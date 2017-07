Ministerio de Salud Pública tiene miedo al control, aseguró Lema

El diputado nacionalista, Martín Lema, llamará a autoridades del Ministerio de Salud Pública al Parlamento para que estas expliquen la situación de la errónea entrega de medicamentos en el Hospital Saint Bois. En diálogo con CRÓNICAS, el legislador dijo que, respecto a la salud, la administración del Frente Amplio dejó un “gran amiguismo”, que no prioriza a los pacientes, y que la cartera “mira para el costado” y se llama al silencio.

Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi

El legislador por el Partido Nacional (PN) y presidente de la Comisión de Salud de diputados, Martín Lema, convocará a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) al Parlamento para que rindan cuentas sobre la situación del mal manejo de medicamentos en el Hospital Saint Bois, así como también en otros centros donde se puedan haber constatado situaciones similares. El objetivo es determinar responsabilidades y sanciones aplicadas al respecto, al tiempo en el que se solicitarán las actas de inspecciones que pueda haber realizado el MSP en su carácter de rector, desde enero de 2015 hasta la fecha.

En conversación con CRÓNICAS, Lema dijo ser un convencido de que el MSP está ausente de control y que, por el contrario, se ha convertido “en un testigo de lujo” del sistema de salud que no controla ni fiscaliza, y tampoco cuenta con los recursos humanos suficientes para ejercer, con profundidad, la tarea de rector.

Aunque se ejerza un control “a rajatabla”, pueden existir accidentes, consideró, aunque observó que si existiera una fiscalización se podrían minimizar los riesgos, y agregó que las víctimas del mal suministro del medicamento Mulsiferol alcanzó a más de 200 niños.

“Hoy el Frente Amplio (FA) se quedó en el país del papel en materia de salud. En los hechos, la calidad del sistema no se puede medir porque no la controla ni el ministro (Jorge Basso), ni el presidente de la República (Tabaré Vázquez) ni el Directorio de ASSE”, aseveró.

Doble criterio y amiguismo

Lema se mostró sorprendido ante “el silencio” por parte de las autoridades, respecto a este tema, y comentó que hay un doble criterio por parte del gobierno. En este sentido, comparó la reacción que este tuvo ante el taller sobre el aborto dictado en un liceo de Salto, donde el Consejo de Educación Secundaria inició una investigación de urgencia con la separación del cargo de su directora, actuando con “rapidez y celeridad”, con el “misterio” que rodeó lo sucedido en el Hospital Saint Bois.

“El gobierno tendrá que rendir cuentas de forma extensa, profunda y concreta”, describió. “¿Quiénes son los responsables? ¿No hay una sola persona que tenga que ver con esto? Sería muy curioso que fuera así. Se tiene que decir sin mucha vuelta. Si el ministro no quiere determinar responsabilidades de la cadena que se pueda haber formado en torno a esto, que se haga cargo el ministro”, expresó. Añadió que Basso se debería responsabilizar de este tipo de situaciones y divulgar un mensaje que genere mayor tranquilidad a la población en general y a los usuarios.

“Vamos a ir a fondo con esta Comisión Investigadora. Que caiga quien tenga que caer, que salte el que tenga que saltar, le guste al FA o no”, sentenció Lema.

Por otra parte, sentenció que la administración del FA dejó “un gran amiguismo” a la hora de tomar ciertas determinaciones en los casos que refieren a la salud pública. De esta forma, expuso: “Hay tanto amiguismo en ASSE que están más concentrados en defender a los amigos que en establecer los hechos con la justicia y objetividad que lo ameritan y en defender a los pacientes”.

Además, el legislador sostuvo que ha acreditado “un montón de casos” donde el Directorio de ASSE realizó la defensa de sus “amigos”, quienes son “jerarcas empresarios que lucran con la propia ASSE y que participaron en las listas de este partido en la última elección”. En este matiz, dijo que “ya se sabe la clara postura amiguista del Directorio de ASSE” y que el MSP “no hace absolutamente nada y mira para el costado”.

Miedo

Lema aseguró que ASSE tiene “miedo al control” debido a las irregularidades que existen en la institución, y que no hay coraje para enfrentar los temas tal cual están. “No hay coraje, ni siquiera por parte del presidente de la República”, enfatizó.

Según recordó, Vázquez determinó que no habría controles en ASSE, lo que convierte en irónica la situación, puesto que “viendo todos los hechos de corrupción de 2014 en salud pública, comparte y avala la idea de excluir a los miembros de la oposición cuando deberían ofrecer más garantías”.

No obstante, confirmó que no es solamente a través de la exclusión de los medios de la oposición en el Directorio que entiende ese “miedo” a la fiscalización, ya que también sucedió lo mismo cuando se pidieron comisiones investigadoras y se denegaron “como en 2013”, se realizaron acciones para disuadir el tema o se evitaron que prosperen. “Vamos a ir a fondo con esta Comisión Investigadora. Que caiga quien tenga que caer, que salte el que tenga que saltar, le guste al FA o no”, sentenció.

Canzani y ex Filtro

Lema mencionó, además, que en el Hospital Canzani hay un incumplimiento de un acuerdo firmando a merced del MSP, en el cual se había establecido un potenciamiento del resto de los servicios luego del cierre de su maternidad.

“En definitiva se cumplió con lo que quería el BPS, pero la parte de potenciar e incorporar un montón de patologías y demás no se está llevando a cabo. Hay una desidia en el Canzani, tal es así que hay ginecólogos que no tienen tareas designadas, y que son ocho o nueve”, argumentó. El nacionalista apuntó a que a estos últimos “se los denigra”, puesto que aunque se les está pagando, no tienen una tarea asignada frente a una carencia de recursos humanos.

Por otra parte, dijo que sería “un disparate” cerrar el ex Hospital Filtro, sobre el cual “en algún momento estuvo instalado el comentario, propiamente de ASSE, que dejaba un par de deudas”. Alegó que es tajante en que el mismo debe permanecer abierto y que se debe intentar potenciarlo dado la ubicación geográfica, la trayectoria y el arraigo afectivo de sus usuarios. “Estoy convencido de que es un lugar a potenciar y no a desmantelar, y yo voy a ser coherente con mi convicción en trabajar para que no se produzca bajo ningún concepto una decisión de cierre”, aseguró.