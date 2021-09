Lacalle Pou: “La población no nos permitiría nunca a los políticos generar una grieta”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, concedió una entrevista al diario La Tercera de Chile, donde fue consultado por el clima político y social en Uruguay tras la asunción de la coalición multicolor, que derrotó al Frente Amplio después de 15 años de gobierno.

“La propia población nacional, que vive con pasión la política, no nos permitiría nunca a los políticos generar una brecha o una grieta. En estos tiempos de redes, eso hay que cuidarlo mucho más, porque el estímulo-respuesta no se hace esperar. En los tiempos que corren es deber del gobierno, la oposición y las fuerzas vivas mantener una discusión fuerte y firme, pero civilizada”, afirmó el mandatario.

Dijo también que las grietas que deben preocuparles a los dirigentes políticos son las diferencias sociales y económicas. “Nos debe preocupar que un chiquilín no coma o no vaya a la escuela, o una persona que no consiga trabajo. La otra grieta, que son dos bandos políticos enfrentados, es la que en Uruguay no se cultiva mayoritariamente. En los partidos políticos de gobierno y de la oposición, la grieta de enemistar a la sociedad no es una práctica constante aquí”, opinó.

Consultado sobre por qué en Uruguay no se ha dado un estallido social, cuando en Chile, Colombia y otros países de la región sí han ocurrido para que la sociedad pudiera exigir cambios, Lacalle Pou expresó que en Uruguay hay manifestaciones. “En la Plaza Independencia día por medio hay una manifestación, con reclamos firmes, pero son pacíficas. Para mí el grito no llega, sino el razonamiento. Si el gobierno presta atención no es porque levanten el volumen, sino porque el reclamo debe ser escuchado”, añadió.

En otro orden, acerca de la posibilidad de que vuelva a postularse a la presidencia en 2029, cuando tenga 56 años, dijo que “si un país evoluciona, yo en 2029 debería ser viejo. Espero que la política y que el partido que yo represento tengan candidatos más aggiornados y que yo me pueda dedicar a ayudar y a servir desde la militancia a mi partido y a mi país. A no olvidarse de la alternancia: hay que pelear mucho para llegar y hay que entender que en algún momento la alternancia va a venir y serenamente que le toque a otro y lo haga”.