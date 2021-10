Tabaré Viera: “Vacunar a los extranjeros va a compensar la debilidad que tenemos por la diferencia cambiaria”

Tabaré Viera, ministro de Turismo

A pocos días de la apertura de fronteras a los turistas- que se concretará el próximo 1º de noviembre- el ministro de Turismo, Tabaré Viera, conversó con CRÓNICAS acerca de los desafíos que enfrenta el sector. En este contexto, aseguró que una de las fortalezas del país es su seguridad sanitaria y, tras la confirmación de este jueves acerca de la vacunación a extranjeros por parte del gobierno uruguayo, estimó que esta medida puede contrarrestar el perjuicio del tipo de cambio desfavorable para Uruguay. Asimismo, abordó el tema de la conectividad y aseguró que el Poder Ejecutivo mantendrá reuniones en la Expo Dubai ante una iniciativa de crear un hub latinoamericano que se conecte con el mundo árabe. En la misma línea, aseveró que aerolíneas asiáticas también han mostrado su interés en el país.

¿Cómo encontró el Ministerio de Turismo (Mintur) al asumir?

Asumir para mí fue una sorpresa, un desafío que no esperaba y en circunstancias muy especiales, tanto políticas como del sector; ya que el turismo es una actividad muy importante para el país, y a la vez, fue de las que más sufrió las consecuencias de la pandemia. Yo tengo experiencia en la gestión pública. Estuve 20 años en tareas ejecutivas y otros 20 de legislador, conozco al Estado, pero lo específico del turismo tenía que estudiarlo.

Empezamos a trabajar con el subsecretario (Remo Monzeglio), el director general (Ignacio Curbelo) y el director nacional (Roque Baudean), y luego con los técnicos para trabajar con la institucionalidad del Ministerio.

Hicimos un plan con la estrategia del Ministerio y un trabajo de dos días fuera de las oficinas, a jornada completa, para que me pusieran al día y ver si era necesario rediseñar políticas.

Me encontré con un Ministerio que estaba trabajando mucho, con políticas bien definidas. Algunas son verdaderas políticas de Estado que vienen de administraciones pasadas, por ejemplo, la marca Uruguay Natural. Analizamos la estrategia que está trazada en la agenda 2020-2030 que está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el plan quinquenal de cara a 2024.

Después empezamos a bajar a tierra los planes anuales. El Mintur divide el territorio en cinco regiones bien definidas y se trabaja con los gobiernos departamentales.

Nos parece fundamental estar en contacto permanente con ellos para continuar manteniendo y apoyando los destinos tradicionales y maduros, pero también hay una cantidad de productos emergentes, muy innovadores, como el turismo religioso, el astronómico o el de avistamientos que se suman al turismo rural, al turismo aventura, al turismo náutico, al ecoturismo y al enoturismo, entre otros.

Son muchos los productos que se están trabajando junto con los gobiernos departamentales y con la tercera pata que es el sector privado que son quienes hacen la inversión.

Como en todas las crisis, la pandemia también trajo oportunidades. Sin dudas se fortaleció el turismo interno y hay muchos uruguayos que conocieron el país gracias a no poder salir fuera de fronteras.

¿Es un objetivo desestacionalizar el turismo?

Es un objetivo que trasciende a los periodos de gobierno, es una importante meta y, en gran medida, se va logrando. Por ejemplo, en el destino termas se ha logrado un buen movimiento y alta demanda durante todo el año. Entonces, se empezó a trabajar en extender la estadía y eso se logra con una mayor oferta.

El Corredor de los Pájaros Pintados era una iniciativa que justamente apostaba a ampliar la oferta en la zona y fue dada de baja. ¿No sería funcional a ese objetivo que se persigue?

Sí, tuvo cosas positivas. El proyecto que fue financiado por un préstamo BID tenía fecha de finalización y se decidió no continuar. Hubo algunos problemas y reclamos, sobre todo el sector termal no estaba muy de acuerdo con continuarlo.

Ahora se está haciendo un nuevo plan BID -el cuarto con esa financiación- y con él se está apostando a otras zonas, buscando el apoyo para promover el turismo de experiencias.

En este marco, se apoyarán algunos proyectos emergentes. Se ha tomado la ruta 8 como eje y allí están planteados varios proyectos, por ejemplo, hay uno en el departamento de Treinta y Tres con un gran proyecto para La Charqueada que va de la mano con un desarrollo del Cebollatí, llegando a la Laguna Merín.

También hay un proyecto muy interesante en Cerro Largo que tiene que ver con el deporte ecuestre y todo lo que le rodea.

Por lo tanto, no es que se cortó el Corredor de los Pájaros Pintados, sino que no se renovó, se decidió no continuar con otra edición; tuvo su ejecución, ahora hay una auditoría y se decidió seguir con un nuevo programa BID en otra orientación apoyando el turismo de experiencias.

De todas formas, allí hay una continuidad de algunas cosas, se supone que el Mintur elabora, diseña y gestiona políticas públicas apoyando a que se desarrolle el sector y que, una vez que toma su propio impulso, puede continuar solo. Además, se puede apoyar con técnicos y capacitaciones, no únicamente con recursos económicos.



¿Cómo espera que sea la apertura de fronteras el próximo 1º de noviembre?

Esto es un proceso de apertura, así lo definió el Poder Ejecutivo. Empezó el 1º de setiembre con la apertura para extranjeros propietarios que fue un plan piloto, la definición de un universo más pequeño para poder probarnos con la operativa de fronteras y las medidas sanitarias, y funcionó muy bien.

Yo creo que estamos prontos para esta segunda etapa de abrir las fronteras en general a partir del 1º de noviembre. Estaremos definiendo en las próximas horas la operativa y el protocolo.

Ya sabemos que la vacuna va a ser una exigencia con nueve meses de vigencia, se va a exigir un PCR con 72 horas de antelación, a los menores de 18 años se les va a exigir PCR, pero no vacuna porque hay países que no vacunan a menores y no habrá cuarentena, salvo en aquellos que no estén vacunados que sí tendrán que recluirse durante 14 días.

También estuvimos trabajando en el protocolo para los cruceros. Uruguay fue el primer país en la región en aprobar un protocolo para cruceros. El mismo exige la vacunación y una prueba de antígenos a bordo.

Pero en estas cosas no se juega solo, siempre importa lo que suceda en la región y Brasil emitió un decreto en el cual habilitó cruceros únicamente dentro de sus costas y eso trajo como consecuencia inmediata que una empresa muy importante como MSC suspendiera sus escalas en Uruguay. De cualquier manera, he estado trabajando con el Ministerio de Turismo de Brasil y tengo el compromiso de que en pocos días Brasil va a emitir un nuevo decreto reviendo esa disposición y, cuando abra sus fronteras terrestres, también va a habilitar los cruceros.

Con eso tenemos la idea de que otras empresas no van a suspender. De hecho, otra empresa muy relevante como es Costa Cruceros nos confirmó que va a mantener e incrementar sus frecuencias a Uruguay.

El gobierno definió una extensión de las medidas al sector, ya sea de contribución a las empresas con la exoneración de los aportes patronales al BPS y el no cobro del adelanto del IRAE, junto con la devolución del IVA en gastronomía, en hotelería y en alquiler de autos; y la extensión de los créditos SiGa. Hay beneficios para los turistas y yo creo que Uruguay tiene fortalezas importantes para tener una buena temporada.

La diferencia en el tipo de cambio en la región es notoriamente desfavorable a Uruguay, ¿cree que eso se traducirá en menos turistas?

Sin dudas que la diferencia de cambio con Brasil y, principalmente con Argentina, es una debilidad que tiene hoy Uruguay para la reactivación turística, pero yo confío que tenemos muchas otras fortalezas. Esa variable no la podemos manejar nosotros, no podemos hacer nada, no podemos modificar el tipo de cambio, pero sí trabajar con las fortalezas.

Hay que dar una buena oferta de productos turísticos, infraestructura de calidad y realmente desarrollar el concepto de vacaciones. La fortaleza de la seguridad de Uruguay a lo que se le suma la seguridad sanitaria con el éxito que hemos tenido en la vacunación. Creo que mucha gente va a querer venir a Uruguay y al definirse vacunar a los extranjeros eso va a compensar, en gran medida, esa debilidad que tenemos con la diferencia cambiaria.

Hay un público muy importante, tanto en Brasil como en Argentina, que, más allá de los precios, van a buscar calidad y a venir a Uruguay. También vamos a trabajar fuertemente con el mercado paraguayo, el chileno y el colombiano. Los beneficios que Uruguay ha podido dar los está dando y siempre estamos prontos para analizar la situación y buscar otras soluciones.

En esta coyuntura tan complicada para el sector, ¿cómo se encuentra la conectividad aérea?

La conectividad aérea está creciendo. Las líneas aéreas que estaban haciendo sus vuelos regulares han empezado a ampliar su número de frecuencias. Es el caso de Copa Airlines, está también Aerolíneas Argentinas y TAM. Anunció el reinicio de vuelos la empresa brasileña GOL, ha manifestado interés y ha hecho consultas la empresa Azul y Avianca reinicia también sus vuelos.

Vuelven a reestablecerse los vuelos con American Airlines que siempre son en temporada alta y alguna empresa low cost también se ha interesado en la conexión entre Uruguay y Estados Unidos.

Con Europa la conectividad está bastante bien con Iberia y hay interés de algunas aerolíneas asiáticas que están haciendo consultas.

Va mejorando la conectividad y creo que en la medida en que vayan abriéndose fronteras y se acerque la temporada estival va a crecer más y a consolidarse.

¿Hay alguna negociación encauzada en cuanto a las aerolíneas asiáticas?

Están haciendo consultas, hay algunas propuestas del gobierno, desde Presidencia. Yo creo que vamos a tener una buena conectividad con ellos.

La Expo Dubai que comenzó en octubre tendrá el día de Uruguay en febrero y allí estaremos con el presidente de la República. Seguramente en algunas reuniones programadas puedan haber algunos planteos para seguir implementando los vuelos hacia Uruguay. Se habla del interés de construir un hub latinoamericano desde un grupo árabe.

¿Cómo se monitorea el tema de los altos precios que puede haber en el sector privado?

Por lo que yo he palpado en reuniones con las cámaras empresariales y los operadores turísticos, hay plena conciencia de la situación, de las dificultades y son los primeros interesados en que tengamos las mejores condiciones.

Yo creo que el propio mercado lo va a ir regulando y estoy seguro de que no hay nadie que pretenda recuperar en una sola temporada todo lo que perdió.

El gobierno no tiene forma de fijar los precios. Puede tener una lista de precios sugeridos y recomendar que los precios estén a la vista, pero también hay que entender que casi todos los costos de las empresas y de los operadores de la costa son mayores que en el resto del país. Nos explicaban en Maldonado que se pagan tarifas de electricidad y de agua más caras y, por ejemplo, Agadu cobra diferente. Es un tema estructural, los costos son mayores, los salarios y los jornales son diferentes, por lo tanto, siempre es un poquito más caro.

Después están las diferentes ofertas. Uno, si busa, puede encontrar donde comer más barato y también puede pagar una fortuna por un café, pero que haya una opción tan variada también es importante. Yo me animo a asegurar que los comerciantes son los primeros interesados en tener precios que le sirvan a los turistas, tienen plena conciencia de eso pero también deben cubrir sus costos.

Pesa una comisión investigadora sobre el ex ministro de Turismo, Germán Cardoso que es, a la vez, denunciante. Como su sucesor al frente del Ministerio, ¿cómo vive este episodio?

A mí me ha dolido mucho esa situación que de alguna manera desató toda esta otra responsabilidad. Son temas que hoy están en la órbita de la Comisión Investigadora Parlamentaria donde el Ministerio está enviando toda la documentación que se ha pedido. Yo he designado a dos funcionaros de carrera, un escribano y un contador, para que estuvieran para buscar los antecedentes que empiezan en el año 2010. Esta semana se le entregó a la Comisión el 30% de lo que había pedido.

Allí estará el resultado y luego hay una denuncia penal, nosotros nos limitamos a colaborar con lo que se nos pida, mirar hacia adelante y salir de esta dificultad del sector que es lo que más importa.

Lo que desató esta polémica fue el tema de la publicidad, algo que el Ministerio necesita como el aire, históricamente, ¿cómo evalúa que se ha trabajado para vender a Uruguay al mundo?

Yo creo que siempre hubo campañas muy interesantes, ahora me tocó mirarlas de otro lado. Hay una agencia de publicidad que está contratada hace muchísimos años y tiene un contrato vigente hasta marzo del año que viene. Es una agencia internacional que ha venido diseñando la campaña y a la que le hemos dado la instrucción de que sea absolutamente objetiva y técnica en la definición de la campaña, sobre todo del plan de medios, y que tenga muy argumentadas sus decisiones.

¿Le preocupa que la imagen del Partido Colorado (PC) pueda verse dañada tanto por lo sucedido con Cardoso como por la salida de tres ministros de la fuerza política en lo que va del periodo de gobierno?

El cambio de ministros está dentro de lo normal, siempre se dice que los ministros son fusibles, pero en el caso de los ministros colorados, los tres cambiaron por distintas circunstancias; no se puede hablar de tres ministros que cambiaron como si los tres hubiesen cometido faltas.

Obviamente que a mí me duele es situación y por eso quiero que se investigue y se llegue a la verdad, pero el PC es mucho más que una circunstancia o una persona. El PC tiene casi 200 años de historia, se confunde con la historia de la República. El Partido Colorado y el Partido Nacional son los partidos más antiguos del mundo y han tenido a lo largo de su vida muchas circunstancias malas y muchas más de las buenas. Es un hito que creo que en el futuro será una anécdota, porque el partido seguirá adelante.

Luego del resultado de la investigación quedará claro qué pasó y si hubo irregularidades, faltas o delitos se tomarán las consecuencias correspondientes. Ya está trabajando la comisión de ética del PC, el partido nunca dejo de tomar acciones duras cuando las tuvo que tomar, pero por ahora no está probado que no sea inocente.