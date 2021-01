Growing se plantea el desafío de hacer siempre un poco más

Adriana Toral, directora de Growing

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE) invitó a sus socios a que sean parte de una instancia de reconocimiento. A través de la presentación de candidatos se eligieron a los “socios destacados”, es decir, aquellos miembros de la comunidad cuyo accionar empresarial está regido por el núcleo de valores con los que AJE se identifica y que en este año han tenido logros asociados a su capacidad de innovación, liderazgo, solidaridad y resiliencia.

En ese sentido, Empresas & Negocios dialogó con una de las reconocidas: Adriana Toral, quien es directora de Growing.

¿De qué empresa forma parte y a qué se dedica la firma?

Soy Psicóloga Laboral y directora de Growing, desde donde realizo orientación laboral aportando herramientas a la búsqueda de empleo y construcción del perfil profesional; así como también brindo soluciones de recursos humanos para pequeñas empresas y emprendedores que están desarrollando sus negocios.

¿Cómo llegó a la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay?

Conocí AJE a través de LinkedIn. En simultáneo, en un evento de emprendedurismo, conocí a un socio quien me recomendó acercarme a la asociación. Me hice socia con un poco de escepticismo y con un horizonte temporal definido. A dos años de integrar esta comunidad puedo decir que sumarme a AJE fue una de las mejores decisiones que tomé en 2019.

¿Cómo ha sido para Growing adaptarse a la nueva normalidad que llegó con la pandemia?

La dinámica del teletrabajo no fue un gran cambio, ya que el 80% de la misma era de forma remota. La variante estuvo en sostener un servicio profesional durante una situación de emergencia sanitaria mundial, buscando la vuelta de tuerca para que la empresa siguiera funcionando.

AJE la ha reconocido por su compromiso, dedicación y capacidad de superación para salir adelante en momentos adversos como la crítica situación actual. ¿A qué se debe?

Creo que se debe a que voy para adelante con actitud positiva. La pandemia no es la primera crisis por la que he pasado; he aprendido que para sobrellevarlas, la sinceridad y la aceptación de lo que sucede en el ahora son buenas herramientas. En marzo, lo único que pensé fue: “Esta pandemia no me va a sacar del juego”; y si bien fue una montaña rusa para Growing, no tuve miedo ni vergüenza de decir que me estaba yendo mal. Hice lo mejor que pude, con el desafío de hacer siempre un poco más.Cuando recibí el reconocimiento me emocioné mucho, fue inesperado y muy motivador.

¿Espera continuar trabajando de la misma manera durante el año entrante?

En pleno enero no me animo a decir que el cambio va a ser rotundo. El 2020 me mostró las fortalezas y puntos flojos de Growing, por lo que la empresa se encuentra en proceso de revisión y actualización. Es momento de poner la casa en orden para continuar generando valor.

¿Qué balance general podría hacer de su área de trabajo recapitulando este 2020?

Mirando en perspectiva puedo decir que fue un año positivo, de mucho aprendizaje. Hubo momentos increíbles cargados de buenas noticias y de personas que apostaron a la propuesta de Growing, así como momentos donde tuve que remar en la incertidumbrepara salir adelante. Creo que fue un año que nos obligó a reflexionar en todo sentido. El 2020 fue una escuela que nos sacó de la comodidad a todos.

¿Cuáles son las expectativas que tiene la empresa para 2021?

Seguir creciendo, sin dudas. Apuesto a generar una comunidad más grande bajando a tierra los proyectos que quedaron pendientes al comienzo de la pandemia. Es momento de poner en práctica los aprendizajes que nos dejó el año pasado.

¿Algo más que quiera agregar?

Simplemente agradecer a quienes han sido parte. El crecimiento de Growing se debe a muchas personas que están desde la confianza en el servicio y apoyo profesional.

Señas de identidad

Adriana nació en Maldonado, pero al comenzar sus estudios universitarios se trasladó a Montevideo. Es Licenciada en Psicología, egresada de la UdelaR. Cuenta con formación en el área de Recursos Humanos, es Practitioner en Programación Neurolingüística y diplomada en Formación de Formadores, egresada de la Universidad ORT.

De niña quería ser astronauta, pero finalmente se decidió por la psicología. Comenzó a trabajar con 15 años, pasando por diferentes empresas de diversas áreas que la llevaron a ser la profesional que es. La orientación al cliente es algo que estuvo siempre presente en su camino.

Se define como una persona proactiva y tenaz. Su libro favorito es El principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Si se trata de cine, asegura tener muchas películas favoritas, pero El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, es de las principales. La frase que la rige en su vida es: “Stayhungry, stayfoolish”, de Steve Jobs. En su tiempo libre disfruta de ver cine y siempre está abierta a nuevas recomendaciones de películas.