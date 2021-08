Conrado Rodríguez: “Si hay algo para acusar a Cardoso, que se haga la denuncia formal ante la Justicia”

Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado

El exministro de Turismo, Germán Cardoso, renunció a su cargo envuelto en una polémica por presuntas irregularidades en una serie de compras directas vinculadas a publicidad. Este episodio “no fue bien resuelto”, de acuerdo con el diputado Conrado Rodríguez, quien dijo que el caso deberá ser dilucidado “en los ámbitos correspondientes”. En otro orden, se refirió a la ley de urgente consideración (LUC), que “fue una solución a las problemáticas que tenía el Uruguay desde los gobiernos del Frente Amplio (FA)”.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-El Partido Colorado (PC) ha comenzado la campaña “No vuelvas atrás” en defensa de la LUC. ¿Cuál es la importancia para la fuerza política de que siga vigente esta ley?

-Es una ley que vino a transformar muchas de las cosas que nosotros criticábamos en el gobierno anterior, como la seguridad, la educación, procedimientos que hacían que no hubiera controles sobre las empresas públicas y sus subsidiarias, la incorporación de la no obligatoriedad de la inclusión financiera y novedades como la portabilidad numérica, que le da derechos al consumidor que antes no tenía y en lo que estábamos muy rezagados a nivel de Latinoamérica.

Aparte, garantiza el derecho a la huelga, el de los no huelguistas a poder trabajar y el de los propietarios de las empresas a acceder al establecimiento cuando hay un conflicto y ocupación. La LUC fue una solución a las problemáticas que tenía el Uruguay desde los gobiernos del FA.

-¿Qué implicaría que fuera derogada?

-Implicaría retroceder a los tiempos del último gobierno del FA, donde los problemas de seguridad eran de los más acuciantes que tenía la sociedad; volver a coartar la libertad de los ciudadanos en cuanto a la inclusión financiera y no tener reglas claras en lo que respecta a aquellos que quieran trabajar en caso de conflicto, entre otras cosas. Las transformaciones que hizo la LUC son palpables, por ejemplo, en muchos guarismos de la seguridad.

-La oposición ha criticado el mecanismo utilizado, sobre todo, considerando la gran cantidad de artículos que tiene. ¿No había posibilidad de tratar algunos temas en leyes comunes y así dar lugar a mayor discusión?

-Algunas temáticas podían haber venido en leyes separadas.

-¿Por ejemplo?

-El tema de la portabilidad numérica, que perfectamente podía haber venido de forma separada. Pero la gran mayoría de los asuntos centrales de la LUC fueron anunciados en la campaña electoral y también fue informada la herramienta, por lo tanto, nadie se pudo haber sorprendido.

De hecho, fue una ley bastante discutida, por muchos más días que los que establece la Constitución para su tratamiento parlamentario, porque fue presentada el 22 de enero (de 2020) y recién ingresó al Parlamento en abril y se terminó de debatir en julio, por lo cual tuvo casi seis meses de discusión intensa. Fue democrática porque fue muy debatida y fue transparente porque el borrador se presentó a toda la ciudadanía al mismo tiempo que a los partidos políticos.

-¿Por qué considera que la portabilidad numérica podía haber ido separada?

-Porque podía ser un tema que ameritara algún consenso mayor, dado que a nivel mundial es un derecho que se les da a los usuarios de telefonía celular. Pero luego, inmerso en una ley más grande, con otras temáticas, llevó al PIT-CNT y al FA a oponerse con argumentos que no tienen peso, que son más bien políticos y no técnicos.

-El exministro de Turismo, Germán Cardoso, renunció al cargo envuelto en una polémica por supuestas irregularidades en compras directas. ¿Cómo evalúa lo sucedido?

-El episodio no fue bien resuelto en la medida en que existía un problema de relacionamiento entre dos jerarcas y terminó en una situación que llevó a un ministro a la renuncia. Fue un suceso poco feliz. Nosotros esperamos que las acusaciones que realizó (el exdirector de Turismo, Martín) Pérez Banchero se puedan dilucidar en los ámbitos correspondientes, ya sea el Parlamento, la Justicia o el Comité de Ética del partido.

-¿Por qué cree que el presidente Lacalle le quitó el respaldo?

-Por lo que sabemos nosotros, hubo una renuncia de Cardoso para no entorpecer el andamiento del gobierno. Hay que analizar la situación de fondo. Yo no estaba enterado de las acusaciones, pero sí sabíamos que había un problema de relacionamiento entre Cardoso y Pérez Banchero, por eso digo que fue un episodio mal resuelto.

En todo caso, si hay algo para acusar, que se haga la denuncia formal ante la Justicia. Hasta ahora, eso no ha ocurrido. Estaremos a la espera de lo que surja de las actuaciones dentro del PC y de la comisión investigadora que se pidió el pasado martes.

-¿Cómo ve a Tabaré Viera en este nuevo cargo?

-Tabaré es un hombre con una dilatada trayectoria, que ha ocupado muchas posiciones de gestión. No solamente fue 10 años intendente de Rivera, sino que también fue director de OSE, vicepresidente de Antel y luego presidente de la empresa, por lo tanto, tiene una experiencia bien importante a la hora de administrar. En ese sentido, es buena cosa que dentro del gobierno y específicamente en el Ministerio de Turismo haya una persona con esas cualidades.