que pasan por los cursos y están desempleadas acceden a un puesto de trabajo en un período de siete semanas luego de finalizado el curso.

-Cada vez más las personas desocupadas y ocupadas buscan capacitación. El fondo tenía su origen en capacitar a las personas que iban a seguro de paro. No siempre acuden todos, una parte no acude a la capacitación pero la mayoría sí lo hace. Los porcentajes de reinserción están en el entorno del 45% de las personas que pasan por los cursos y están desempleadas acceden a un puesto de trabajo en un período de siete semanas luego de finalizado el curso.

-El gobierno uruguayo selló el acuerdo con UPM para instalar su segunda planta e Inefop estará involucrado. ¿Cómo será la capacitación?

-Cuando se empezó a dialogar con la empresa participamos con parte del gobierno de los equipos técnicos que estuvieron discutiendo los planes, las necesidades y el impacto que generaría la empresa en el mercado de trabajo. Llegamos a acuerdos en la capacitación, después hubo algunas diferencias por parte del sindicato de la construcción pero se arribó a conceso en determinadas líneas y tenemos para largar ya un plan de capacitaciones que comenzaría dentro de 60 días y que está pre-acordado con la empresa.

Inefop va a compartir la conducción de esta estrategia y a cofinanciar todos los planes de formación que se están pensando para la etapa de la obra civil, para acompañar el crecimiento de la demanda de otros servicios vinculados al sector y para el aumento de la demanda en el territorio.

También se apuesta a fortalecer determinada formación técnica en ese territorio, formación que va a ser necesaria a futuro y que hoy no se visualiza, por ejemplo en mecatrónica.

-¿Cuántas personas se formarán en este programa?

-Hay disponible personal calificado para formar parte del proyecto por lo que habrá un primer proceso de capacitación de unas 200 personas que no tienen ninguna experiencia en el sector. Después se acompañará la capacitación en la obra. La idea es que no cambien mucho las personas que estén dentro del proyecto.

-¿Cómo es la co-financiación?

-Un millón y medio de dólares pondrá UPM y un millón y medio Inefop.

-En este contexto electoral, ¿cómo ve la continuidad del instituto más allá del partido político?

-El Instituto requiere de mucho liderazgo político y legitimación con un liderazgo convincente; los actores sociales no llevan cualquier cosa. Hay que tener convicción y fuerza para llevar adelante las propuestas que es algo que hemos hecho en este período, también porque tenemos un ministro como Murro que lideró en términos teóricos los objetivos del instituto para este período.

-Esta semana el diputado nacionalista Rodrigo Goñi amplió la denuncia contra Inefop por el préstamo que el instituto le hizo a Envidrio. ¿Se tomaron los recaudos necesarios a la hora de dar el préstamo?

-Inefop trabaja con muchas empresas y trabajadores que acuden cuando tienen dificultades. Las formas que tenemos de apoyarlos son los fondos que aspiramos a que vuelvan, muchas veces no tenemos las certezas ni las garantías de que los fondos vuelvan, pero entendemos que lo más importante es el empleo, no es lo más importante resguardar el crédito porque muchas veces estamos prestando a empresas o a personas que no recibirían crédito en el sistema financiero y por eso acuden a nosotros. Nosotros nos movemos con otros paradigmas, nuestro criterio fundamental es la sostenibilidad.

En el caso de Envidrio, cuando nosotros le prestamos, llevaba invertido un montón de dinero para una empresa nueva, para una planta nueva que estaba cero kilómetro y lo que nosotros le prestamos les significó que pudieran dar vuelta la llave y empezar a andar. Se logró que reabriera una empresa que estaba parada, que retomara a las personas y comenzara a exportar. Hoy está haciendo vidrio para la industria nacional y envases de vidrio para exportar.

Recuperamos a la empresa, los puestos de trabajo y estamos esperando que, en marzo del año que viene, se comience a pagar desde la empresa a Inefop. Recién en marzo del año que viene podemos decir si la empresa va a pagar o no va a pagar.

Entonces, cuando la consultora nos dijo que teníamos que previsionarlo a pérdida, nosotros no quisimos previsionarlo a pérdida porque no sabemos si esos fondos están perdidos o no. No queremos dar una señal negativa de la empresa cuando no tenemos ningún indicio de que no pueda pagar.

Evidentemente hay una cuestión política de hostigamiento a la empresa por parte del diputado que la está perjudicando. Está hablando mal de la empresa, ejerce una influencia negativa, la perjudica en su imagen pero también en el acceso al crédito; yo me pregunta qué es lo que se busca. ¿Se busca que esta industria cierre? No lo sé, tengo derecho a sospechar que siendo una empresa única en un rubro que está exportando y que es muy necesario en toda la región; no sé las cosas que están detrás más allá de difamar y de ensuciar la cancha.

Nosotros les prestamos y el juez y el fiscal dijeron que habíamos actuado de acuerdo con la ley y que teníamos facultades para hacer lo que se hizo. Se está sobredimensionando, no sé con qué interés.

-Goñi señaló que se parecía más a una donación que a un préstamo y usted recalcó que para Inefop lo más importante son los puestos de trabajo. ¿Inefop realizó los estudios de viabilidad para ver si los fondos retornarían?

-Nosotros hicimos un estudio que determinó el valor global que tenía la empresa y determinó cuánto era lo que necesitaban para ponerla en funcionamiento. El estudio dio que la empresa requería para ponerse en funcionamiento un millón seiscientos mil dólares y fue lo que le prestamos en tres desembolsos que se iban cotejando con la evolución del proyecto que terminaba con el horno prendido y eso se fue cumpliendo. Ahora falta la etapa del pago que es sobre el año que viene.

Nosotros somos expertos en diálogo social y tenemos claro que es una empresa que no existe otra de similares características en nuestro país, su no existencia impactaba negativamente en otras industrias que requieren del vidrio. Había también un impacto hacia otros sectores que no eran solo la empresa. Además, ahora sale una ley que estimula el cuidado del medio ambiente a través del reciclado y de la utilización de envases de vidrio y eso también la hace muy importante.

Todo el proceso es muy injusto y muy malintencionado. Nosotros tenemos la convicción de que ayudamos a que la empresa se pusiera de pie, sigue con dificultades porque es una empresa que se puso en funcionamiento prácticamente sin capital de giro porque nadie le quiere dar un crédito, cuando más lo precisa. Fundamentalmente porque hay un hostigamiento político muy grande y termina generando un perjuicio que no sabemos en qué puede terminar; no sabemos si están buscando que se cierre una empresa nacional, es medio preocupante esa forma de actuar contra una empresa nacional.

-¿Desde Inefop esperan que Envidrio pague en marzo de 2020?

-Esperamos que sí pero son créditos, reitero, es muy importante que un organismo de empleo ayude a sostener el empleo. Obviamente tenemos que recuperar el fondo para seguir prestando a otros pero nuestra preocupación más grande sigue siendo sostener el empleo y para es usamos las herramientas previstas en la ley.

Trabajadores del futuro

Consultado acerca de la preparación de los uruguayos para el mundo laboral del futuro, el director de Inefop hizo hincapié en la importancia de la educación temprana y señaló que a Uruguay “le faltan 11.000 niños” para lograr la universalización de la educación de 3 a 6 años, y resaltó que esta es la “base fundamental” para poder pelear mejores resultados en el futuro.

Asimismo señaló que Uruguay “ha fortalecido su estructura educativa” y resaltó que han mejorado los niveles de inversión en educación y formación y apuntó que hay desafíos para mejorar en términos de investigación e innovación.

“Nosotros no vemos dramáticamente los cambios, sí vemos cambios importantes, rapidez pero vemos oportunidades en que Uruguay es un país chico que perfectamente se puede insertar en el mundo como un lugar que recepción inversiones y genera empleo de calidad”, subrayó. En este marco, también destacó que el empleo de calidad es una excepción en el continente; “en Paraguay de cada diez personas 7 están en la informalidad”, complementó.

Ante la pregunta de si los trabajadores uruguayos están a nivel de competir a nivel de trabajo en el mundo, Pereyra señaló: “Creo que tienen una oportunidad”.