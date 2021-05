Uruguay emitió deuda por US$ 1.740 M que muestran «la confianza de los inversores en la economía”

Bonos 2031 > Se adjudicaron US$ 1.166: en pesos nominales y US$ 574: en dólares

Con una importante demanda del mercado, el Gobierno logró ayer jueves una “exitosa” colocación de deuda en pesos y dólares, por el equivalente en conjunto de US$ 1.740 millones, según informó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. La jerarca destacó “la confianza” mostrada por los “inversores de todo el mundo” que se reflejaron tanto en la magnitud de la demanda por la emisión en pesos nominales, como por el bajo diferencial de interés que se pagará por la emisión en dólares.

El Gobierno concretó ayer jueves la emisión de un nuevo bono global en pesos con vencimiento en 2031 y la reapertura de su bono global en dólares también con vencimiento final en diez años. Simultáneamente, anunció el inicio de una oferta de recompra de ciertos bonos globales en pesos y dólares, conforme a lo establecido en la Oferta de Recompra, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado.

Las autoridades del MEF brindaron ayer jueves a la tarde una conferencia de prensa donde presentaron los principales resultados, de la que participaron la titular de la cartera, Azucena Arbeleche; el subsecretario, Alejandro Irastorza; la directora de Política Económica, Marcela Bensión; y director de la Unidad de gestión de Deuda, Herman Kamil.

La titular del MEF destacó que se trató de “una exitosa gestión de emisión de dos bonos, que nos muestran la confianza que hay de los inversores de todo el mundo en la economía uruguaya hoy, y mirando al futuro”, porque se trata de bonos a 10 años de vencimiento. “La respuesta que hemos tenido muestra que hay una gran confianza en la economía y en la gestión que se está llevando adelante”, elogió la ministra.

El “instrumento estrella”

Arbeleche aseguró que la emisión de bono en pesos con vencimiento a 2031 fue el “instrumento estrella”, ya que se trató de “un bono en moneda nacional, que no está atado a la inflación” y que ascendió al equivalente de US$ 1.166 millones.

“El foco estuvo en esta emisión en pesos y el monto es bien importante, mucho más significativo de lo que fue el aporte en dólares”, resaltó la ministra.

La secretaria de Estado subrayó que Uruguay fue el primer país en el año que realizó una emisión de deuda en los mercados de capitales internacionales en su propia moneda. “Eso habla de la confianza que hay en el mundo en la moneda uruguaya. Eso se debe al trabajo que se ha venido realizando con el BCU en ir disminuyendo la inflación y que la misma se ubique dentro del rango meta”, destacó Arbeleche.

La tasa de interés anual que pagará este bono es del 8,25%, lo que implica “la tasa más baja en la comparación histórica de las emisiones que ha realizado Uruguay” en pesos nominales. Es la tercera emisión de estas características que realiza el país.

La inflación promedio esperada por el mercado para los próximos 10 años es del 6%.

Si no te pido nada

En lo que refiere a la reapertura del bono en dólares, también con vencimiento al 2031, Arbeleche detalló que se adjudicaron US$ 574 millones. Agregó que “el elemento distintivo” de esta colocación fue “el diferencial de tasa de interés que se le pide a Uruguay en comparación con Estados Unidos” que fue de 80 puntos básicos. “Hoy el mercado le pide menos de un punto porcentual de tasa en relación a lo que le pide a Estados Unidos para prestarle dinero”, destacó Arbeleche. De esta forma, el bono en dólares pagará un interés anual del 2,5%.

Los agentes de Uruguay en la operación fueron el Bank of America Securities, HSBC Securities y Santander Investment Securities.

En el último reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda se revisaron al alza las necesidades totales para la financiación de las cuentas públicas, pasando de US$ 4.335 a US$ 4.468 millones para el año 2021. Las fuentes de financiamiento proyectadas son vía la emisión total de bonos en el mercado doméstico e internacional por US$ 3.860 millones y US$ 600 provenientes de organismos multilaterales.