Una pandemia que destruye las redes y relaciones económicas creadas

Un grupo de expertos debatió sobre el impacto del Covid-19 en las economías de Latinoamérica. Juan Ruiz, economista jefe de BBVA Research para América Latina, participante del encuentro, remarcó en la importancia de dejar atrás la disyuntiva entre salud y economía, y que cuanto más se controle la curva de contagios, más fuerte será la recuperación.

El encuentro, organizado por CAF- Banco de desarrollo de América Latina, estuvo moderado por Lino Solís de Ovando, editor general de América Economía, y contó con la participación de Adriana Arreaza, directora de Estudios Macroeconómicos de CAF y Carlos de Sousa, economista líder de Mercados Emergentes de Oxford Economics.

Los expertos trataron cuestiones como la eficacia de las políticas públicas para paliar el impacto económico de las medidas de aislamiento, y la importancia de proteger tanto a la clase media, como a la población más vulnerable, de las consecuencias de esta crisis.

Los mercados financieros, y especialmente los activos en economías emergentes se están viendo muy afectados por el impacto del Covid-19, además el costo del crédito en emergentes se ha disparado y el precio de las materias primas ha sufrido una fuerte caída.

Sobre las medidas llevadas a cabo por los gobiernos de los diferentes países, los expertos coincidieron en afirmar que es esencial que las mismas estén enfocadas al mantenimiento del tejido empresarial, a dotar de liquidez a pequeñas y medianas empresas, a fortalecer los seguros de desempleo y las transferencias a las personas más vulnerables. Las medidas deben facilitar la recuperación, y que las empresas que antes de esta crisis tenían una buena posición puedan seguir funcionando con normalidad. Para ello es necesario asegurar la liquidez y solvencia de familias y empresas y complementarlo con estímulos, tanto por el lado monetario como por el fiscal, aunque algunos países parten con altos niveles de déficit y deuda pública, que dejan poco margen fiscal.

Salud y economía

Juan Ruiz hizo hincapié en la importancia de dejar atrás la disyuntiva entre salud y economía. “Es una falsa disyuntiva. Cuanto más se controle la curva de contagios, más fuerte será la recuperación posterior”. El ejecutivo de BBVA Research recordó los resultados de un reciente estudio que muestra que, en la pandemia de la gripe de 1918, en las zonas en las que las medidas de precaución fueron mayores, la recuperación económica posterior fue también más sólida.

Ruiz también habló sobre la retroalimentación existente entre la informalidad laboral en muchos países de la región, y el impacto sanitario de la crisis. “La informalidad dificulta el confinamiento, y su vez, la prolongación de estas medidas sanitarias puede hacer que, debido a la destrucción de empleo, esta informalidad crezca”. Por ello es crucial romper ese círculo vicioso entre informalidad y contagio a través de un programa de transferencias dirigidas a los grupos más vulnerables (por lo general empleados en el sector informal) y que los programas de garantías de crédito se extiendan también al sector informal, que por lo general no tienen acceso al sistema financiero.

Es inevitable comparar esta crisis, con la vivida en 2009. En este sentido, el economista jefe de BBVA Research para la región afirmó que, a diferencia de hace poco más de una década, tenemos un choque de oferta, por el cierre de actividades para contener la epidemia. La producción colapsa no porque no se quiera consumir o gastar, sino porque no se puede trabajar o producir. Eso, por su parte, tiene un impacto de segunda ronda de menor demanda de esos sectores afectados. “El impacto que estamos recibiendo es más parecido al de un desastre natural, que está destruyendo las redes y relaciones económicas que hemos creado”, afirmó Juan Ruiz. Añadió que, en ese sentido, hay que tener políticas de impulso monetario y fiscal para prevenir esa caída adicional de demanda, pero no se pueden revertir todos los efectos sobre la producción sólo con políticas de demanda. Ahí es donde es importante que entren las políticas de apoyo a familias y empresas, por el lado de liquidez e incluso de solvencia en algunos casos.