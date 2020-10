Angélica Aldecoa: una traductora que se pone en los zapatos del cliente

Angélica Aldecoa, fundadora de María Angélica Aldecoa – soluciones lingüísticas profesionales

El gusto por ayudar a las personas para que puedan comunicarse de forma clara y efectiva a pesar de las barreras idiomáticas que se presenten, llevó a Angélica a comprometerse con la formación y la actualización constante para tratar de brindar un servicio de traductorado a varios niveles a través de su propia empresa. Siempre trata de brindar el mejor servicio para sus clientes, quienes valoran la buena comunicación y destacan la responsabilidad, la seriedad y el estricto cumplimiento de los plazos acordados.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear a la empresa?

Me recibí de traductora pública en noviembre de 2010 y empecé a ejercer prácticamente enseguida, así que formalmente mi empresa surgió hace 10 años. Gracias a un trabajo arduo comenzó a crecer de forma sostenida, en 2017 decidí dejar el trabajo dependiente que también tenía y apostar a mi profesión y a mi empresa a tiempo completo.

¿Cuál es su papel y responsabilidad en la firma?

Soy profesional independiente y de momento me encargo de casi todo: desde la planificación a la gestión y operativa de todas las tareas relativas a la empresa. Excepto los números, con los que no me llevo bien. De eso se encarga mi contador.

¿Cuáles son los principales objetivos de la misma?

Ayudar a que las personas y empresas puedan comunicarse de forma clara y efectiva a pesar de las barreras idiomáticas que se presenten.

¿Qué cosas son las que distinguen al proyecto dentro del rubro?

Según mis clientes, las características que distinguen mi trabajo son la responsabilidad y el compromiso con que asumo cada proyecto; la profesionalidad con que desarrollo el trabajo; y el asesoramiento que brindo, siempre específico para cada proyecto.

Trato de ponerme en los zapatos de cada cliente, escuchar cuáles son las necesidades que tiene y brindarle la solución que más se adapta a su caso puntual: desde explicar trámites a realizar hasta diseñar clases de inglés a la medida de sus intereses y objetivos. Siempre buscando optimizar su tiempo y sus recursos. Mi actual formación en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa me brinda muchas herramientas no solo para el trato con los clientes, sino también para aportarles cada vez más valor a través de mi trabajo.

¿Qué servicios se ofrecen?

Ofrezco cuatro servicios diferentes: en primer lugar, traducciones (públicas y no oficiales) en la combinación español-inglés en áreas comerciales y empresariales, científico-técnicas, económicas y culturales. También corrección y redacción de textos, que puede ser en español y también en idioma inglés, adaptando el servicio a quienes trabajan en el mercado interno como para quienes buscan internacionalizarse. Y, finalmente, clases de inglés a medida para adultos de todas las edades que quieren mejorar su nivel.

¿Cómo se integra el equipo de trabajo?

De momento la empresa se nuclea en mí, pero mi ejercicio profesional no es para nada solitario, sino que, por el contrario, se desarrolla en un ámbito de mucho asesoramiento y aprendizaje constante.Cuento con el apoyo de colegas traductores e idóneos con amplia trayectoria profesional y experiencia en distintas áreas e idiomas.

En lo que respecta a idioma español, me asesora mi esposo, que es docente de Lengua experto en ortografía. Me ayuda a mantenerme actualizada y es uno de mis mayores apoyos en esa área.Además, a la hora de traducir textos técnicos complejos, siempre busco el asesoramiento de profesionales solventes en las áreas que corresponda.

¿Cuán importante es actualmente que existan servicios de traducciones, correcciones y redacción?

Hoy en día, en una sociedad tan interconectada como la actual en la que todos tenemos tanto para decir y tantos canales a disposición, es fundamental contar con profesionales que nos ayuden a expresarnos de forma fluida y eficiente con los clientes, empleadores, partners, y colegas en todo el mundo para abrirse camino y crecer. Y en ese contexto, los profesionales del idioma somos fundamentales. Sobre todo si, como en mi caso, encima podemos sumar valor desde el área de la Comunicación.

En mi caso, al trabajar con empresas, profesionales, organizaciones y hasta investigadores, he experimentado de primera mano cómo invertir en este tipo de servicios potencia y destaca su trabajo, sus productos o servicios a nivel nacional e internacional.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE? ¿Cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Me asocié en 2017, cuando decidí dedicarme de lleno a mi profesión y a mi empresa. Llegué por una recomendación, porque sentía que necesitaba aprender mucho sobre lo que era e implicaba emprender y “ser una empresaria”. No tengo palabras para agradecer esa recomendación.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

AJE me ha aportado mucho en distintas áreas. Primero la capacitación constante en aspectos relevantes para las empresas y empresarios, que ha sido fundamental para poder ponerle pienso a mi negocio y seguir creciendo.

Y después la parte humana. AJE me ha dado la posibilidad de conocer gente que no solo tiene mucho conocimiento y experiencia para aportar, sino que además tiene la voluntad y la generosidad de hacerlo en beneficio del crecimiento conjunto. He conocido personas increíbles que me han ayudado a crecer (en lo laboral y en lo personal), a dar pasos importantes y a tomar decisiones.

Cuanto más me involucro y colaboro con la organización desde adentro más valor me aporta.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

Es un desafío interesante. Emprender no es fácil por muchos motivos, pero con determinación, trabajo firme y actitud de aprendizaje constante se sortean las dificultades y se crece. Las redes como AJE son claves en este proceso porque fortalecen, aportan mucho apoyo y hacen que el camino a transitar sea acompañado de personas que están en la misma y que nos impulsan a seguir y a crecer.

Además, a nivel país, hoy en día se ha avanzado mucho en el tema emprendedurismo y creo que están dadas las condiciones para quienes eligen este camino.

Señas de identidad

Angélica nació hace 32 años en Trinidad, Flores. De niña soñaba con ser arqueóloga, sin embargo, a los 15 años decidió que quería ser traductora. Hoy es Traductora Pública de inglés recibida en la Universidad de la República y estudia Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa (ORT). Paralelamente a su trabajo como traductora, se empleó durante siete años en la UdelaR en la Dirección General de Relaciones y Cooperación(hoy Servicio de Relaciones Internacionales). “Fue mi primer trabajo y una gran experiencia por la que estoy agradecida porque aprendí muchísimo”, recuerda.

La entrevistada vive con su esposo, Pablo Osores y su perra, Nina. Se define como una persona con sentido de la responsabilidad, lectora y amante de los animales. Tiene muchos libros favoritos pero “Mi historia” de Michelle Obama le resulta inspirador. “Vientos de agua” es su serie predilecta. La frase que la acompaña en su vida es “renovarse es vivir”, y comentó que se la dijo su padre en una ocasión especial y siempre la tiene presente a la hora de tomar decisiones.

El lugar que elije en el mundo es la casa de sus abuelos en Trinidad, donde creció; y Aguas Dulces porque es sinónimo de vacaciones familiares y momentos felices. En su tiempo libre gusta de cocinar y se declara admiradora de sus padres, “porque son un ejemplo de amor y entrega; y a mi esposo, que es un ejemplo de resiliencia”, asegura.