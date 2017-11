“First Data Uruguay va a apoyar al gobierno en todas las medidas que lleven a mejorar la bancarización de la población”

Novedad > ALEJANDRO SUZACQ ES EL NUEVO COUNTRY DIRECTOR DE FIRST DATA URUGUAY

Ayer se realizó la presentación oficial de Alejandro Suzacq como nuevo country director de First Data Uruguay, quien reemplaza a Álvaro Marotta en su cargo. En este contexto, CRÓNICAS dialogó con Suzacq y sus compañeros Gustavo Marín, vicepresidente de First Data para Latinoamérica, y Patricia Guarnes, gerente general de First Data para Argentina y Uruguay. Suzacq aseguró que la compañía va a jugar un rol importante en el desarrollo de los medios de pago electrónicos y “va a apoyar al gobierno en todas las medidas que lleven a mejorar la bancarización de la población”. Evaluó el proceso de inclusión financiera como positivo, pero reconoció un debe con el interior del país. “Hay todo un trabajo para seguir haciendo, para aumentar la capilaridad y llegar a absolutamente todos los comercios en todo el territorio”, dijo.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

La presencia de First Data en América Latina se extiende a casi todos los países de la región. En Uruguay, la compañía tiene dos líneas de negocio: el procesamiento de emisor y el de adquirencia. Dentro de esas líneas, se encuentra una vasta serie de servicios. First Data cuenta con la exclusividad de adquirencia de tarjetas Master Card en Uruguay, pero no la de procesamiento. Esto significa que se encarga de procesar las tarjetas para los bancos.

En Uruguay, a pesar de la reciente Ley de Inclusión Financiera, apenas el 16% de las transacciones se realizan a través de medios de pago electrónicos. Para First Data, esto supone un gran trabajo por delante. Marín opinó que con el dinero en efectivo “se alimenta la economía formal”. “Hay un tema de cultura, de educación, de costumbres. Pero en la medida en que todos los gobiernos trabajan para reducir el tamaño de la economía informal, eso favorece la penetración de los medios de pago electrónicos”, opinó. Según el vicepresidente de First Data para Latinoamérica, la participación comenzará a aumentar a medida que los gobiernos canalicen sus distintos programas sociales hacia medios electrónicos, mediante programas de inclusión financiera que creen “los incentivos correctos”.

Muchos pequeños comerciantes uruguayos han presentado reclamos acerca del costo que les generan los POS mediante los que se realizan las transacciones con tarjetas de crédito y débito. First Data aseguró que estos reclamos se repiten en toda la región, pero son “como cualquier costo”, según Marín. “Seguro que es más barato el POS que el costo de la seguridad”, añadió Guarnes.

Suzacq advirtió, en este sentido, acerca del costo que genera el dinero en efectivo, y lo calificó como “uno de los costos más importantes” que sufre el mercado uruguayo. “Creo que nuestro trabajo y el del gobierno apunta, no solo a mejorar la seguridad, sino también a bajar los costos”, dijo.

Una semana atrás, el equipo de First Data Uruguay fue invitado por el Ministerio de Economía y Finanzas a una reunión con el objetivo de comentar su experiencia como uno de los participantes del proceso de bancarización del país, y compartir cómo habían sido las distintas etapas dentro del mercado financiero, así como su evolución. “Queda mucho por hacer, y nosotros jugamos un papel importante. Los emisores juegan otro papel importante, hay todo un tema de docencia, de educación de la gente, de costumbres, que hay que vencer, mejorar, enseñar. Pero creo que Uruguay, en particular, va por buen camino”, opinó Suzacq.

Marín, por su parte, ejemplificó la evolución de Uruguay en inclusión financiera refiriéndose a que, hace seis o siete años, las personas utilizaban sus tarjetas de débito para retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos, pero no para transaccionar. Hoy se ha expandido la costumbre de utilizarlas para pagar, al igual que las tarjetas de crédito. Para Marín, eso se debe a un proceso de educación y a que “el gobierno puso incentivos, como la devolución del IVA”.

Otro reclamo frecuente, por parte de los pequeños comerciantes, ha sido el referido a los costos elevados de los aranceles que se les cobra por las transacciones con tarjetas. Marín aseguró que este es un asunto “polémico y permanente” para su compañía, pero que “el 70% del valor del arancel no se queda en el adquirente, va a las banderas, al emisor de la tarjeta”. Al respecto, comentó las resoluciones que han tomado diferentes países para lidiar con este problema. Algunos de ellos han dejado, simplemente, que el arancel se regule a través de la ley de oferta y demanda. En Europa, el gobierno ha impulsado un decreto que disminuye las tasas de intercambio, que es uno de los componentes de lo que se les paga a los emisores de tarjetas. Con esta medida, el arancel baja por defecto.

Guarnes comentó el caso de Argentina, en el que el gobierno tomó dos medidas. En primer lugar, el arancel máximo existente, que era del 3%, se redujo por acuerdo entre las partes al 2.5%. En segundo lugar, el gobierno estableció una tasa de intercambio, dado que un total de entre el 85% y el 90% del arancel se destinaba a los bancos emisores. Esto generaba cero incentivos para los nuevos comercios que aceptaran el pago con tarjetas. “Lo que se hizo fue cambiar la mezcla entre lo que va al emisor y lo que va al adquirente. Básicamente, redujo la tasa de intercambio”, explicó.

First Data en cifras

En el mundo entero, la compañía cuenta con más de 4.200 clientes en el negocio de procesamiento, es decir, bancos. Según Marín, las transacciones son millones. En el caso de Argentina, la compañía procesa más de dos millones de transacciones por día, al igual que en Brasil.

En cuanto a volumen de dinero, First Data habla de “billones”. En el caso de Brasil, la empresa dice superar los 20 billones de dólares por mes. En Argentina, las cantidades son similares. En Estados Unidos, First Data es dueña del 40% del mercado total de adquirencia.

En algunos países en los que está presente, First Data trabaja en exclusividad con una marca y en otros países es multimarca. En Colombia, por ejemplo, la compañía adquiere todas las tarjetas, al igual que en México. En Uruguay y Argentina, por la forma en cómo está estructurado el mercado, adquiere solamente Master Card.

El 30 de octubre, First Data Corporation a nivel global, informó los resultados financieros del tercer trimestre de 2017. Los ingresos consolidados fueron de US$ 3.1 mil millones, un 5% más que el año anterior. Los ingresos totales del segmento fueron de US$ 1.9 mil millones para el trimestre, un aumento del 5% en comparación con el período del año anterior.

El ingreso neto atribuible a First Data para el tercer trimestre de 2017 fue de US$ 296 millones, o US$ 0.31 por acción diluida, un aumento del 124% y 121%, respectivamente, respecto del tercer trimestre de 2016. El aumento en la utilidad neta atribuible a First Data fue impulsado por un elemento impositivo en el período actual, mejores resultados operativos y menor gasto por intereses.

La utilidad neta ajustada, que modifica los ingresos netos por cargos como cancelación de deuda, compensación basada en acciones, amortización de intangibles de adquisición, costos de reestructuración, elementos de impuestos discretos y otros ítems, fue de US$ 373 millones. El aumento fue impulsado por mejores resultados operativos y menores gastos por intereses.

Las ganancias totales del segmento antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización en el tercer trimestre de 2017 fueron de US$ 787 millones, un 6% más que el año anterior, o un aumento del 5% sobre la base de una moneda orgánica constante.