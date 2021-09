“Si me voy del movimiento sindical, no vuelvo más”, dijo Fernando Pereira

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, está analizando la posibilidad de ser candidato a presidir el Frente Amplio (FA), pero todavía no le ha llegado el ofrecimiento formal.

Entrevistado en el programa “Buen Día” de Canal 4, el dirigente sostuvo que es necesario encontrar un consenso importante en el FA, con el fin de encaminar al partido a un destino mayoritario, construyendo puentes con la academia, la ciencia, el arte y la cultura.

En su opinión, al FA “le falta renovación generacional”. “Yo a los 20 años levantaba banderas maravillosas, para mí, pero hoy las que levantan los jóvenes uruguayos son mejores de las que yo levantaba cuando tenía 20 años”, añadió.

Consultado acerca del respaldo que su eventual candidatura podría tener a la interna de la coalición de izquierda, Pereira afirmó que se siente un candidato “de consenso”, aunque “la vida tendrá que demostrarlo”.

Sin embargo, planteó que actualmente se encuentra en un momento de “tensión”, dado que, por un lado, muchos integrantes del FA han manifestado su apoyo para que se postule, pero, por otro, miembros de la central sindical no consideran que sea una decisión correcta.

“Esa tensión la siento. No como una presión, sino como responsabilidad. Debo tomar una decisión meditada, charlada con mi familia”, comentó.

De todas maneras, adelantó que, si finalmente decide aceptar la candidatura, no regresará al sindicalismo. “Si me voy del movimiento sindical, se terminó. No vuelvo más. Hay un momento para cada cosa en la vida”.

Agregó que él ha sido quien ha presidido el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT por más años en toda su historia. Por lo tanto, “es evidente que, si no es hoy, será dentro de un par de años. Pero mi trayectoria sindical se está terminando”, concluyó.