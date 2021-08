Mariana Colombo: con la mirada puesta en impulsar negocios

Mariana Colombo, coach profesional

Mariana Colombo es Self-Made CEO, asesora en marketing empresarial y coach profesional con PNL. Su papel es impulsar ideas de negocio, potenciar emprendimientos y empresas lideradas por mujeres, al igual que a profesionales a través del coaching, el marketing de contenidos, redes sociales, email marketing y publicidad online.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de emplearse en el rubros para el que trabaja?

Desde los ocho o nueve años me reconozco como emprendedora; vendía tarjetitas españolas puerta a puerta y también a través de puestos de venta. Se podría decir que llegué a tener hasta un equipo de vendedores, que eran mis amigas, con las que repartimos ganancias. En mi adultez tuve algunos emprendimientos, y en 2014 comencé a acompañar a mi pareja en su empresa. Esto, sumado a mi veta activista como cofundadora de una ONG (cuyo objetivo es defender los DDHH de las mujeres y la población LGBTIQ+), me llevaron a desarrollarme como Coach. “Embarrarme las patas” en las realidades y en la desigualdad, me permitió comprender que el empoderamiento económico, patrimonial, es importante para salir de los círculos de violencia y romper con muchas limitaciones.

Comencé a capacitarme como coach profesional y empresarial, luego en liderazgos de empresas, diseño, marketing. A través de mi marca personal acompaño a emprendedores y empresas a generar planes de acción para el desarrollo personal y profesional, logrando los objetivos que se proponen. Hoy cuento con un equipo y brindamos diversas soluciones al mundo emprendedor y empresarial.

¿Cuáles son los principales objetivos de su labor?

Poder ampliar el mapa de las empresas y de las/los emprendedores, a la hora de impulsar o potenciar sus negocios. A través de la creatividad y las herramientas que tenemos junto a mi equipo, en un trabajo colaborativo con la organización, generamos planes de acción con variedad de rutas que nos permitan llegar a cumplir los objetivos de las mismas.

¿Qué cosas son las que la distinguen a la hora de trabajar?

Para responder a esta pregunta recurriré a los testimonios de mis clientes: el acompañamiento, la seguridad que transmito y que mi compromiso es más de 1.000%. Además, creo firmemente en el trabajo colaborativo en equipo y en la comunicación asertiva.

¿Qué servicios ofrece y a quiénes están dirigidos?

En el coaching empresarial contribuyo en la creación de cambios comportamentales sostenidos, como cambios o incorporación de hábitos y herramientas que impacten positivamente en la vida personal, profesional y de la organización. A través del coaching ejecutivo trabajamos con equipos empresariales para fortalecer la organización y el liderazgo. Junto a mi equipo brindamos diferentes soluciones: branding, identidad de marca, marketing digital con la creación de contenido para RRSS, publicidad en redes; así como creación de páginas web, ecommerce, diversas landing page, con asesoramiento y acompañamiento.

¿Cómo afectó la llegada de la pandemia el pasado año a su trabajo? ¿De qué manera se han venido superando los nuevos desafíos?

En mi caso fue de crecimiento personal y profesional. Entendiendo que muchas empresas y emprendimiento se vieron afectados comencé a brindar asesoramiento gratuito, reuniones de una hora donde junto al emprendedor o emprendedora, donde generamos un plan que les permita sostener y hacer crecer sus negocios. Esto es algo que aún continúo haciendo, al igual que también participé brindando colaboración a empresas dentro del programa “salimos codo a codo”.

¿Cuáles considera que son los puntos esenciales de su proyecto para trabajar de la mejor manera?

Profundizar la mirada en las problemáticas a resolver o soluciones a brindar. La observación, la escucha activa y la empatía son esenciales para poder comprender los contextos de donde se parte y hacia dónde se quiere llegar. Posteriormente, la creatividad junto con el compromiso al aceptar el proyecto que se me confíe. Claramente tenemos que sentirnos en sintonía para poder colaborar.

¿Cuánto hace que se asoció a AJE y cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Desde febrero de este año soy parte de AJE, y lo que me motivó a asociarme fueron las ganas de crecer a través de compartir experiencias, conocimiento, herramientas y, claramente, la colaboración que hay cuando se forma parte de una comunidad de tal magnitud.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

En AJE me han ayudado brindándome conocimiento cuando he tenido dudas sobre algún negocio. Mi cartera de clientes es muy variada, entonces tener conocimiento desde diversas perspectivas me ha permitido crecer, lo que repercute en beneficios para mis clientes.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender en Uruguay?

Esta respuesta podría variar dependiendo de la perspectiva con la que se mire y, seguramente, todas apuntarían a atributos externos a nosotros mismos. Prefiero una mirada más intrínseca, que no dependa ni del comercio, ni el gobierno, ni la moneda. Entiendo que son aspectos muy importantes y sería irresponsable de mi parte no reconocerlas. También sé que muchas de esos aspectos no dependen de nosotros, por eso me centro siempre en cómo -con las herramientas que tenemos- podemos controlar y cambiar nuestro contexto y mentalidad. Eso sí depende de cada uno de nosotros.

En el mundo emprendedor – empresarial hay dos tipos de personas: las que miran su ficticio techo y las que toman un martillo para romperlo y seguir creciendo.

Señas de identidad

Mariana nació hace 38 años en Fray Bentos, Rio Negro. De niña ya estaba en sus metas ser empresaria y ayudar a las personas; es así que hoy se desempeña como docente, coach profesional, comunicadora, escritora y experimentada en marketing digital.

Se define como una persona empática, comprometida y resolutiva. No posee libros favoritos ya que su gusto abarca muchos. Si se trata de una serie, elije la de Madam C.J. Walker. Su lugar en el mundo es en el que haya naturaleza, y en su tiempo libre opta por pasear y conocer lugares nuevos.

Se reconoce como admiradora de su pareja por las enseñanzas que le brinda, como reír a pesar de las dificultades. “Admiro a todas las personas resilientes y resistentes, aquellas que logran transformar su realidad y son protagonistas de sus vidas, como seguramente seas tú. Así que también te admiro y agradezco lo que nos enseñas”, expresa.