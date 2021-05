Emisión de deuda: “Para el país ha sido exitosa pero también para los tenedores de deuda”

Las AFAP son uno de los habituales participantes de las emisiones de deuda que realiza el Gobierno, adquiriendo buena parte de sus títulos, y la recientemente realizada no fue la excepción. El gerente de inversiones de AFAP SURA, Santiago Hernández, explicó que la participación de la empresa que en esta oportunidad apuntó a adquirir un instrumento de inversión en moneda nacional a más largo plazo. Evaluó que la colocación fue exitosa para Uruguay, pero también para los tenedores de deuda, porque “muestra que hay inversores -además de los locales- que confían en el posicionamiento que tiene el país”.

El Gobierno concretó el pasado jueves 13 de mayo una “exitosa” colocación de deuda en pesos nominales y en dólares, que reflejó “la confianza” en el país de parte “de los inversores de todo el mundo”, según manifestó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, al presentar los resultados de la operación (ver nota).

La operación realizada por el Gobierno tuvo “dos partes”, según explicó Hernández en diálogo con CRÓNICAS. Una correspondió a la obtención de financiamiento, lo que representó unos US$ 1.250 millones en emisión de títulos en pesos nominales y dólares, y la otra parte fue de “manejo de pasivos”, que permitió recomprar bonos con vencimiento en el corto plazo a cambio de estos otros bonos que vencen en 10 años. Fundamentó que SURA “evaluó ambos aspectos” y se volcó en invertir en el bono en pesos nominales, que paga una tasa del 8,25% anual y que vence en 2031. “Siempre es bueno generar nuevas inversiones, en particular en este caso en pesos nominales (…), y se optó por poder tener un nuevo bono a más plazo de lo que había en el mercado, que era el 2028”, fundamentó. Hernández aclaró que hay otro bono en moneda nacional que vence en el 2040, pero es en Unidades Indexadas, es decir, pesos ajustados por inflación.

“El objetivo era poder evaluar esta nueva emisión, ser parte de ella y tener mayor plazo de colocación en moneda nacional, que es la moneda de referencia para la cual invertimos nuestros ahorros”, explicó.

En cuanto a la operación de recompra de deuda, SURA también evaluó que “podíamos aprovechar para entregar bonos de corto plazo” en esta operación. “Es una forma también de gestionar esa cartera, (entregar) los bonos que están más próximos al vencimiento, en este caso de pesos nominales al 2022 que era parte de la operación de canje”, señaló.

Hernández comentó que SURA “no fue partícipe” en compra de deuda en dólares. Consultado respecto a los motivos, señaló que no se trataba de la moneda de referencia que utilizan comúnmente. “En general no somos grandes tenedores de bonos en dólares, sobre todo en este contexto de tasas muy bajas. Nosotros buscamos opciones de inversión en moneda nacional, que son nuestro primer foco. Obviamente tenemos un manejo de una cartera diversificada, tenemos dólares en distintas clases de productos, pero en esta oportunidad no salimos, en parte, por esa tasa baja”, detalló.

Win-win

Hernández dijo que así como “el gobierno calificó la emisión de exitosa, nosotros como inversores también”. Si bien destacó que los portafolios de los fondos de pensiones han logrado una “gran diversificación” de instrumentos de inversión (ver recuadro), las AFAP son grandes tenedores de deuda, y las características de la emisión le dan mayor valor a los activos.

El gerente de inversiones fundamentó que la emisión se dio en un momento “en el cual los mercados internacionales estaban respondiendo con temor o con salvaguardas” y aún así se logró un resultado exitoso, demostrando que esa gestión de varios años, de más de una década, (…) permite hacer una colocación como si no estuviera ese ruido. “Se muestra una solidez de la estrategia, que a pesar de ese ruido, la oficina de deuda sale a emitir deuda y obtiene las tasas de financiamiento más bajas que hemos recibido en los últimos años”, señaló Hernández. “Por ahí es que lo vemos como exitosa. Para el país ha sido exitosa, pero también para los tenedores de deuda, (porque) muestra que hay inversores -además de los locales- que confían en el posicionamiento que tiene el país”, agregó.

Posibilidades de inversión

Respecto a la variedad de instrumentos de inversión con las que cuentan, el gerente de inversiones de AFAP SURA explicó que “han cambiado bastante en los últimos años”. “Tradicionalmente hay una versión desarrollada de que las AFAP tienen muy reducido su ámbito de inversión, pero hoy en día el portafolio realmente es diversificado, porque se han encontrado diversas estructuras jurídicas, habilitadas por la normativa, que han permitido canalizar los ahorros en distintas clases de inversiones, para diversificar y tener mayores retornos”. Detalló que por un lado están los bonos del Estado uruguayo, pero también hay otros “productos estructurados que permiten inversión en índices accionarios, y activos que en la jerga llamamos alternativos pero que son proyectos de la economía real como la forestación, desarrollos inmobiliarios, proyectos productivos agrícolas, etc.”.

No obstante, indicó que un camino “que debería ir ocurriendo” es la posibilidad de ampliar las inversiones en el extranjero. “Hoy tenemos la posibilidad de invertir a través de estructuras complejas, invirtiendo en el extranjero de forma indirecta. Sería bueno que se permita a los fondos de pensiones -para seguir diversificando y maximizando retornos- invertir de forma directa en activos internacionales”, sostuvo.

En una primera etapa podría ser a través de índices accionarios, pero en una segunda etapa se puede avanzar en inversiones en capital privado en el extranjero. “Es una tendencia que ha pasado en América Latina y el mundo. Hoy se hace de forma indirecta, pero esa inversión que sucede en el mundo, es lo que hoy en día necesitan los fondos de pensiones para poder diversificar y dar mayores retornos ajustados por riesgos”, explicó.

A su entender, es algo que “seguramente esté evaluando la comisión de expertos en seguridad social” creada por el Gobierno. “Cuando empiece la discusión del régimen de pensión del pilar individual, que haya la posibilidad de tener un fondo con más apertura y opciones internacionales”, resumió.