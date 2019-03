ACAU quiere impulsar una propuesta para que autos antiguos dejen de circular

Gustavo Quartino, presidente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), en diálogo con CRÓNICAS propuso que se realice un proyecto de ley con el fin de que los vehículos antiguos dejen de circular. Por otro lado, mencionó la falta de datos de los autos que actualmente están en circulación, y destacó la importancia de contar con una base de datos en el sector, para su mejor funcionamiento.

Cada vez más uruguayos optan por movilizarse por las ciudades y carreteras en autos propios. Comprar un vehículo hoy es más accesible que hace 20 años, por las financiaciones que se ofrecen. Esta situación hace que en la actualidad haya muchos más autos en circulación que hace unos años. Sin embargo, los empresarios del sector automotor expresan que no hay cifras sobre los autos que circulan, que aporten datos que sirvan para mejorar el rubro.

El presidente de ACAU, Gustavo Quartino, en diálogo con CRÓNICAS indicó que poder acceder a datos certeros sobre los autos en circulación ayudaría en la toma de decisiones comerciales y económicas, además de que conocer el mercado es “fundamental”.

En ese sentido señaló que la “estadística no existe, o por lo menos, no en forma depurada. Realmente no existía hace tres o cuatro años, cuando comenzó a operar el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive)”. En esa línea sostuvo que “no hay ningún organismo” que sepa qué cantidad abarca el parque automotor uruguayo.

En la actualidad, las estadísticas para los empresarios del rubro son las declaraciones juradas de los representantes de marca que están asociados a la cámara. El problema de estos datos radica en que, por ejemplo, se le pueden facturar cien vehículos a un concesionario, pero no todos ellos están circulando por las calles, por lo tanto, los datos serían imprecisos.

El Sucive entró en el juego

Desde diciembre de 2011, cuando entró en vigencia el Sucive, la información empezó a “fluir” mejor, según señaló Quartino. Ahora la institución está empezando a generar una base más confiable que las que poseen hasta el momento. El inconveniente de los datos que aporta es que se sabe que hay 10.000 vehículos empadronados, por ejemplo, pero no se sabe de qué tipo son.

Para el ejecutivo, no es necesario crear un organismo que realice la base de datos, sino que si se adoptara el sistema de clasificación vehicular del Mercosur –mediante el cual se nombra a cada tipo de vehículo con una determinada terminología-, solo se tendrían que designar los encargados para llevarlo adelante.

“El Sucive puede hacerlo, y hay que coordinar con la Aduana y con el Congreso de Intendentes para denominar y categorizar todos los vehículos según esa clasificación”, comentó.

Asimismo agregó que el mecanismo sería “fácil”, ya que cuando ingresa al país el auto, en el documento único, el despachante de Aduana pone la clasificación.

Propuesta para automóviles antiguos

Desde ACAU sostienen que “habría que votar una ley, discutirla, analizarla y comulgarla”, a fin de que los autos antiguos dejen de circular. Eso lo han planteado y explicado en todos los organismos, pero todavía no se ha elaborado el proyecto de ley, indicó Quartino.

“Al no haber una legislación, la salida del mercado de determinados vehículos se da cuando ya no funcionan más. Muchas autoridades dicen que eso se da por decantación natural, es decir, que se determina cuando los vehículos pasan por el control técnico”, puntualizó. Añadió que el problema radica en que ese tipo de control se hace solo en Montevideo y no en el Interior del país.

El ejecutivo de ACAU, expresó que el proceso tiene que ser a largo plazo para no perjudicar los derechos adquiridos. Asimismo, mencionó que el Estado tendrá que invertir para proporcionarles a los propietarios de esos autos antiguos, un plan de renovación. “El Estado lo que invierte por un lado, lo va a recuperar por el otro, porque la mayoría de los vehículos muy antiguos están en la informalidad y esto no recauda”, señaló.

Proyecto de ley para regularizar los titulares de los autos

Si bien aún no ha sido presentado al Consejo de Ministros, desde la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma) se está preparando un proyecto para regularizar a los titulares de los vehículos. “Hay autos que circulan a nombre de los titulares anteriores, lo cual nos crea un problema porque las multas les llegan a ellos y no a los actuales, es decir, les llegan todos los problemas a los propietarios anteriores y son inconvenientes que hay que resolver”, explicó el presidente de la institución, Agustín Romelli, destacando así la importancia de avanzar en este tema.