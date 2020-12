Director del Sinae descartó que la capacidad de testeo esté en riesgo

En diálogo con CRÓNICAS, el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Sergio Rico, se refirió a cómo se debió adaptar su oficina ante la llegada del Covid-19 al país. Asimismo, aseguró que la capacidad de testeo que Uruguay posee “no está en riesgo” ante el alza de casos confirmados en los últimos días. Además, explicó a qué se debe la diferencia en la cantidad de tests realizados de un día para otro; según el director, “varía en la cantidad de personas con positivo, y el porcentaje de contactos”.

Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo

– ¿Qué implicó la llegada del Covid-19 a Uruguay para el Sinae? ¿Cómo debieron adaptarse para enfrentar el virus?

– Lo que provocó, en principio, fue que la gente lo conociera, ya que antes no se sabía tanto cuál era su accionar.

En sí, para el funcionamiento, implicó trabajar mucho más de la mano con todos los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) del Interior, porque pasamos a tener casos positivos en todo el país, medidas que había que tomar en todo el territorio, y eso estrechó la comunicación mucho más aún.

– ¿Cuántas personas trabajan diariamente en el Sinae para controlar el virus?

– Veinte personas. Pero aclaremos que esa cantidad es para atender todas las emergencias que tiene el país, no el Covid-19 simplemente.

En estos momentos estamos con un problema de déficit hídrico en varios departamentos del país que hay que atender; tuvimos durante el año algunos cuadros de inundaciones; hubo dos o tres vientos fuertes que tuvimos que accionar en los Cecoed para que muchos pobladores recuperan su techo; estuvimos a punto de tener las langostas; e incluso hubo unos pocos casos de dengue en San José.

O sea que el personal del Sinae trabaja para abordar distintas cuestiones.

– Si tuviera que poner en porcentaje cuánta atención se le da al Covid-19 frente a otras emergencias, ¿cómo lo haría?

– Lógico, hoy en día la problemática más importante que tenemos en el país es el nuevo coronavirus. Del tiempo que estamos trabajando acá diariamente, tal vez el 75%-80% lo dedicamos a ello. Pero también tenemos que dedicarlo a la prevención de otras posibles emergencias.

– Actualmente estamos viviendo un alza en los casos activos y confirmados, que varía según el día. ¿Esta suba le significa al Sinae una mayor dificultad a la hora de trabajar en la contención del virus?

– Acá vamos a ver la definición del Sinae, porque hasta ahora yo le estaba contando lo que es la Dirección Nacional de Emergencia, que son esas 20 personas que trabajan acá.

El Sinae somos todos. Es desde el presidente hasta el último gerente de cualquier empresa nacional, Poder Ejecutivo, órgano descentralizado, o ente autónomo. Por lo tanto, a algunos de esos organismos se les dificulta más el hecho de cada vez tener más casos, porque hay que rastrear más, aumenta la cantidad de personas para localizar, entonces eso llevó algún retraso que ya se está regularizando contratando más personal.

– ¿En qué varía la cantidad de tests de un día para el otro? Por ejemplo, el domingo se hicieron 7.362 hisopados, y el martes 4.117.

– Varía en la cantidad de personas con positivo, y el porcentaje de contactos. Podemos tener un día 100 positivos, y los contactos pueden llegar a ser 200 más, entonces ahí los tests son menores. Por otro lado, podemos tener un día alrededor de 300 casos positivos, y sus contactos llegan a 1.000, entonces ahí hay más cantidad de testeo.

Todo va en relación, si se quiere, a la clientela que tengan el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Pero es así. Se va a tratar de cada vez testear más.

– En caso de que la cantidad de casos diarios continúe en aumento, ¿corre riesgo de que la capacidad de testeo se sature?

– No, la capacidad de testeo no está en riesgo. Tal vez algo demorada puede ser, pero no en riesgo. Se va a seguir cumpliendo.

– El martes, en conferencia de prensa, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció que desde la comuna se trabajará en conjunto con su oficina. ¿En qué consiste esta colaboración?

– Consiste en tener ambos la misma información, la misma comunicación hacia la ciudadanía, y también en utilizar los recursos de forma más eficaz y eficiente dentro de Montevideo. Estar en paralelo con el gobierno nacional, en la misma dirección, mismo objetivo, y ello ayuda mucho a combatir esta pandemia, trabajando en conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno departamental.

– Dejando de lado la pandemia, ¿cree que debería haber mayor concientización sobre otro tipo de riesgos o emergencias a nivel nacional? ¿Cuáles?

– Inundaciones, sequías e incendios. También el cuidado del medio ambiente, y ahí el Sinae tiene que proteger tanto a los ciudadanos como a las infraestructuras críticas, como así también el propio medio ambiente.