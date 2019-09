Una política portuaria clara y confiable: tarea del próximo gobierno

Por Juan José Olaizola (*) | @juanjoolaizola

Los tres gobiernos del Frente Amplio durante el período 2005-2019, han dejado de manifiesto la carencia por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de una política portuaria y territorial asociada, fundada, moderna y sostenida.

En ese período, las autoridades han intentado llevar adelante un conjunto de proyectos que no se concretaron, o han tenido importantes retrasos o problemas en sus procesos de ejecución. Como resultado, vemos al día de hoy una gran confusión en el MTOP y en la autoridad portuaria, acerca de cuál debe ser el desarrollo portuario futuro de Montevideo, que cuente con una adecuada justificación técnica, económica, social y ambiental.

Analizaremos varios proyectos a modo de ejemplo de lo expresado.

Puerto y Polo Logístico en Punta Sayago

En el 2007, el gobierno adquirió el predio en Punta Sayago (100 has) donde se pensaba instalar el proyecto Cerro Free Port. En el año 2008, dicho predio fue transferido por el MTOP a la Administración Nacional de Puertos (ANP) para que impulsara su desarrollo. Posteriormente, se sumó al área un predio de 87 hectáreas, totalizando hoy 187 hectáreas bajo la jurisdicción de la ANP. Luego de 11 años, se ha verificado un muy bajo avance en el desarrollo del Polo Logístico, habiéndose instalado dos depósitos privados. Tampoco se han construido accesos viales y ferroviarios adecuados a las necesidades del predio.

La urgencia de la construcción de la Terminal Portuaria de Celulosa

La decisión del gobierno nacional de firmar el acuerdo con UPM obligó a la ANP a realizar una concesión, no prevista en sus planes, para la construcción de una Terminal de Celulosa. La zona Mántaras del Puerto de Montevideo, utilizada para las actividades de los buques de pesca y de reparaciones navales fue la seleccionada a esos efectos. Recientemente, se ha hecho entrega al concesionario del área citada; por tal motivo, los buques de pesca ya no operan allí, debiendo realizar su operativa en condiciones inadecuadas en otros muelles del Puerto de Montevideo, ya que aún no han comenzado las obras del puerto pesquero Capurro. El dique flotante de reparaciones navales, aún no fue trasladado a la zona de Capurro por similares razones, estando amarrado y operando en un muelle de Montevideo.

Respecto al puerto pesquero Capurro, la obra se adjudicó al consorcio Teyma-Lavigne-Chediak, firmándose el contrato hace más de tres años y medio. Las obras aun no han comenzado y la ANP no cuenta con ese puerto para ubicar las embarcaciones de pesca desplazadas de la zona Mántaras. El proceso llevado adelante revela marchas y contramarchas, descoordinación y un inadecuado manejo de los tiempos de ejecución del proyecto.

Puerto pesquero de capitales chinos

El gobierno viene manejando desde 2015 una propuesta de capitales chinos para la construcción en Punta Yeguas de un puerto pesquero. Hace unos meses, los inversores decidieron trasladar el proyecto a Punta Sayago. En el mes de abril convocamos al Parlamento, junto al Diputado Alejo Umpiérrez, a los ministros de Transporte y Obras Públicas y Ganadería Agricultura y Pesca, y al Director de Uruguay XXI, a efectos de informar acerca de las características y los alcances del proyecto. Hasta el momento los jerarcas no han concurrido ni brindado información de ningún tipo. Cabe señalar que este proyecto no fue considerado en el denominado Plan Maestro para el Puerto de Montevideo presentado en 2018.

Nueva Terminal Fluvio-Marítima (Buquebus)

En este período de gobierno, la firma Los Cipreses S.A. (Buquebus), presentó al MTOP un proyecto para la construcción de una Terminal Fluvio Marítima en la zona del dique Mauá. Esta propuesta, impulsada por el MTOP, está desde hace más de un año en la Comisión de Transporte de Diputados, donde no avanza por falta de apoyo político.

Asignación a la ANP de la playa de maniobras de la Estación Central

En el primer gobierno del FA, el MTOP transfirió a jurisdicción de la ANP, el área de la playa de maniobras de la Estación Central del ferrocarril. Posteriormente por problemas judiciales existentes con esa área, la ANP no pudo seguir teniendo esa área lindera al recinto portuario de Montevideo. Recientemente, el MTOP ha recuperado la jurisdicción de dicha playa de maniobras, pero no la ha vuelto a transferir a jurisdicción de la ANP, previendo ceder la mitad del espacio de la actual rambla a la Intendencia para una calle urbana, y por lo tanto no será posible integrar la playa del ferrocarril con el recinto portuario. Otro cambio de postura del Ministerio que afecta a la ANP.

Viaducto en la rambla portuaria

El MTOP y la ANP han impulsado la construcción de un viaducto en la rambla portuaria a efectos de permitir el ingreso al puerto con facilidad, del ferrocarril que conectará la nueva planta de UPM con el Puerto de Montevideo. El viaducto será solo para uso del tránsito vehicular urbano, siendo la circulación de los camiones portuarios por senda debajo del viaducto. No obstante esto, la ANP es la que financia la construcción del viaducto, (aproximadamente US$ 120 millones) violando el Artículo 190 de la Constitución. Adicionalmente al viaducto, la ANP busca concentrar todos los ingresos y egresos de camiones al puerto de Montevideo en el denominado Acceso Norte, para lo cual realizará las correspondientes obras e instalaciones en esa zona portuaria. El nuevo diseño de circulación interna de camiones ha motivado la preocupación de varios operadores portuarios, que desconocen hasta qué punto el nuevo diseño afectará las operativas portuarias que hoy se realizan en el Puerto de Montevideo.

Teniendo en cuenta que la Terminal Especializada de Contenedores (TCP) se encuentra en el extremo opuesto al futuro acceso norte, y que el otro operador de contenedores (Montecon) desarrolla su actividad en los muelles y áreas intermedias del recinto, los cambios que se persiguen podrían afectar la eficiencia así como la flexibilidad e independencia de la operación de contenedores con el resto de las cargas y actividades del puerto. El pasado 12 de julio cursamos un extenso pedido de informes al MTOP y a la ANP, solicitando información sobre distintos aspectos de las obras del viaducto y del acceso norte.

En definitiva, la falta de una política portuaria clara y fundada, y las marchas y contramarchas en varios proyectos portuarios, abren la interrogante sobre si se va en la dirección adecuada o si nuestro principal puerto sufrirá restricciones en su operativa y competitividad. El próximo gobierno tendrá que definir una planificación y un rumbo adecuado para el sector, generando un Plan Director para los próximos años, que sea una hoja de ruta confiable para las futuras inversiones y desarrollos.

(*) Diputado del Partido Nacional – Lista 404. Integrante de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas.