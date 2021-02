Uruguay, un paso adelante de la pandemia

Se tiene experiencia en crisis de origen macroeconómico (1982) o financieras por riesgos asumidos (2002), pero no hay experiencia de crisis que afecte un factor productivo como es el trabajo. Eso hace más incierta la salida económica de ella. O sea, intentar aplicar estrategias de las crisis conocidas a esta desconocida, en muchos casos no será eficiente.

Debe tenerse presente entonces que la expansión de la revolución 4.0 en el contexto del covid, produce una conjunción que acelera problemas de empleo, del futuro del trabajo y de la competitividad de las empresas. El futuro de las empresas dependerá de su capacidad innovadora, de su resiliencia, de su austeridad, y del cambio del sistema de negocios. Al final de este drama el mundo no será el mismo, y deberán repensarse desde las formas de empleo hasta los organismos multilaterales, otrora de mucha eficiencia, que frente a un nuevo mundo no la tienen. Deberán repensarse o crearse otros. El marco institucional de posguerra hoy no funciona eficientemente.

El covid-19 tiene una raíz zoonótica, por lo que el mundo si no quiere vivir otra crisis de esta magnitud o peor, debe abrazar con convicción la idea de una sola salud. Esto es, no hay salud humana si no hay salud animal y no hay una salud del medio ambiente. Y esta convicción se tiene que transformar en acciones concretas más allá de declaraciones. Aquí se precisan hechos contundentes y no solo palabras.