Exportaciones industriales continúan a la baja

En agosto de 2019 las solicitudes de exportación de bienes ascendieron a US$ 760 millones, verificando un incremento del 3% respecto a igual período de 2018, según se desprende del informe de Comercio Exterior de Bienes realizado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Si se incluyen las colocaciones externas de energía eléctrica realizadas por UTE, la cifra aumenta a US$ 778 millones.

Por su parte, en los primeros ocho meses del año, las exportaciones totalizaron US$ 5.183 millones, registrándose un aumento interanual del 1,7%. Asimismo, medidas en volúmenes físicos, las colocaciones externas crecieron 9,7% en comparación a igual período de 2018.

En tanto, al agregar las ventas externas de las principales empresas localizadas en zonas francas, las exportaciones alcanzaron los US$ 6.218 millones en el acumulado a agosto, evidenciando un aumento interanual del 5,1%.

Por sectores

El desempeño positivo de las exportaciones durante agosto se explicó, en buena medida, por la recuperación de las ventas externas de soja, que elevaron su monto de US$ 55 millones en 2018 a US$ 139 millones en 2019. Se destaca, además, el buen resultado del rubro arroz con cáscara, que pasó de US$ 846 mil en agosto del año anterior, a US$ 16 millones durante el mismo período de 2019.

Por el contrario, el ganado bovino en pie no repitió las ventas externas efectuadas por US$ 39 millones durante 2018, y eso incidió negativamente en 5 puntos porcentuales sobre el desempeño exportador de agosto.

En otra línea, las exportaciones industriales ascendieron a US$ 440 millones en agosto, lo que derivó en una caída interanual de 8%. Considerando el acumulado del año, las colocaciones externas de la industria se contrajeron 3%.

Finalmente, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) descendieron 13% respecto a igual período de 2018, situándose en US$ 107 millones, acumulando una caída del 12% en los primeros ocho meses del año.