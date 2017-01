Easy Go es el primer servicio tecnológico de transporte particular que desembarca en Maldonado. Esta opción, la primera del interior del país, se suma al servicio que ya funciona en Montevideo.

La ampliación de la aplicación Easy hacia los balnearios de Piriápolis y Punta del Este permitirá sumar a la empresa a conductores de automóviles que deseen comenzar a generar ingresos de manera inmediata en el departamento de Maldonado.

Easy Go brinda una solución de transporte a los usuarios, conectándolos con conductores particulares. Además, ofrece la mejor opción en términos de comisión para los conductores de los vehículos (20%) e incentivos por metas semanales. Uno de ellos es otorgarles el 5% del total de los viajes realizados cuando se cumplen los objetivos fijados.

El servicio asegura a los usuarios la tranquilidad de una tarifa plana, sin las sorpresas de los aumentos o mayores costos que supone la modalidad dinámica en momentos de alta demanda. El viaje se cobra en base a tiempo y distancia. Easy Go ofrece la comodidad del pago vía tarjeta de crédito con cupo en dólares, pero también la posibilidad de pagar en efectivo, siendo el único servicio tecnológico de transporte particular del mercado con esta opción.

Actualmente, Easy analiza extender la aplicación de transporte particular a otros balnearios y departamentos para sumar servicios al público uruguayo y brindar mayores oportunidades a quienes deseen desempeñarse como choferes.

"Queremos queremos crecer como empresa pero también aportar al crecimiento del país. Por eso nuestros capitales se invierten en territorio nacional", afirmó Felipe Arias, Country Manager de Easy Uruguay, durante la presentación.

“Somos una empresa legalmente constituida, hacemos todos los aportes reglamentarios al Estado uruguayo y queremos crecer como empresa pero también aportar al crecimiento del país. Por eso nuestros capitales se invierten en territorio nacional”, añadió Arias.

La empresa Easy Go, en pleno proceso de expansión, está presente en 16 países, 13 de ellos de Latinoamérica, y tiene como meta ser la opción preferida del continente, contribuyendo a mejorar la vida de las personas a través de la innovación y la tecnología.

El beneficio en cifras

En Maldonado, los taxis son casi tres veces más caros que las tarifas que ofrece el servicio Easy Go. El precio por kilómetro recorrido que tienen los taxis de Maldonado es de $49, frente a $20 por kilómetro de Easy Go. El precio del minuto de viaje en los taxis de Maldonado es de $6,16, mientras que Easy Go cobra $4,5. La bajada de bandera en los taxis tiene un costo de $47,73, y $35 en Easy Go. Además, los precios de Easy Go no varían según si es de día o de noche. Los taxis de Maldonado, por el contrario, cobran un 20% adicional de tarifa nocturna.