Arbeleche: “Hay que terminar con la lógica de que el gobierno gasta, levanta el teléfono y pide más tarifas públicas”

Las unidades reguladoras > NO HAN TENIDO VOZ PARA ACONSEJAR EN LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS PÚBLICAS

Ana Inés Zerbino, Azucena Arbeleche y Pablo Ferreri, plantearon sus visiones acerca de cómo debería manejar el próximo gobierno en referencia a las empresas públicas. Lo que debe mejorarse para reducir el gasto público, cuál sería la manera más eficiente de financiarlas, y cómo acompasar una buena gestión sin deteriorar aún más las inversiones dentro del país, fueron algunos de los temas analizados.

La mala gestión de Ancap en el gobierno oficialista desató las críticas por parte de la oposición, y marcó la pauta de cómo no deberían hacerse las cosas, según especialistas en el asunto y también parte de la opinión pública. Ya pasaron algunos años desde la “salida a luz” de los conflictos dentro de la empresa pública y gestiones erróneas.

En ese contexto, y algunos años más tarde, de cara a las elecciones nacionales, CRÓNICAS consultó a representantes económicos de los distintos partidos para que expresaran su parecer sobre cuáles son los pasos a seguir en diversos tópicos que los involucra –en caso de ser gobierno sus respectivos partidos-.

Azucena Arbeleche, referente en Economía del Partido Nacional, comentó que en el programa de gobierno nacionalista existe un capítulo dedicado a la mejora de las gestiones de entes estatales, con el cometido de administrar generando ahorro. Parte de los mismos debería mejorar el resultado fiscal y, otra porción debería servir para una rebaja en las tarifas públicas.

En lo que refiere a la gobernanza, la especialista indicó que se piensa en tener directores en las empresas públicas que sea gente idónea entendida en el tema, planteando una clara estrategia de políticas de inversión de las empresas públicas, relató.

Arbeleche reconoció que en esta administración, inicialmente las empresas públicas tuvieron un mejor resultado, pero debido a la baja de la inversión. “No es bueno que la inversión se recorte porque eso afecta al crecimiento del país. Es importante tener una política de inversión explícita y una política de dividendos clara, porque los dueños de las empresas somos todos”, afirmó.

Además, sostuvo que “hay que terminar con la lógica de que el gobierno gasta, levanta el teléfono y pide más tarifas públicas”. Indicó que las empresas deben mejorar su funcionamiento de modo que se vea reflejado en menores costos y, por tanto, en menores tarifas. “Es fundamental que la unidad reguladora le informe al Poder Ejecutivo cuáles deberían ser los costos de la empresa de acuerdo a los gastos de la misma”.

Por su parte, y en consonancia con Arbeleche, Ana Inés Zerbino, asesora en Economía de Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, hizo énfasis en la importancia de trabajar para que las empresas públicas se financien con emisión de deudas en el mercado de capitales. “Eso ayuda en el contralor en la medida en que al tener que emitir tendrían una calificación de riesgo”, argumentó. En este sentido, resaltó que sería muy bueno que una importante parte de su financiamiento no sea a través de bancos u organismos como es hoy, sino a través del mercado de capitales.

Por el mismo camino

Para Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas, debe seguirse por el camino de estos 15 años de gobierno del Frente Amplio en materia de empresas públicas. Aseguró que en este último período han sido un factor que contribuyó a las cuentas públicas -no como fue en el caso de Ancap en el otro período-, sentenció. “Han sido y deben seguir siendo un motor fundamental de desarrollo, sobre todo en una economía pequeña como Uruguay”.

Planteó, a modo de ejemplo, que hasta hace 15 años, las discusiones sobre la energía no era sobre si salía más o menos, sino sobre la incertidumbre de si había energía o no. “Hoy el país no solo genera energía en la cantidad más que suficiente para abastecer el mercado interno, sino que exporta a los países vecinos. Al tiempo que el 99,9% de la misma es de fuentes renovables, por lo tanto, ahí vemos un salto de calidad gigantesco”, relató.

Dijo, además, que Uruguay tiene la plataforma de telecomunicaciones más avanzada de América Latina y ha sido desarrollada por Antel. “Tenemos el Data Center más moderno del continente, un cable submarino que ofrece banda ancha como ningún otro país la puede ofrecer”, añadió.

En ese sentido, aseguró que se tiene que seguir con la concepción del Estado inteligente. “El Estado, más que grande, chico, gordo o flaco, tiene que ser un Estado inteligente, al servicio de la gente, con la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones, hacer planificación estratégica y colaborar con las políticas transversales y el desarrollo de Uruguay.