Jodal: “Se está trabajando en una herramienta para que la población pueda medir su tiempo de espera de la vacuna”

De acuerdo con el CEO de Genexus y asesor del gobierno en materia de tecnología, Nicolás Jodal, se está trabajando en una herramienta que le permita al Ministerio de Salud Pública (MSP) conocer cuál es la demanda de vacunas en cada uno de los vacunatorios para poder administrar mejor las dosis. Según dijo, en diálogo con CRÓNICAS, esta función antes “se hacía a ciegas, se mandaba por la población del lugar”, mientras que ahora se sabe “con precisión” porque desde el gobierno se está al tanto de cuántas personas están anotadas en cada centro.

Al día de hoy, ya más de 1,1 millones de uruguayos fueron vacunados aunque sea con la primera dosis contra el covid-19. Asimismo, alrededor de 1,5 millones de personas pasaron por el sistema de agenda para recibir su inoculación, estimó el CEO de Genexus y asesor del gobierno en tecnología, Nicolás Jodal.

En diálogo con CRÓNICAS, el experto se refirió al desempeño del sistema actual de la agenda de vacunación y estimó que el sistema diseñado “está cumpliendo su función, que es poder registrar la mayor cantidad de uruguayos posibles”, afirmó. En este sentido, reconoció además que el mayor escollo de haber diseñado la modalidad actual (donde uno queda “preagendado” para recibir su fecha y lugar de vacunación) fue el plazo de tiempo otorgado; “había que hacerlo rápido, entregarlo muy rápido. Ese fue el principal problema”, manifestó.

Por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, el desafío más grande era cómo atender a una cantidad enorme de personas que iban a querer entrar a la vez, y sin fallar a ninguno, sostuvo Jodal. Así, recordó el domingo 21 de marzo, cuando se abrió el rango de 18-70 años para que la población se vacune; “yo entré a las 11:00, y a las 13:00 ya se habían registrado 800.000 personas”, indicó, y enfatizó en que el sistema no tuvo inconveniente para recibir esa cantidad.

Sin embargo, Jodal hizo hincapié en que el sistema, en cierto sentido, seguía siendo el mismo. “Usamos la mayor parte de las cosas que estaban en el sistema anterior (…) le pusimos una capa a los efectos de poder atender a toda la gente rápidamente”, señaló.

De esta manera, subrayó que el régimen anterior “no estaba mal”; “lo que pasa es que no podía atender a la cantidad de gente que se conectaba”, apuntó. “No había ninguna posibilidad de cambiar nada en el plazo de tiempo que teníamos”, reflexionó.

En este sentido, con la modalidad actual, uno se puede registrar y queda en fila aunque su franja no se esté vacunando en ese preciso momento, añadió Jodal.

En tanto, el experto se refirió también a aquellas personas que, por buscar reagendarse e intentar conseguir su vacunación confirmada, suelen quedar sin cupos. “Mi posición personal es que no lo hagan”, opinó, ya que “demoran más en promedio”. Según explicó, lo que se dio fue que a la gente le llegaban historias que “el primo de un amigo se anotó en el aeropuerto y entró”, pero lo que no se decía era “los otros amigos del primo que se anotaron y no entraron”.

Otros proyectos

Jodal comentó, además, que se está trabajando en una herramienta para que la población pueda medir su tiempo de espera de la vacuna. Sin embargo, expresó que no tiene prioridad, ya que el foco está puesto en vacunar a todos lo antes posible. “La gente lo está esperando, hay mucha ansiedad que la entiendo perfectamente, pero en cuanto podamos, le vamos a decir a la gente qué expectativa hay respecto a cuándo le tocaría”, manifestó.

Por otro lado, también se está trabajando en que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se sepa la demanda de gente que va a inocularse en cada vacunatorio, para poder administrar mejor las dosis. “Antes se hacía a ciegas, vos mandabas por la población del lugar. Ahora lo sabés con precisión, porque sabés cuántas personas están anotadas”, apuntó.

App polifuncional

Consultado respecto a la utilización de la aplicación Coronavirusuy, Jodal precisó que ha sido descargada por alrededor de 1.800.000 personas, mientras que 1.200.000 tienen alertas instaladas.

No obstante, continuó el experto, ese es el “primer uso”. También se consulta a la aplicación para obtener información sobre cómo van los vacunatorios, “es decir, ver datos”. Además, otro factor que “no es muy conocido, pero sí muy importante”, es que la gente está siendo monitoreada mediante la app en el caso que presenten síntomas. Según indicó, alrededor de 240.000 personas han utilizado esta herramienta.