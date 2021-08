Primaria autorizó la compra de menús de emergencia “para que ningún niño quede sin comer” durante el paro

Luego de las declaraciones cruzadas entre el sindicato de maestros y el presidente del Codicen, Robert Silva, en torno a quién tenía la responsabilidad de garantizar la alimentación a los escolares, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria finalmente habilitó a todas las escuelas del país a que contraten menús de emergencia.

Así lo aseguró Silva al programa “Buen día” de Canal 4. De esta forma, pese a que algunos comedores permanezcan cerrados debido a la medida gremial, en las escuelas abiertas los funcionarios podrán comprar comida elaborada por fuera, “para que ningún niño quede sin comer”, afirmó el jerarca.

Silva había solicitado al sindicato que se encargara de garantizar que los niños recibieran la alimentación durante la jornada de conflicto, como todos los días, pero la secretaria general del gremio, Elbia Pereira, respondió que ya no había tiempo para organizar guardias gremiales, por lo cual apeló a que la administración otorgara tickets de alimentación. Sin embargo, el presidente del Codicen aclaró que no sería posible pues no contaban con el stock suficiente.