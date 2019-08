Dólar marcó un nuevo máximo nominal histórico por turbulencias financieras de Argentina

La volatilidad financiera de Argentina incidió en la plaza financiera local, donde el dólar alcanzó ayer jueves un nuevo máximo nominal cerrando en 36,198 pesos cada unidad. Si bien en julio había mostrado una tendencia a la baja, en la mitad de agosto revirtió marcadamente esa trayectoria. En lo que va del año la divisa estadounidense acumula una apreciación de 11,62%.

Los resultados de las elecciones PASO en Argentina (ver nota página 13), el duro golpe que significó para el oficialismo de Mauricio Macri y su impacto en la plaza financiera del vecino país, trajo consigo una fuerte presión en el mercado cambiario uruguayo, que obligó al Banco Central del Uruguay (BCU) a intervenir para evitar una apreciación mayor del dólar.

Si bien se trató de una apreciación sensiblemente menor a la argentina, nuevamente el billete verde está marcando máximos nominales históricos y ayer jueves registró el pico de 36,198 pesos cada unidad. Ello implicó un incremento diario de 0,13% respecto al cierre del miércoles.

Previo al fin de semana, el dólar interbancario había cerrado en 35,34 pesos. El lunes, ya con los resultados electorales argentinos a la vista, el dólar experimentó una fuerte presión al alza que no pudo ser contenida por la intervención del BCU, que vendió US$ 106 millones para frenar el avance del billete verde.

El martes se vivió una jornada más tranquila y el BCU apenas intervino en el mercado del dólar futuro vendiendo US$ 13 millones. De esta forma, la divisa estadounidense se mantuvo prácticamente estable registrando incluso una leve baja de 0,05% para ubicarse en 35,88 pesos la unidad.

Sin embargo, el miércoles volvió a mostrar un aumento importante, cerrando en 36,15 pesos por cada dólar.

Finalmente, ayer jueves se vivió una jornada de relativa calma para las economías emergentes y en particular para Argentina, donde el valor del dólar dio un respiro y registró una leve caída respecto al cierre del miércoles. Sin embargo, en Uruguay volvió a mostrar un leve incremento cerrando en 36,198 pesos en una jornada donde hubo operaciones por US$ 28,2 millones y en la que el BCU volvió a intervenir para suavizar la apreciación, con ventas de dólares directa por US$ 12 millones y en mercado de futuros por US$ 3 millones.

Estos movimientos determinaron una apreciación semanal del dólar de 2,42%.

En julio el billete verde había registrado una caída de 2,35%, pero en lo que va de agosto ya registra una apreciación de 5,38%. Si se considera el acumulado del año el dólar registra una apreciación de 11,62%.

En las pizarras del Banco República, el dólar no mostró grandes cambios respecto al cierre del miércoles ubicándose en 35,45 pesos en la punta compradora y en 36,95 pesos el extremo vendedor.

Peso argentino

En cuanto a la evolución del peso argentino en la plaza local, mostró un marcado descenso a lo largo de la semana. De cerrar el pasado viernes a un valor de 0,773 pesos uruguayos, el lunes bajó a 0,718 pesos, el martes a 0,703 pesos y finalmente el miércoles se ubicó en 0,682 pesos. Ayer jueves se mantuvo prácticamente estable respecto al cierre del día anterior, cerrando a 0,683 pesos uruguayos.

En pizarras del BROU cerró ayer en 0,38 la compra y 0,98 la venta.