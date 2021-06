Según ACAU, venta de autos podría terminar el 2021 con niveles cercanos al promedio de la década pasada

En diálogo con CRÓNICAS, el gerente de ACAU, Ignacio Paz, se refirió a las ventas del mercado automotor, que tuvieron un aumento de 185% en mayo con respecto al mismo mes del año pasado, y que ya acumulan siete meses consecutivos al alza. Así, desde la organización ya se habla de una recuperación “firme y estable” de la actividad, y en ese sentido, Paz expresó que no sólo es de esperar que esta tendencia, sino que es muy probable que 2021 cierre en niveles cercanos al promedio de la década pasada.

En mayo, el mercado automotor comercializó un total de 4.654 unidades. Esto significó un aumento de 185% con respecto al mismo mes del año pasado. A pesar de la magnitud de la suba, el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) indicó, en diálogo con CRÓNICAS, que el alza se explica por la “gran caída” sufrida el año pasado como consecuencia de la pandemia.

“(Las ventas) eran previsibles y están dentro de esta estabilidad que se está logrando luego de la baja de 2020 (…) tiene más que ver con una cifra de un mercado normalizado”, insistió Ignacio Paz.

No obstante, se le pueden adjudicar varias justificaciones al desempeño del mercado automotor en mayo, insistió el ejecutivo. Por ejemplo, si se toma como punto de comparación el 2020, “la explicación es la pandemia, es decir, la caída, y no es la subida de este año que sí la hubo y es importante”. Por otro lado, al enfrentarlo con 2019 —prepandemia— se puede decir que hay una suba, aunque “también hay que aclarar que 2019 es el peor año de la década” sin contar 2020. Asimismo, Paz también comparó el aumento con el promedio de la última década, y afirmó que “todavía no llega a los mejores años, pero está acercándose”.

De esta manera, el gerente de ACAU comentó que desde hace siete meses las empresas que componen la asociación gozan de buenos niveles de ventas y, por tanto, ve un rebote en su actividad. En consecuencia, “ya podemos hablar de que el proceso de recuperación es bastante firme y estable”, celebró.

Este crecimiento continuará si no hay cambios significativos —aclaró Paz— y, según las estimaciones de la organización, al terminar el 2021 se estará cerca del promedio de la década pasada. “Por tanto, se puede decir que se trataría de un buen año para el mercado”, vaticinó.

Agenda variada

Consultado al respecto, el gerente de ACAU repasó los temas en agenda para la asociación.

Estos incluyen los vehículos eléctricos, además de una nueva ley de seguridad vial – cuya reglamentación aún está pendiente y eso preocupa a las automotoras-, que establecerá una serie de elementos de seguridad incorporados obligatoriamente en los vehículos que se empiecen a traer al país. También está el decreto que regula las emisiones de los vehículos, es decir, que contengan tecnología que los haga contaminar menos. Por último, una regulación sobre el desecho de las baterías de litio, un tema más de largo plazo pero que igualmente hay que ir previendo.

Al respecto, Paz se pronunció respecto a la suba de combustibles anunciada esta semana por parte del gobierno. A su entender, la medida “era esperada” y no tendrá un impacto real en el mercado automotor.