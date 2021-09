Interior destituyó al encargado del módulo del Comcar donde un recluso fue secuestrado y torturado

Luego de que se conociera el caso de un recluso de 28 años que fue secuestrado y torturado por otros privados de libertad durante 40 días en el Comcar, quien presentó un cuadro de desnutrición, el Ministerio del Interior resolvió relevar al encargado de los módulos 10 y 11 del centro penitenciario.

Así lo informó ayer el ministro Luis Alberto Heber en una conferencia de prensa. En primer lugar, dijo que lo sucedido días atrás le generó “asombro” y una gran preocupación, pues “es de pública notoriedad lo que sufrió (el preso) producto de una instancia de extorsión y secuestro”.

“Venimos a hacernos cargo. Es una situación que duele y no importa si sucedió anteriormente. Nos da vergüenza que en nuestro país pueda suceder un caso como el que sufrió el señor; es altamente preocupante”, expresó.

Asimismo, sostuvo que se definió la destitución del encargado de los módulos 10 y 11 del Comcar, donde ocurrió el hecho.

El jerarca admitió que, con la cantidad de personal actual, “la rehabilitación es casi imposible”. “Un solo policía no puede con seis presos; necesitamos más personal y médicos, porque el policía no está preparado para determinar si el preso está en buen estado de salud. Hay otros presos que están en mal estado, pero no se debe a extorsión”, añadió.

Es por ello que, tras lo sucedido, agregarán 56 policías al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de modo de aumentar la cantidad de funcionarios para las guardias tanto diurnas como nocturnas. También modificarán el sistema de revisión del estado de salud los reclusos, incorporando a un médico de ASSE que los visitará semanalmente.