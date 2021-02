Ministro de Ganadería en desacuerdo con “las formas” en las que se está dando la discusión por la ley forestal

Uriarte sobre Un Solo Uruguay> “No me atrevo a opinar, pero no comparto”

En entrevista con CRÓNICAS, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, consideró incorrecta la forma en la que se están planteando los cambios que Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA) pretenden realizar en la ley forestal; sin embargo, aclaró que no quiere decir que no comparta las motivaciones por las que se elaboró este proyecto de ley. Por otro lado, manifestó que ve con preocupación la situación que se generó por el parate de actividades en plantas lecheras, por parte del sindicato de Conaprole.

Por Romina Peraza

¿Qué efecto han tenido las últimas lluvias? ¿Alcanzan para salir de la situación de emergencia por la falta de agua?

Hay que dividir el país en áreas, porque las lluvias han sido muy dispares. De las 14 millones de hectáreas que fueron declaradas de emergencia agropecuaria por déficit hídrico, hoy podrían estar padeciendo esa dificultad entre cuatro y cinco millones de hectáreas.

Al norte del Río Negro las lluvias han sido generosas, tanto que se están dando salidas de cause en algunos puntos. Además, tenemos cultivos con exceso de agua en la zona de Río Branco, por ejemplo, o algunas plantaciones de soja que están teniendo esos problemas.

Si bien el centro, sur, suroeste y el este del país recibieron lluvias -que fueron muy bienvenidas-, allí se sigue padeciendo un déficit hídrico importante. Sobre todo departamentos como Flores, Maldonado, y algunas zonas de Lavalleja. En cuanto a los cultivos, para el maíz de primera ya es tarde en esos sectores; se perdió o lo que hay se está aprovechando en forma forrajera. Pero para el maíz de segunda y el resto de los cultivos de verano fue una bendición, que los recuperó y los mantiene en carrera.

Entonces, podríamos decir que todavía sigue plenamente vigente el déficit hídrico aunque hay zonas que lo han superado. Eso no quiere decir que los efectos del déficit estén superados, porque aún persisten.

Un solo Uruguay dijo a CRÓNICAS que hay voluntad política de no escuchar al movimiento. ¿Qué opinión tiene de esta afirmación?

No me atrevo a opinar pero no comparto esa afirmación. Al menos yo no tengo conocimiento de eso.

Las gremiales lecheras pidieron al gobierno que proteja a Conaprole de su sindicato luego de que el mismo realizara una serie de paros en algunas plantas de la cooperativa. ¿El gobierno tomará alguna medida al respecto para proteger a la empresa?

Yo leo de otra manera el comunicado. Lo veo con la preocupación que hay acerca de ciertos comportamientos que el sindicato ha tenido con Conaprole y los daños que provocan estos procederes a la industria, y a esa empresa, sobre todo.

Creo que probablemente amerite un diálogo, un intercambio de ideas para tratar los reclamos, y si son justos, que sean encaminados de manera tal que no se perjudique a la cadena -porque la industria lo transmite a los productores y en definitiva son ellos los perjudicados-. Vamos a tratar de trabajar en ese sentido, intentando que los reclamos que los trabajadores deban hacer, se hagan de manera tal que no se perjudique a la cadena de producción, porque a la larga los perjudica a ellos también.

Un grupo de agricultores mencionó que en el sector “faltan políticas que muestren el valor de la producción de frutas y verduras”. ¿Qué reflexión le merece este reclamo?

Es muy general. Obviamente que hay políticas aplicadas al sector, lo que no quiere decir que no podamos mejorar las ya existentes a las valoraciones y a las formas de industrialización. Estamos en una etapa de renovación; por ejemplo, se está dando la mudanza del mercado modelo a la nueva UAM, entre otros proyectos.

¿Qué perspectivas hay para este 2021?

Somos muy optimistas con respecto al futuro.

“No compartimos el camino elegido”

El año pasado, CA presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para limitar las áreas de plantaciones destinadas a proyectos forestales basado en el concepto de que Uruguay se transforma, día a día, en un país forestal. Dicha iniciativa contó con el apoyo del FA. El proyecto, que ya tiene media sanción en la Cámara de Representantes, fue tratado como “grave y urgente” en el mes de diciembre. Las discrepancias comenzaron porque mientras que la mayoría circunstancial de CA, el FA y el PERI asegura que existe urgencia por aprobar esta normativa dados los crecientes permisos que se otorgan a nivel departamental para forestar en distintas áreas del país, los legisladores blancos y colorados cuestionaron que no se realizó el debido tratamiento del proyecto, que además modifica la Ley Forestal de 1987. Ese tema también estuvo sobre la mesa en la charla con el titular del MGAP.

¿Qué opinión tiene de los cambios que quieren hacer CA y el FA en la ley forestal?

Al principio del planteo de la ley a nivel de la comisión de ganadería fuimos acompañando a la Dirección Forestal del Ministerio y ahí pusimos todas nuestras observaciones.

Esa ley sufrió modificaciones, pero nunca más se nos volvió a convocar o consultar. Nosotros -lo hemos expuesto por twitter- en realidad no compartimos […] sobre todo la forma en la que se han hecho todas estas discusiones de fijar objetivamente la actividad de una rama, de un rubro.

Consideramos que los cambios en las reglas de juego son peligrosos, sobre todo, para los inversores. Las formas no están alineadas, incluso, con el espíritu que originalmente tuvo esta ley, que fue votada por unanimidad.

Este proyecto de ley genera división, indudablemente, por eso entendemos que el camino que se debería recorrer es otro. Ojalá que a nivel de senadores eso se pueda percibir. Con el Ministerio de Medio Ambiente hemos estado trabajando en una propuesta alternativa, entendiendo que las preocupaciones son razonables. Entendemos que las preocupaciones se refieren a no plantar en áreas que no se debe, porque son suelos para otros fines; son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Pero el mecanismo va por otro lado, me parece que la solución no es limitar en forma arbitraria y sin base subjetiva; hacerlo así es un error.

Por eso, pretendemos que esto se trate a nivel del Senado, se revea toda la postura y se trate, en otros ámbitos y por otros mecanismos. Y que se consulte a todos los interesados, porque así como nosotros luego de la reforma no fuimos consultados, tampoco lo fue Medio Ambiente y otros actores que están involucrados. Esto no quiere decir que aquellas motivaciones que alientan a la presentación de este proyecto de ley nosotros no las compartamos. Lo que no compartimos es el camino elegido.