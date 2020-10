El Colegio Médico del Uruguay que se viene

Por: Mg. Dr. Blauco Rodríguez (*) | @RodriguezBlauco

En 2019 se celebraron los primeros 10 años de vida del Colegio Médico del Uruguay (CMU), creado por la Ley Nº 18.591 (2009) como persona jurídica pública no estatal, con el cometido de garantizar al médico y a la comunidad el ejercicio de la profesión dentro del marco deontológico establecido.Desde entonces, para ejercer la profesión de médico en todo el territorio nacional se requiere inscripción en el registro de títulos del CMU. Esto significa que ningún médico podrá ejercer dentro del territorio nacional si su título no está inscripto en el Registro de Titulos, o si la inscripción no se encuentra vigente.La administración de este registro es una de las potestades del CMU a través de sus órganos directivos: un Consejo Nacional, domiciliado en Montevideo con competencia en todo el territorio nacional, y los cinco consejos regionales, con competencia en sus respectivos territorios.Otros de los cometidos más importantes del CMU es la organización de actividades de educación médica continua y el desarrollo profesional médico continuo. Es, además, una de las principales preocupaciones y ocupaciones que ha tenido la actual conducción del CMU, que se propone construir un Colegio Médico del Uruguay más cerca de todos los colegiados. En este sentido, todos los colegiados, ya sea que se encuentren en Uruguay o en otra parte del mundo, pueden acceder a las plataformas del CMU para participar en las actividades brindadas por conferencistas de primer nivel, nacionales y extranjeros. También podrán contar con un certificado que acredite esa participación, accediendo y registrándose en la página web del CMU en el enlace https://educa.colegiomedico.org.uy/

Para la presente gestión, otro de los aspectos centrales ha sido dar un marco y un apoyo permanente a la mediación como alternativa eficaz para la resolución de conflictos, evitando de esta forma su judicialización con los costos y tiempos que conlleva.

Según establece el decreto reglamentario Nº 83/010, en caso de conflictos, el Consejo Nacional tiene competencia para actuar “como Tribunal de Conciliación frente a conflictos planteados entre miembros colegiados de diferentes regionales del Colegio”.

Asimismo, el CMU es el organismo formal para dirimir todo conflicto ético que se entable en la relación del médico con las instituciones en que trabaja, con los usuarios y su entorno, así como con los colegas y demás miembros del equipo de salud. Para ese fin, el CMU cuenta con un Tribunal de Ética funcionalmente independiente del Consejo Nacional.

Un párrafo de especial destaque merece el Programa de Bienestar Profesional (BienPro) del CMU, que ha recibido todo el apoyo del Consejo Nacional en esta gestión para su fortalecimiento institucional y su crecimiento.

Este programa se enmarca en las disposiciones de la Ley Nº 18.591, de creación del CMU, y en la Ley Nº 19.286, de 25 de setiembre de 2014 que aprueba el Código de Ética Médica.

BienPro tiene, entre otros objetivos fundamentales, el desarrollo de programas de promoción de salud mental para médicos con un enfoque salutogénico; y programas preventivos en salud, así como generar dispositivos que contribuyan a optimizar la asistencia al médico con problemas mentales.

Sumado a lo anterior, la propuesta de un Colegio Médico cerca de todos los colegiados no es un simple eslogan publicitario. Es una forma de pensar y hacer. Y en tal sentido, y en el contexto de la actual sociedad de la información se han creado y potenciado los canales de comunicación del CMU con todos los colegiados, creando perfiles del CMU en redes sociales como Twitter, Instagram y Linkedin en las que se promocionan las actividades de educación médica continua y todos los eventos y actos realizados. La repercusión obtenida en estas plataformas nos llena de satisfacción porque supone un vínculo más directo con los colegiados, y el aumento permanente de seguidores, visualizaciones e interacciones nos comprueba que ha sido bien recibida por los colegiados e incluso el público general.

En la línea que venimos trabajando se ha dedicado mucho trabajo y esfuerzo a la Revista Gestiona, que se ha convertido en una lectura recomendada para todos los colegiados. A través de ella, el CMU rinde cuentas en forma transparente de su gestión a todos los colegiados en el territorio nacional con especial énfasis en las actividades de educación Médica Continua.

Para potenciar aún más a la Revista Gestiona, en la red social Twitter se ha implementado @RGestiona, un perfil propio para compartir los contenidos y llegar a más colegiados, con un gran éxito.

En este particular 2020, caracterizado por la difícil situación causada por la pandemia de Covid-19, con mucha satisfacción podemos destacar que el CMU estuvo a la altura de las circunstancias, cerca de los colegiados y de sus necesidades, firmando convenios de cooperación con el Ministerio de Salud Pública, brindando insumos sanitarios de protección básicos a los colegiados que lo necesiten, impulsando rebajas de cuotas en casos especiales, coordinando acciones con todas las regionales del Interior del país y estando en sesión permanente su Consejo Nacional durante todo el estado de emergencia sanitaria nacional.

No queremos perder la oportunidad de felicitar, desde el CMU, a todos los colegiados del país por su esmero, dedicación y profesionalismo en la lucha contra la pandemia, dejando bien en alto la profesión.

El CMU hoy es una referencia para todos los colegiados, y en estos momentos que estamos atravesado está a disposición siempre y por todos los canales, para escucharlos, apoyarlos y proponer soluciones, porque esa la razón de ser y la esencia del CMU.

Por último, destacamos que el Colegio Médico del Uruguay tendrá una activa participación en la próxima edición del Día del Patrimonio —los días 3 y 4 de octubre— que este año se celebra bajo el lema “Medicina y salud, bienes a preservar” y rendirá homenaje al Prof. Dr. Manuel Quintela.

(*) Presidente del Colegio Médico del Uruguay