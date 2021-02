Para gerente de Logística de PedidosYa “el uruguayo se está acostumbrando” a pagar por el envío

El e-commerce fue uno de los grandes protagonistas del 2020, y seguramente también lo será este año. En diálogo con CRÓNICAS, el gerente de Logística de PedidosYa, Carlos Arboleya, comentó que uno de los grandes desafíos en este momento en cuanto a la logística es que las personas quieren mucho más y lo quieren más rápido.

Mientras que para la mayoría de las industrias y sectores productivos el covid-19 significó una baja de ventas y mayor inestabilidad económica, para el rubro del e-commerce fue un año de bonanza, consolidación y aceleración de crecimiento.

Las medidas de distanciamiento social, la sugerencia de quedarse en casa, el cierre de los shoppings y locales comerciales que hubo en los primeros meses del 2020, sumado a un buen desarrollo de internet en el país y una gran adopción de los dispositivos digitales por parte de los uruguayos, ayudaron a que el sector creciera los primeros meses de pandemia.

En entrevista con CRÓNICAS, Carlos Arboleya, gerente de Logística de PedidosYa, comentó que uno de los grandes desafíos en este momento en cuanto a la logística es que las personas quieren mucho más y lo quieren más rápido. Es por eso, que desde la empresa hubo que incrementar la oferta y mejorar el servicio.

“Hoy en día, las personas quieren algo en el momento: en el día o en pocos días, si hablamos de un producto muy grande. Eso implica, una estructura y una tecnología atrás que claramente tiene una inversión y costos. Para satisfacer al cliente, lo que necesitas es oferta y buen servicio”, puntualizó el ejecutivo.

Si quiero, pago

Antes si el envío no era gratis, muchos uruguayos optaban por no comprar el producto en ese lugar y elegir una empresa donde el producto les llegará sin necesidad de pagar. Según Arboleya, esto de a poca ha ido cambiando. Agregó que el envío gratis es una particularidad de Uruguay, porque según explicó, en otros países del mundo esto no es común.

“Creo que de a poco el uruguayo se está acostumbrado y sabe que puede pagar un poco más y tener un buen servicio. Si tiene un producto que antes no tenía o lo obtienen más rápido, están dispuestos a pagar un poco más”, añadió.

Por otro lado, explicó que el tema de que el pedido llegue más rápido se basa especialmente en contar con una buena tecnología. En su opinión, no es que alguien vaya a más velocidad, sino que se desarrolló una tecnología que hace que la asignación del cadete al pedido se hace lo más eficientemente posible. Esto hace que el repartidor llega cuando el pedido está pronto y no tiene que esperar en el local, lo que lleva a que las entregas se demoren, indicó.

“Esa asignación eficiente es lo que hace que el pedido sea más rápido”, puntualizó.

En todo el Uruguay

La empresa, que surgió en 2009 en Uruguay y se extendió a catorce países de América Latina, actualmente cuenta con unos 1.500 trabajadores a nivel local. El empresario aclaró que cuentan con colaboradores tanto dependientes como otros que son prestadores de servicios.

A su vez, aclaró que a nivel tecnológico la empresa funciona de igual manera tanto en Montevideo como en el Interior del país; lo que cambia es el volumen o la densidad de gente, explicó.

Por otro lado, y respecto a las perspectivas para el 2021 y a los objetivos a futuro, comentó que dentro de la capital del país y cercanías esperan seguir creciendo a un ritmo acelerado. En el Interior, mientras tanto, buscan afianzar el servicio en las ciudades en las que ya están presentes.