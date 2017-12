Las mujeres que dejaron huella en el 2017

En el correr del año, Crónicas Mujer conversó con 11 exitosas mujeres que, a pesar de las diferentes actividades a las que están abocadas, tuvieron en común el trabajo, la dedicación y el compromiso con los cuales llevaron adelante su labor. En diversos rubros dejaron sus rastros motivadores que, sin dudas, dejarán su marca en 2018. Aquí una recopilación de sus valiosas experiencias.

Elena Tejeira

La actual presidente de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU), Elena Tejeira, descubrió en sí misma capacidades que desconocía. El liderazgo fue una de ellas, y aunque no se veía siendo punta de lanza de una organización de mujeres empresarias, ya lo practicaba en su compañía ‘Elena Tejeira Catering Art’.

De cara a 2018, la empresaria planea nuevas líneas de negocio que complementen el catering, rubro en el que se ha destacado por su devoción a la perfección y un constante trabajo en equipo. “Estoy en un momento de recalcular. Por supuesto que el catering va a seguir, pero pienso en nuevas líneas de negocio”, destacó.

En este sentido, Tejeira se refirió a los problemas que conlleva la presión tributaria y a la dificultad de competir con empresas que se encuentran al margen del sistema. “Lamentablemente, para empresas establecidas en el mercado, que son muy pocas, se nos hace muy cuesta arriba porque somos percibidos como no competitivos en el precio, y por más que hacemos hincapié en que nosotros cumplimos con todas las habilitaciones, obligaciones, las cargas impositivas y demás, se hace bastante difícil mantenerse durante tantos años con estas empresas que surgen constantemente y que no están establecidas como nosotros”, explicó.

Al frente de OMEU, Tejeira se refirió a la brecha entre hombres y mujeres y aseveró que se debe luchar por la igualdad de oportunidades. “Es obvio que existe el techo de cristal y es muy visible en las empresas, porque los cargos de dirección siempre están en manos de hombres. A veces me río y pienso: ‘¿Por qué tienen tanto miedo? Suelten esos cargos’. Yo me imagino que esos hombres tienen esposas, madres e hijas. ¿No piensan en ninguna de ellas? Quizás es su señora la que trabaja en otra empresa y no tiene la misma posibilidad que él de salir adelante y lograr un cargo de jerarquía”, puntualizó. Para el 2018, la empresaria añora paz.

Gabriela Gayarre

Hace poco más de 10 años, ‘la nube’ conmocionó la forma de trabajar de la tecnología al hacer que lo físico dejara de ser imprescindible. Colateralmente, esta disrupción abrazó al mundo de los negocios y cambió las reglas del juego por completo. En el nuevo tablero ya no se comercializan productos, sino servicios, y el ganador es quien ofrece la mejor experiencia. Así lo asegura Gabriela Gayarre, flamante gerente general de Ingram Micro para Argentina y Uruguay. Su corporación mayorista representa a marcas como Adobe, IBM y Apple, y tiene como desafío ser líder en la provisión de soluciones de negocios basadas en herramientas de software, hardware y servicios para el mercado corporativo a nivel global.

Gayarre celebró las políticas de Estado uruguayas que tienen como fin apoyar a los emprendedores. “Eso para mí fue una sorpresa muy grata; además, tiene espacio de trabajo en toda Latinoamérica. Estas empresas innovadoras ofrecen soluciones, no productos. Es lo que hace Uber: vos necesitas transporte, no un taxi; lo mismo que Netflix, que facilita el acceso a los contenidos. Eso, las empresas de tecnología lo tienen en su ADN, y los uruguayos lo saben. Lo que falta es ponerles dinero para que se puedan expandir, y creo que ahí es donde las podemos ayudar desde Ingram”, puntualizó la ejecutiva.

Paula Espasandin

Luego de haber acumulado suficiente expertise en comunicación corporativa tanto en Uruguay como fuera de fronteras, Paula Espasandin decidió dar su gran salto y fundar Anphibia, una agencia de comunicación que se dedica a establecer lazos estratégicos y generar experiencias creativas que beneficien a sus clientes.

Entregada al universo de la comunicación, Espasandin reconoce que los temas culturales “le salen del alma” y que echar mano de la creatividad le resulta esencial en su trabajo. Esta cualidad la refleja también en la fotografía- otra de sus pasiones-, en la que busca retratar el día a día a través de la cámara de su iPhone, una idea simple pero tan exitosa que la llevó a exponer en Buenos Aires en 2017.

Las redes sociales fueron un antes y después en el negocio de la comunicación. Para la experta, las redes se comportan como un aliado más a la hora de comunicar. Requieren mucha atención para que los mensajes no se vayan de las manos. Salvo cosas muy puntuales, el ideal es hacer una estrategia que contemple a los medios tradicionales y a los medios digitales.

Para Espasandin, el 2017 le dejó la enseñanza de estar siempre feliz, “pese a las circunstancias” y, sobre todo, a aceptar los cambios y saber que sirven para “soltar, evolucionar y crecer”, apuntó.

Para el 2018 la comunicadora apuesta a seguir aprendiendo y disfrutando con su familia, amigos y su equipo de trabajo. Si de pedir un deseo se trata, Espasandin añora vivir cada día en forma más auténtica y simple; “pausada y sanamente”, concluyó

Majo Rey

De estirpe emprendedora, María José Rey pasó de ser una estudiante a una referente del diseño de moda local. Además, siguió su instinto y aceptó el desafío de Sinergia Design, una plataforma que integra el cowork y el paseo de compras con actividades que cambian constantemente para que el cliente viva una experiencia diferente cada vez que visite el mall.

Con la perspectiva que le dio haber vivido en el exterior, Rey hizo una reflexión sobre la situación actual de Uruguay donde reside y trabaja actualmente: “Somos pioneros en muchas cosas, como la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana, también es cierto que es un país caro, pero yo considero que Uruguay es ejemplar. Creo que con dirigentes un poco más jóvenes y una economía más estable podríamos tener un país increíble, como lo era en el 50”.

En lo que refiere al diseño, la empresaria espera que en 2018 Majo Rey encuentre nuevos puntos de venta para seguir creciendo. En cuanto a Sinergia Design afirma, convencida, de que el uruguayo demandaba un hub de diseño local por lo que apuestan a un nuevo concepto de retail que satisfaga este nicho. El paseo de compras se sitúa en Colonia 2235 (Tres Cruces), y está abierto al público de jueves a domingo (de jueves a sábado de 13 a 23 y los domingos desde las 10 hasta las 18 horas en invierno y 20 horas en verano).

Verónica Méndez

“La salud es el futuro de la belleza”, asegura sin dudar la directora de la división Cosmética Activa de L’Oréal Uruguay, Verónica Méndez. Como representante de una de las principales marcas de cosmética del mundo asegura que el bienestar es la clave a la hora de pensar en el cuidado personal. A su vez, hace énfasis en que la tendencia a lo natural se ve reflejada en la industria, que va detrás de la preservación del medio ambiente. Desde el punto de vista comercial, asegura que “el mayor diferencial está en el consejo en el punto de venta, en el conocimiento y en el servicio que se brinda”, y que las redes sociales han exigido la creación de nuevos vínculos con los consumidores, fundamentalmente los más jóvenes.

Méndez hizo referencia a las tendencias actuales de mitigar el daño al medioambiente y apostar por los productos orgánicos y menos nocivos. En este sentido, resaltó: “Hay cierta tendencia a esto sobre todo en países más desarrollados y con hábitos ya instalados de conciencia respecto a este tema. Cada día más nos tratamos de alinear a esa tendencia empezando a trabajar con materiales específicos, preservando el medio ambiente y con fórmulas naturales dirigidas a esta nueva preferencia de algunos consumidores”.

Claudia Weiss

Lana fina, natural, sin teñir e hilada por manos uruguayas es la propuesta de Don Báez, una grifa que trabaja desde hace 20 años empoderada por Montelan, firma que se desempeña en el rubro desde 1959. Su directora, Claudia Weiss, analizó cómo es producir 100% en Uruguay y aseguró que su objetivo es que las uruguayas valoren la nobleza de la lana de calidad, una materia prima natural que las fibras artificiales no han podido igualar.

Constantemente en movimiento, y buscando nuevas oportunidades, Weiss asegura que en el 2017 se maravilló con la conferencia del economista belga Gunter Pauli.

Es que la filosofía del economista se alinea a la perfección con los valores reflejados en las prendas de Don Báez. La marca presentó proyectos productivos que se desarrollan a raíz de recursos disponibles de distintos lugares del planeta, lo que derrama en la economía local, genera puestos de trabajo en las comunidades y protege el medio ambiente.

Con esta filosofía en la mente, Weiss apuesta a emprender en 2018 algún proyecto en conjunto con el economista.

Al momento de pedir un deseo al 2018, la empresaria indicó: “Que cada uruguayo pueda vivir un poco mejor con lo que tiene en su entorno. Deseo un Uruguay más seguro, más cuidado, más sustentable y más educado”.

Silvina Rocha

Donde hubo crisis, ella vio oportunidad. Emprendedora por naturaleza, la hoy directora de la agencia de Comunicación Quatromanos, Silvina Rocha, comenzó con su proyecto en la antesala de la crisis económica de 2002. Hoy, la empresa que naciera en un pequeño escritorio de su casa, es la agencia de comunicación líder del mercado.

Rocha percibe una profesionalización cada vez mayor de la comunicación corporativa por lo que se enfoca en mantener y consolidar un equipo cada vez más capacitado en pos de brindar los mejores servicios a sus clientes.

El 2017 fue un año de crecimiento para este equipo que se nutre de la sinergia de la red de agencias afiliadas de Llorente & Cuenca. “Esta alianza es, sin dudas, la confirmación de que hemos logrado en los 20 años que cumplimos este 2017, es decir, la consolidación de la empresa que soñábamos”, indicó Rocha.

En este sentido, la directora de Quatromanos fija sus metas en el crecimiento de la empresa, pero no solo en cuanto a su facturación, sino en la calidad y variedad de servicios que ofrecen.

A la hora de pedirle un deseo al 2018, Rocha reflexionó: “En lo profesional, seguir disfrutando de mi trabajo, tanto como lo he hecho en estos últimos 20 años, y poder seguir creciendo junto a los clientes y los 30 profesionales que integran Quatromanos. En lo personal, que quienes me rodean -familia, amigos y afectos-, puedan tener paz.

Gabriela Rieiro

La artista uruguaya deja que su arte abstracto la lleve por el camino correcto, y por allí va. A través de las manchas y los símbolos que plasma encuentra paz interior y refleja su esencia en las obras que exhibe en Punta del Este y Buenos Aires. La pintora uruguaya se acercó al pueblo judío con una colección que se conecta con su simbología y también realizó una serie de cuadros centrados en la mujer. Rieiro asegura que las galerías siguen siendo la mejor vidriera, aunque el impulso de internet es el as bajo el pincel de los artistas uruguayos.

Consultada acerca del contexto en el que prefiere exhibir su arte, Rieiro señaló: “Las galerías serias son la mejor vidriera que te puede tocar en el momento de exhibir tu obra, por todo lo que significan para el mundo del arte. Estoy de acuerdo que hay muchas más opciones para mostrarnos. En mi caso, por lo general, he buscado diferentes espacios de relevancia; esa fue un poco la forma, buscar marcas que respalden mi trabajo como forma de llegar al espectador”. La artista también pidió por paz y también por seguir construyendo, con el arte, su sendero.

Cynthia Hellen

Cynthia Hellen busca cambiar el mundo, hacerlo más justo, más equitativo y fuerte. La Founder and Chief Executive Officer del laboratorio Smplct se define también como emprendedora, escritora, directora, productora, conferencista y estudiante de sustentabilidad. Es feminista, y bajo este eslogan busca empoderar a las mujeres del mundo, creando lazos entre las distintas comunidades.

En este sentido, la ejecutiva destacó el rol de la ANII como organización que apoya e impulsa a los emprendedores locales. Al momento de analizar el emprendedurismo uruguayo Hellen reconoció que se ven muchas organizaciones, como SociaLab, que apuestan a ayudar a los emprendedores y a crear una red para traer más conocimiento. “Eso es fundamental… Compartir conocimientos de diferentes regiones para saber cuáles fueron las fallas de un proyecto y los aciertos que puedan ser útiles para lograr el éxito. Uruguay ya tiene sus emprendedores sociales ejemplares, como Connectus Medical; solo falta que haya más historias como estas para que se contagien y multipliquen”, reflexionó.

Giselle Della Mea

La empresaria y diseñadora Giselle Della Mea no se conformó con el dinero. Para que su trabajo tuviera sentido debía encontrarle una vuelta más de tuerca. Lo consiguió al emprender en ‘3vectores’ una firma que busca generar un triple impacto que resuene en el medio ambiente, en lo social y en lo económico. Con esto en mente, se convirtió también en pionera del Movimiento B en Uruguay, una corriente que lleva como bandera estos mismos valores y que apuesta al compromiso de los empresarios con su comunidad y el medio ambiente.

Para que no quede solo en las palabras, el equipo legal de Empresas B se inspiró en la normativa argentina para promover “BIC”, una ley que espera que se reconozca en una categoría diferente a las empresas que buscan el triple impacto mencionado previamente. Esta categoría podría permitirle a firmas que, por sus fines, hoy están bajo la denominación de ONG y no pueden acceder a créditos ni accionistas, a hacerlo.

Finalmente, Della Mea destacó la importancia de crecer desde la innovación y no desde la réplica. “Para el empresario muchas veces es preferible hacer lo mismo que se hace en otros países en vez de encontrar su propio ADN. Tenemos potencial para ser líderes en sustentabilidad. Uruguay lidera en energías renovables, pero nos falta a nivel del empresariado en general”, reflexionó.

Lourdes Rapalin

Hace 14 años Bethel Spa nació como un centro pionero en estética y bienestar. Su fundadora, Lourdes Rapalin, no duda en afirmar que el emprendimiento surgió desde el amor por su familia y por Dios. “Casa de Dios” es el significado de Bethel, una compañía que debe luchar contra la informalidad reinante en el sector y que da trabajo a más de 100 familias. En diálogo con Crónicas Mujer, Rapalin destacó la necesidad de bajar la carga tributaria con la que lidian las empresas y aseguró que la satisfacción del cliente es la clave para alcanzar el éxito.

Rapalin también reconoció que en el sector no existe personal capacitado, por lo que Bethel conformó su propia escuela para profesionalizar a los trabajadores y lograr así consolidar al mejor equipo al servicio de sus clientes.

A la hora de evaluar lo mejor de su 2017, Rapalin no duda en destacar el conocerse a sí misma, crecer y focalizarse en su bienestar. “Este año comencé a entrenar, a cuidarme, a mejorar mi salud. Espiritualmente estoy viviendo una hermosa etapa. Tengo una muy linda relación con Dios”, señaló la empresaria.

Aunque aún no se ha fijado las metas para el próximo año, la ejecutiva está segura de que su cambio personal se reflejará en las fuerzas para trabajar y servir en su profesión.

“Mi mayor deseo para el 2018 es que volvamos a tener un país seguro como en el que me crié y recuperar la educación pública que tuve, que era un orgullo”, finalizó.