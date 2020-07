La agencia de marketing 99º brinda a las empresas el grado que hacía falta

Sebastián Álvarez, cofundador de 99º (agencia de marketing)

Desde la agencia de marketing 99º se asegura que ninguna marca está completa si no desembarca en el mundo digital. Es por ello que trabajan brindándoles a sus clientes el grado que les falta para entrar en ebullición.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear la empresa?

Me dedico al marketing digital desde hace casi 10 años, pero empecé con clientes chicos y haciéndolo más como un hobby. En 2017 me contacté con un excompañero del liceo y charlando nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común; él se estaba metiendo en el mundo del SEO y tenía algunos proyectos, así que nos decidimos a armar una agencia diferente.

Por eso, la agencia 99° surgió con la base de poner siempre el foco en lograr que a nuestros clientes les vaya bien. Así nació también el nombre: noventa y nueve grados, porque somos el grado que le falta a tu marca para entrar en ebullición.

¿Cuál es el papel y responsabilidad en la firma?

Como cofundador de 99° me encargo principalmente de generar y optimizar anuncios para concretar ventas, tanto en redes sociales como en Google. Además, gracias a que tengo contactos en Sinergia, AJE y ORT, y mantengo vínculos con cientos de empresas todas las semanas, me convertí un poco en el vendedor de la agencia. Para nosotros es fundamental generar una relación entre 99° y las marcas y disfruto mucho de encargarme de eso.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

Queremos ser la agencia número uno de marketing digital de Latinoamérica. También que nuestros clientes nos amen y se queden con nosotros al largo plazo, como lo han estado haciendo. Entendemos que las empresas son el resultado del esfuerzo y la motivación personal de quienes las llevan adelante y queremos hacerles llegar su recompensa.

Trabajamos para tener empleados felices que encuentren en 99° un lugar donde alcanzar sus metas y sus objetivos profesionales y personales. Además, buscamos ayudar al país, a las empresas y a las personas que nos rodean.

¿Qué servicios ofrecen?

Nuestro principal servicio es generar ventas online. El 80% de los clientes que nos contratan quieren aumentar su facturación en internet. Hay una frase que le robé a mi padre que reúne todo esto: “Las cosas se hacen por amor o por plata; esta es por plata. Si la hacés con amor, mucho mejor”.

Las empresas están para facturar, no hay vuelta. El tema es dónde y cómo. Ahí entran todos los servicios que ofrecemos, siempre con amor: SEO (aparecer en los primeros puestos de Google sin pagar); SEM (aparecer en los primeros puestos de Google, pero pagando); manejo de redes sociales; anuncios en diferentes plataformas .con pruebas para estudiar su eficiencia-; desarrollo web y consultoría.

Lo importante de esto es que el objetivo de las empresas siempre es el mismo: generar ventas. Si estás invirtiendo US$ 1.000 en Instagram o Google, tenés que recibir US$ 4.000. Si no, hay algo que estás haciendo mal. Ayudarte a descubrirlo y optimizar tu inversión para lograrlo es lo que sabemos hacer.

¿Qué cosas son las que distinguen a 99º dentro del rubro?

Creo que cada agencia tiene su esencia, no hay una mejor que otra. En nuestro caso, queremos destacarnos por tres elementos que entendemos que son claves: realmente cumplimos los objetivos. Me refiero a que vendemos, vendemos y vendemos. Si el cliente nos contrató eso, nos vamos a encargar sí o sí de que facture online.

En segundo lugar, por el vínculo muy cercano con los clientes. Más allá de las reuniones mensuales y los grupos de Whatsapp, nos importa mucho estar mano a mano con cada uno. Por último, mi socio y yo siempre vamos a estar con el cliente. Jamás mandamos a un empleado solo a manejar un cliente, siempre uno de nosotros tiene que estar ahí. Creemos que eso es fundamental para que todo salga con un nivel de excelencia.

¿Cuántas personas integran el equipo y cómo se distribuyen?

Hoy en día somos seis personas full-time y otras tres que trabajan con modalidad de freelancers para algunos clientes puntuales.Tenemos de todo un poco: equipo de diseño, de redacción, de comunicación y de anuncios.

¿Cómo se ha visto modificada la labor con la llegada del Covid-19 al país?

Por suerte, como agencia estamos en nuestro mejor momento. En junio contratamos una persona nueva y el mes que viene se suma otra más. Generalmente, nuestros clientes son de rubros muy diferentes, pero lo que todos tienen en común es que necesitan mejorar su marketing digital. Con la llegada del Covid-19 esto se hizo cada vez más imprescindible.

Obviamente,las ventas de nuestros clientes se vieron afectadas, pero también nos dio la posibilidad de fortalecer otras áreas que tenían más flojas. A su vez, en estos meses los clientes se arriesgaron más a aceptar ideas que les habíamos propuesto hace tiempo, pero que no eran prioridad, y muchas de ellas fueron exitosas.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE y cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Desde hace casi dos años que estamos en AJE. Las relaciones y el networking fueron los dos elementos que más motivaron la asociación. AJE brinda talleres y charlas muy vinculadas con lo que nosotros amamos hacer día a día, y por eso tuvimos claro desde el principio que nos iba a encantar ser parte.

Luego de entrar nos enteramos de que había varios colegas y amigos que ya formaban parte, y eso fue una sorpresa muy gratificante. Siempre recomiendo AJE a todas las personas que pueda. No lo hago porque tenga que hacerlo, sino porque realmente ayudó mucho a 99° y estoy convencido de que puede ayudar también a cualquiera que forme parte.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

Empezó con darle una mano a algún socio particular, pero implica también generar una red de contactos internos que abren muchas puertas. Los contactos que hicimos gracias a AJE nos abrieron las puertas para ir a Facebook en San Francisco, Estados Unidos.

Hay tanta gente amable dispuesta ayudar que la buena voluntad se contagia enseguida y genera un ambiente increíble. Además, tenés la chance de conocer a personas y empresas del rubro que se te ocurra y eso permite que, sea lo que sea que precises, seguro lo vas a encontrar.Creo que con todo esto parece que estoy vendiendo mucho lo bueno que es AJE, pero lo digo de corazón.

Señas de identidad

Sebastián nació hace 28 años en Montevideo. Estudió licenciatura en gerencia en la Universidad ORT, donde hoy es docente de Marketing Digital. Además, estudió en Inglaterra y Canadá. A pesar de eso, de niño soñaba con ser cocinero e inventor.

Siempre le apasionó ser una persona independiente. A los 16 años daba clase gratis a un centro de chicos autistas porque quería ayudar, y de paso, ingresar en el mundo de la docencia. Tiene un amplio historial de proyectos en los cuales se embarcó por sus ganas de emprender, hasta llegar a la creación de 99º.

Sebastián vive con su esposa. Se describe como alguien apasionado, divertido y trabajador. Su libro preferido es ‘Lost and Founder’, de Rand Fishkin. ¿Una serie? Black Mirror. Una frase que lo acompaña en su vida es: “A veces se gana, a veces se aprende”. Su lugar favorito en el mundo es Canadá.

En su tiempo libre gusta de jugar tenis de mesa, subir videos a Youtube y hacer nichos SEO. Se declara admirador de sus padres, y en lo laboral admira a mucha gente, desde Romuald Fons hasta Peter McKinnon.