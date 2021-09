FA interpeló a Heber por el preso fugado del Comcar

En la mañana de este martes comenzó la interpelación en la Cámara de Diputados al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el caso de Hugo Pereira, recluso que el mes pasado se fugó del Comcar y fue capturado a los pocos días en Montevideo.

La diputada interpelante es la frenteamplista Lucía Etcheverry, quien acusó a Heber de haber protagonizado una actuación “errática e improvisada” con respecto a este hecho.

Si bien aclaró que no responsabiliza al ministro por la fuga, dijo que entiende que sí es responsable “de lo que debe ser el orden institucional para instrumentar la política pública de seguridad”.

Por su parte, el secretario de Estado discrepó con las declaraciones de la legisladora y se refirió al fallecimiento del exministro Jorge Larrañaga, quien había sido elegido por el presidente Luis Lacalle Pou “para ejecutar las políticas de seguridad”.

En lo que respecta a la realidad de las cárceles, Heber destacó que la situación en la que las encontraron las autoridades actuales cuando asumieron el gobierno, era un “horror” que no puede resolverse en tan solo un año y medio de gestión.

Más tarde, el ministro invitó a los partidos políticos a que brinden su “ayuda” en esta materia, y recordó que el Partido Nacional acudió a la comisión sobre seguridad que había convocado el entonces presidente Tabaré Vázquez en la pasada administración.

“No hay una política carcelaria en el Uruguay. Se quiere culpar a todos, pues culpen a todos. No me importan las culpas. La verdad es que no tenemos nada arriba de la mesa como una guía para poder trabajar”, lamentó.

