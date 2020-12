Impulsa Industria apoya al sector gráfico en el diseño de su estrategia hacia el futuro

La Asociación de Industriales Gráficos del Uruguay (AIGU) y el proyecto Impulsa Industria, iniciaron su vínculo en octubre de 2019, cuando la Asociación se sumó a participar de la primera edición de Células de Innovación. Luego de ese primer acercamiento academia – industria, la industria gráfica nacional tuvo interés en profundizar en el conocimiento de las tendencias del sector a nivel mundial y las nuevas tecnologías; lo que derivó en la realización de un Seminario organizado en conjunto con expertos del Instituto Gutenberg, centro de formación técnico profesional de referencia en Argentina y la región.

1° edición de Células de Innovación – AIGU presenta su reto de innovación

En octubre de 2019, AIGU participó del servicio Células de Innovación de Impulsa Industria, un espacio de trabajo bajo el modelo de innovación abierta, donde estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) trabajaron en la generación de posibles soluciones ante el desafío postulado por la gremial industrial: “Desafíos de la industria gráfica nacional”. Producto del trabajo de la Célula de Innovación, AIGU dispuso de una primera identificación de tecnologías, productos y formas de asociatividad para dar respuesta a los cambios tecnológicos y de consumo que afectan al sector gráfico.

Seminario: Construyendo el futuro del sector Gráfico nacional

Atendiendo a las necesidades del sector gráfico nacional, AIGU e Impulsa Industria, organizaron en conjunto un seminario que buscó presentar las tendencias del sector gráfico a nivel mundial con el objetivo de trabajar en el diseño de una estrategia de desarrollo de la industria gráfica nacional. Para ello, fue necesario el apoyo de una entidad especializada en I+D+i en el sector gráfico como lo es Fundación Gutenberg; una institución con gran trayectoria tanto en Argentina como a nivel internacional.

De esta manera, el jueves 3 y 10 de octubre de 2020 un total de 32 industrias del sector pertenecientes a diez departamentos del país y en su mayoría mipymes, asistieron virtualmente a la ponencia de la experta internacional Ing. Julia Fossati. Este espacio también les permitió además participar de dinámicas de trabajo y expresar su opinión sobre la situación del sector a nivel nacional. Además de las empresas participaron técnicos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y de la Universidad Tecnológica (UTEC), instituciones con sólidas capacidades técnicas de apoyo a la industria nacional.

En la primera jornada, tanto Guillermo Castelgrande, Directivo de AIGU, como Daniela Labarthe, Directora de Fundación Gutenberg, dieron la bienvenida a los participantes, para que posteriormente, Castelgrande explicara el origen del Seminario: “Si bien este año ha sido muy duro para la industria gráfica nos motivó a generar los cambios que necesitamos para salir adelante, por eso, organizamos este espacio de información e intercambio para que los empresarios tomen decisiones y definan hacia donde caminar”.

Luego, la Ing. Julia Fossati, Responsable del Departamento de I&D en Fundación Gutenberg, inició su presentación donde se expresó en base a los cambios en el comportamiento social y tecnológico que afectan al sector gráfico e hizo hincapié principalmente en los efectos vinculados al COVID-19. En base a ello, profundizó en los cambios generados a nivel de productos y formas de comercialización, así como en las tendencias internacionales sobre formas de asociatividad empresarial.

Al finalizar la jornada, se realizó una dinámica donde los empresarios del sector identificaron entre las tecnologías presentadas la que consideran más viable de aplicar o potenciar en su empresa. Se destacó con un 56% de las respuestas la tecnología “Digital pequeño formato” y en segunda instancia, con un 19%, “Offset”. Complementariamente, mencionaron las acciones que estarían dispuestos a emprender con otras empresas del sector, destacándose: desarrollo de productos, proyectos de I+D+i, búsqueda en conjunto de clientes y compra de materia prima.

Tecnología Web to Print

En el segundo día de Seminario, Fossati, hizo foco en la tecnología Web to Print, tratando no solo las características de dicha tecnología sino también los antecedentes de digitalización en el sector gráfico y casos de éxito a nivel internacional. Sobre el origen de la tecnología Web to Print, Fossati comentó: “Es una herramienta que apareció a raíz de la necesidad que tenían las industrias gráficas de llegar a los clientes por varios canales ya que actualmente son pocos los que leen una revista en papel pero sí muchos navegan digitalmente”. Además, agregó que “…hay una demanda muy fuerte de que el proceso de compra sea en línea, sencillo y transparente; es decir, ágil. Esto forzó a brindar una solución rápida en reemplazo de hacer un pedido de manera presencial en una gráfica”.

Al finalizar la jornada, se realizó una dinámica donde los industriales identificaron los factores donde necesitarían más apoyo para implementar o potenciar «Web to Print», entre los que se destacan: software de planeamiento y presupuestación, plataforma online de printing y medios de pago electrónico.

Un camino para continuar transitando juntos

A partir de la participación en Células de Innovación, y el Seminario realizado -ambos con apoyos institucionales nacionales e internacionales- las empresas del sector gráfico nacional, que se encuentran atravesando una difícil situación, se acercan a las tendencias a nivel mundial, lo cual es el primer paso para comenzar a diagramar una hoja de ruta para el desarrollo del sector a futuro.

Este es un claro ejemplo donde la colaboración interinstitucional y la articulación entre el sector privado y las entidades generadoras de conocimiento representan un pilar fundamental para el avance de la industria nacional.

Impulsa Industria es un proyecto ejecutado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y apoyado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

