“Previsiones económicas para Latinoamérica son buenas” para 2021, y la región tendrá “viento de cola favorable”

De acuerdo con las proyecciones de BBVA, 2021 será un año de recuperación cíclica, según analizó en diálogo con CRÓNICAS, Joaquín García Huerga, director de Estrategia Global del banco. Este repunte, en el caso de Latinoamérica, también será positivo: el experto auguró un crecimiento “en torno al 4%” para la región, que crecerá gracias a un “viento de cola favorable en términos de recuperación”. En tanto, expresó que los mercados “interiorizarán” el alza de la economía del año próximo, mediante una suba en las bolsas y estrechando el diferencial de crédito para los bonos corporativos.

Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo

– ¿Cómo analiza el comportamiento de los mercados de capitales durante la pandemia? ¿No están siendo demasiado optimistas de una recuperación económica rápida?

– Nosotros pensamos que la capacidad de anticipación de los mercados se ha puesto de manifiesto con toda su crudeza. Los mercados, y en este caso sobre todo las bolsas, al final han puesto el foco en el año 2021 y siguientes. El mercado está interpretando que la pandemia va a ser derrotada en 2021, y a partir de ahí uno lo que compra es toda una recuperación cíclica.

Entonces, cuando uno compra bolsa al día de hoy, adquiere toda una cadena enlazada de beneficios empresariales que debieran durar unos años.

Ese descuento futuro de beneficios, y el hecho de considerar que van a estar ahí, son lo que hacen atractivas a las bolsas y lo que lleva a que la decisión al día de hoy de comprarlas sea racional. Entonces, si consideramos el crecimiento de beneficios futuro, las bolsas son el activo racional a tener en cartera.

– ¿Qué se puede esperar para el año próximo?

– Antes incluso de hablar de los mercados, el 2021 va a ser de recuperación cíclica. Y ésta va a estar motivada -en nuestro escenario central- por el control de la pandemia. Esto va a ser crítico. Y a su vez, esta consideración descansa en el éxito de las vacunas. Es una cadena de acontecimientos que, al final, todo se concentra en las inyecciones.

Adicionalmente, tenemos tanto la política fiscal como la política monetaria, como también una red de seguridad, que aporta estabilidad, que da confort, y que permite que ese crecimiento cíclico a partir del 2021 pueda, incluso, ser intenso.

Esto es lo que pensamos que tenemos por delante. Y esto, los mercados lo interiorizan. En el caso de las bolsas, subiendo; en el caso de los bonos corporativos, estrechando el diferencial de crédito.

– ¿Qué pasará con los mercados latinoamericanos en particular? ¿Qué pueden esperar en 2021?

– Las previsiones económicas para esta región también son buenas. Nos gustaría que fueran todavía mejores, pero Latinoamérica puede crecer en torno al 4%.

Es una región especialmente cíclica, vinculada a su vez a toda la recuperación cíclica global. Entonces ahí va a tener el viento de cola, va a ser viento favorable en términos de recuperación.

Es verdad también que a Latinoamérica todos los inversores le pedimos que no pare el programa reformista, que se sigan implementando reformas en muchos países porque al final posibilitan mejoras de la productividad y un crecimiento más sólido, más estable, incluso más inclusivo en el largo plazo. Porque el crecimiento es menos volátil.

– Si tuviera que ponerle fecha al fin de la crisis del Covid-19 en la economía mundial, en los mercados, y en la bolsa, ¿cuándo sería?

– Esto es aventurado, pero hay que decirlo: ya ha sucedido. En términos económicos, los indicadores nos dicen que la recesión ya ha quedado atrás. Ahora mismo, la mayoría de las economías relevantes no solo no están cayendo, sino que ya están creciendo por encima de su potencial. Existe un matiz; este cuarto trimestre, con la segunda oleada del Covid-19, va a suponer un cierto parón económico, (aunque) todavía no sabemos cuánto.

(Sin embargo), podemos decir que la recesión queda atrás. Y desde luego, el patrón de comportamiento de los mercados financieros así nos lo está demostrando también, con un comportamiento de las bolsas muy bueno en esta segunda parte del año.

Por otro lado, el mercado está considerando que el control sanitario de la pandemia lo vamos a tener arriba de la mesa. Eso va a suceder a lo largo del año que viene, sobre todo la segunda parte del año.

De más y de menos

– ¿Cuáles fueron los sectores más dinámicos del 2020 y cuáles lo serán en 2021?

– Las bolsas han cedido con un patrón de comportamiento favorable a growth (crecimiento) a sectores con visibilidad, compañías caras, compañías de altos múltiplos, pero que a la vez ofrecían un crecimiento de beneficios estable. Que el inversor tenía cierta confianza en que esos beneficios, esos dividendos, iban a estar ahí.

Entonces, en la medida en que estamos inmersos en una salida de una recesión, y en una recuperación cíclica, consideramos, a la vez, que los tipos de interés han hecho un suelo estructural, de largo plazo, y que de forma lenta se van a ir normalizando, que ya no vamos a ver tipos de interés todavía más bajos que los actuales.

Pues bien, de la mano de la recuperación y de la mano de esta dinámica en tipos de interés, es razonable pensar que vamos a tener cierta recuperación sectorial, a sectores que lo hacen bien y que ganan más dinero cuando repuntan los tipos de interés. O, sectores cíclicos que se benefician de una recuperación económica.

Por ejemplo, es clara la correlación en este sentido, y el buen comportamiento del sector financiero, del sector industrial y del sector de materiales básicos.

– Por el contrario, ¿cuáles sufrieron más el golpe de la crisis en sus acciones?

– Pues los sectores más cíclicos, más vinculados al puro ciclo económico. Incluye también financieros; además, los tipos de interés tan bajos dañan un poco las cuentas del resultado del sector financiero. Y luego, aquellos sectores más especialmente afectados por la pandemia: turismo, hostelería, todo lo que tenga que ver en general con ocio, líneas aéreas, es por donde ha venido el gran daño. Y de donde debería venir parte de la recuperación.

– ¿Cree que estos sectores más golpeados podrían repuntar el año próximo?

– Sí, lo normal es que recuperen, siempre y cuando se tenga la sensación de que la situación de la pandemia está bajo control y mejorando. Va a ser un tema lento, pero progresivo, pero hay que tener confianza en que esto va a ser así. La gente va a tener ganas de normalizar su vida, y estas compañías volverán a ganar dinero.