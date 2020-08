Alrededor de un 74% de los trabajadores estaría listo para trabajar bajo un modelo híbrido, según estudio

Según un estudio global del Grupo Adecco, el mundo laboral está listo para un nuevo modelo “híbrido”. El análisis concluye que un 74% de los trabajadores encuestados expresó que una combinación de trabajo entre la oficina y remoto es la mejor opción. En entrevista con CRÓNICAS, Manuel Alonso, director de Adecco Uruguay, expresó que estas cifras serían muy similares en el país.

El Grupo Adecco, empresa de consultoría integral en recursos humanos, presentó los resultados de su último estudio global sobre los cambios que se vienen en el mercado de trabajo y el impacto esperado a corto y largo plazo de la pandemia en el restablecimiento de las normas laborales.

El estudio se realizó durante el mes de mayo de 2020, con aportes de trabajadores de 18 a 60 años provenientes de Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos.

La investigación reveló que el mundo laboral está listo para un nuevo modelo “híbrido”, dado que un 74% de los trabajadores encuestados expresó que una combinación de trabajo en la oficina y remoto es la mejor manera de avanzar.

En entrevista con CRÓNICAS, Manuel Alonso, director de Adecco Uruguay, expresó que estas cifras -si se encuestara a trabajadores uruguayos- serían muy similares en el país. A su vez, explicó que la mayoría de las personas entendieron que hay una nueva manera de trabajar, pero lo más importante es que esto mismo lo entendieron las empresas, reflexionó.

De hecho, para Alonso, a partir de esta situación de pandemia las empresas, por ejemplo, van a “repensar” sus contratos de alquiler porque “hay un ahorro de costos muy significativo”. Explicó que se podría dividir al total de los empleados en dos grupos: uno trabajaría desde sus hogares y el otro en la empresa. Esto haría que se necesite mobiliario y demás herramientas para la mitad del personal, lo que llevaría a un ahorro, según comentó.

En otro punto del estudio de Adecco, se expresa que “más de dos tercios (69%) de los trabajadores están a favor del ‘trabajo orientado a resultados’, mediante el cual los contratos se basan en el cumplimiento de tareas en lugar de trabajar un número determinado de horas. Una alta proporción de ejecutivos (74%) está de acuerdo en que se debe revisar la duración de la semana laboral”, indica el estudio.

Al respecto, el experto señaló que muchas personas están dispuestas a tener contratos por rendimientos y no por horas, es decir que más allá de una reducción de la jornada laboral, es un tema de trabajar por objetivos. “Puedo trabajar menos de seis horas, o me puede llevar mucho más tiempo que ocho. En definitiva, es encontrar y ser responsable sobre los objetivos que uno tiene como empleado, cumplirlos y, obviamente, si es en un régimen de horas menor, no hay problema”, puntualizó.

A su vez, el estudio menciona que seis de cada diez dicen que sus habilidades digitales han mejorado durante el aislamiento, mientras que otros dos tercios (69%) están buscando nuevas habilidades en la era posterior a la pandemia.