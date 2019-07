Murara sobre negocio del gas: “Nosotros necesitamos achicar el déficit, no incrementarlo”

Desde que se conoció que Petrobras deja el negocio del gas en el país, muchos expresaron su disconformidad con la decisión del gobierno. CRÓNICAS, conversó con uno de ellos, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara, quien aseguró que el hecho de que el Estado se haga cargo del suministro del gas es una pérdida de competitividad para el país.

Desde hace unos meses, los trabajadores de MontevideoGas estaban en conflicto con Petrobras por el envío de trabajadores al seguro de paro. El Poder Ejecutivo llegó a realizar una propuesta para destrabar el conflicto, pero esta fue rechazada por la empresa. Así comenzó una huelga general del sector.

Finalmente, el pasado martes, se anunció que Petrobras deja el negocio del gas en Uruguay. El presidente, Tabaré Vázquez, mencionó a los medios que el Estado se hará cargo del negocio hasta encontrar un inversor que tome esa responsabilidad.

Desde que se conoció la noticia, muchas voces se mostraron en discordancia con la decisión del gobierno. La empresa de origen brasileño se apartó a pesar de que aún le quedaban seis años de contrato.

CRÓNICAS dialogó con Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), quien fue uno de los que se opuso a que el suministro del gas quede en manos del Estado.

Murara expresó que es una pérdida de competitividad para todo el país. Asimismo, explicó que debemos “cambiar esa tendencia” de que se vayan compañías extranjeras, y empezar a atraer a empresas que inviertan en Uruguay.

“Nosotros necesitamos achicar el déficit, no incrementarlo. Porque esto es una empresa deficitaria de la que hasta ahora se hacía cargo Petrobras.”

El presidente de la CIU, señaló que el negocio del gas se convertirá en un nuevo “UTE y Ancap”, porque Petrobras estaba en un recorte de personal para mejorar la competitividad. Ahora el Estado, según indicó Murara, tomará trabajadores que estaban en seguro de paro haciendo que haya un exceso de funcionarios, como considera el empresario que sucede en otras empresas estatales.

“Al ser más deficitaria van a tener que aumentar las tarifas, como tenemos en Ancap y UTE que no son competitivas en muchos sentidos”, puntualizó.

Consultado acerca de si el Estado será capaz de llevar el negocio adelante, expresó: “En la Cámara nos da la sensación de que no, ojalá nos equivoquemos y pueda ser una empresa eficiente. Eficiente sin subsidios cruzados, eficiente realmente. Nos da la sensación de que no, porque ya tenemos otros ejemplos que no son así”, comentó.

Acerca de la posibilidad de encontrar un inversor, el empresario explicó que dependerá de las condiciones que el Estado le entregue a la empresa. Agregó que si el inversor puede definir con qué personal trabajar, quizás se encuentre un capital. Pero si está obligado a mantener a todo el personal con el que cuenta actualmente será “muy difícil porque ni Petrobras lo pudo hacer”.