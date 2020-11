Empresarios turísticos consideran que las medidas del gobierno son buenas pero no aplicables a todos los rubros

Luego de que el gobierno nacional diera a conocer el Plan Verano, diversos representantes del sector turístico opinaron que las medidas implementadas son buenas pero no llegan a cubrir las necesidades de todos los rubros que conforman el sector. A su vez, manifestaron que hay que posicionar a Montevideo como lugar turístico para el uruguayo, porque es el destino que más sufrirá por el cierre de fronteras.

En las últimas semanas los anuncios del gobierno venían siendo algo desalentadores para el sector turístico. La confirmación de que no habrá turistas extranjeros en la próxima temporada fue una noticia “dura” para quienes conforman el sector. Sin visitantes extranjeros, ahora hay que apostar a que el uruguayo vacacione en el país, por eso desde el gobierno se lanzó el “Plan Verano” como ayuda al rubro.

El encargado de dar a conocer este plan de apoyo en conferencia de prensa fue el ministro de Turismo, German Cardoso, quien manifestó que “habrá temporada”, pero ajustada a la nueva normalidad.

Entre las medidas anunciadas -que empezarán a regir desde el mes de diciembre- está la tasa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la hotelería. Además, habrá un descuento de nueve puntos de IVA para el sector gastronómico y los alquileres de autos.

La tercera disposición anunciada, ya se aplicaba en otros sectores, pero ahora se extiende al turismo: por cada trabajador que se contrate o reincorpore se hará un descuento de $ 8.000 en los aportes patronales. En junio pasado el gobierno había anunciado este beneficio pero con un monto de $ 5.000 a nivel general.



Por otro lado, los comerciantes que necesiten inyectar capital tendrán un apoyo a través del sistema de crédito del Sistema Nacional de Garantías (SiGa). Además, se exonerará de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los alquileres durante la temporada y se buscará financiar los alquileres hasta en 12 cuotas.

En entrevista con CRÓNICAS, el presidente de la Cámara de Turismo (Camtur), Juan Martínez, expresó que las medidas aplicadas “son buenas” para el objetivo que fueron anunciadas. Sin embargo, explicó que hay un grupo sectorial que conforman las agencias de viajes, los tour operadores, el transporte turístico, entre otros, que están en una situación difícil y precisan otro tipo de medidas de sostén hasta que las fronteras se abran.

Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), por su parte, opinó que las medidas anunciadas son las mismas que había antes de la pandemia.

A su vez, Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), señaló que las medidas no son suficientes para su sector porque salvo una -que refiere a créditos-, las otras van dirigidas a otros rubros. “Las medidas son aplaudibles para el mercado interno. Son para que el uruguayo vacacione dentro del país, pero para el 90% de las agencias de viaje -que son las que se dedican al turismo expeditivo-, lamentablemente no aplican”, puntualizó.

Para Wilder Ananikian, presidente de la Cámara Inmobiliaria, en cambio, las medidas sí son suficientes. El ejecutivo explicó que lo expuesto por el gobierno responde a reclamos que ellos habían realizado a través de la Camtur.

Pedidos

En cuanto a qué otras medidas tendrían que ser implementadas, desde Audavi señalaron cuatro esenciales para su sector: créditos, ley de reprogramación, extensión del seguro de paro y reducción drástica de los costos fijos de las empresas.

Martínez también señaló la importancia de que se apruebe la ley de reprogramación, dado que permitirá que los viajes vendidos para este año se puedan efectuar durante el 2021 y 2022. Esto no solo admitirá que los viajeros cuenten con su viaje, sino que ayudará a las agencias, porque así no tienen que devolver un dinero con el que no cuentan, consideró.

Pera, por su parte, comentó que desde la asociación que representa piden que los créditos que se les otorgue tengan tasa 0 de interés y sean pagaderos en 70 cuotas. Explicó que su sector ya no puede seguir pagando impuestos porque las empresas que conforman Audavi están cerradas desde el 13 de marzo, lo que lleva a que su facturación sea nula.

Martínez, a su vez, explicó que se deberían otorgar nuevas líneas de créditos para el sector, y ver con qué facilidades se aplican. Agregó que muchos ya han agotado sus líneas de crédito pero aún siguen necesitando de esta herramienta para seguir en el rubro.

Aunque el panorama de las agencias de viaje es bastante malo, Pera señaló que desde el Ministerio de Turismo, se ha apoyado y ayudado al sector.

Por otro lado, Martínez señaló que hay empresarios que rentan coches que actualmente no están siendo alquilados. Explicó que esa gente está en problemas en cuanto a que actualmente están pagando el Imesi por importar vehículos y mantener una flota que ahora no puede pagar.

“Hay que exonerar del Imesi para la importación de vehículos a las rentadoras formales, y también buscar la manera de bajar costos internos, como por ejemplo, las patentes”, remarcó. A su vez agregó que no todas estas medidas dependen del gobierno central sino que muchas obedecen a las Intendencias, por eso lo más justo y efectivo sería realizar una propuesta integral para todos.

Lo que se viene

Al fin de semana pasado se le sumó el feriado del lunes, por eso muchos uruguayos optaron por salir a hacer turismo y visitar distintos destinos dentro del país.

Tanto Ananikian, Martínez, como Rodríguez, coincidieron en que el pasado fin de semana largo fue “bastante bueno” para los empresarios turísticos.

Martínez informó que en función de los establecimientos que hay abiertos en Termas hubo un 85% de ocupación, mientras que Colonia alcanzó un 60%, mientras que el Este tuvo un 70% de ocupación.

Por otro lado, informó que hay cierta preocupación en el sector porque en algunos destinos -sobre todo del Este- se observó cierto descuido en cuanto a los cuidados sanitarios en lo que respecta al uso de tapabocas y al distanciamiento social. “Tenemos que ser responsables y cuidarnos, porque de nada sirve repetir la experiencia que ha tenido Europa”, puntualizó.

Respecto a si este fin de semana pudo haber sido un indicador de lo que será la temporada turística de verano, Martínez señaló que es “un síntoma de que la gente quiere salir”, si bien señaló que aún no hay nada concreto en cuanto a los alquileres para el verano.

“Muestra que hay una avidez por salir y movilizarse, lo que es muy bueno. Si a partir de diciembre, con las nuevas medidas, se va a acompañar con el tema precios y facilidades económicas, creo que va a ser un buen aliciente para el verano”, reflexionó.

A su vez, Ananikian mencionó que hay “muchísimas” consultas de turistas, pero todavía no se sabe si las mismas se van a transformar en alquileres finalmente.

“La temporada anterior fue rara, y prevemos que esta va a ser de gente en sus casas, con gastronomía muy controlada, con espacios más abiertos”, indicó.

Montevideo en problemas

Ananikian, Martínez, Pera y Rodríguez coincidieron en que uno de los destinos más complicados es Montevideo, principalmente porque durante la temporada de verano la capital del país recibe visitantes extranjeros, y eso ahora no ocurrirá por la imposibilidad de ingreso al país que tienen.

Rodríguez catalogó la situación de los empresarios turísticos en Montevideo como “critica”. A su vez, señaló que en los próximos meses se buscará aplicar nuevas ofertas turísticas, además de potenciar el circuito cultural, la gastronomía y las compras.

En esa misma línea, Martínez señaló que los uruguayos no ven a Montevideo como destino turístico, por eso llamó a trabajar en conjunto con la Intendencia y el Ministerio de Turismo para aplicar promociones que hagan atractiva la ciudad y así impulsar el turismo interno.