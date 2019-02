Mazzei&Ciappesoni se mantiene en el mercado desde hace 40 años

Emilio Mazzei, Socio y administrador de Inmobiliaria Mazzei&Ciappesoni

De ingeniero en computación a operador inmobiliario y rematador, esa fue la transición por la que pasó Emilio al darse cuenta de que estar frente a una computadora no era lo suyo. Su padre le ofreció un lugar en la inmobiliaria y desde el primer momento se dio cuenta de que podía aportar mucho y capacitarse en la empresa familiar. Hoy, con más de 40 años en el mercado, Mazzei&Ciappesoni continua con el trato diferencial e innovaciones para sus clientes.

¿Cuál es su papel y responsabilidad en esta firma?

Socio administrador. Me encargo del gerenciamiento de la empresa. Además soy el encargado de ventas. Mis días son muy variados, hay momentos en que estoy en la oficina y otros que no puedo ni entrar por estar todo el día en la calle. Me encargo de las visitas a propiedades, tasaciones, asesoramiento a clientes y planes de marketing.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

Nos enfocamos en la venta y administración de propiedades en Pando y alrededores. Buscamos continuar fortaleciendo la empresa en la zona para, en un futuro, ampliar nuestros límites.

¿Qué cosas son las que distinguen a su firma dentro del rubro?

La trayectoria -desde 1977-, la responsabilidad y profesionalismo con el que trabajamos todos los días. Buscamos darle al cliente un trato diferencial y ser innovadores en el sector.

¿Cuántas personas integran el equipo y cómo se distribuyen?

Tenemos un equipo muy sólido y unido que está integrado por seis personas.

Cuatro de ellas están dedicadas en su totalidad a la sección de alquileres y administración de propiedades. La quinta está enfocada en la atención en la sección de ventas y el mantenimiento diario de todas nuestras publicaciones de propiedades.

¿Cuál es el ABC o los puntos esenciales de la empresa para trabajar y de qué manera se trabaja?

La responsabilidad, profesionalismo y honestidad son nuestros pilares de trabajo. Estamos convencidos que con el trabajo del día a día somos capaces de marcar la diferencia en el sector.

La tecnología llegó para quedarse y estamos incorporándola a nuestro trabajo. Desde un programa para la administración de propiedades que adquirimos hace años, sitio web, redes sociales y todo medio tecnológico de promoción. Es algo que personalmente me gusta y trato de estar siempre buscando formas de innovar.

¿De qué manera se mantiene actualizada la empresa y sus colaboradores para brindar un mejor servicio en un mercado con tanta competencia?

En este rubro, es importante estar informado. Todos los años hay nuevas regulaciones y es de vital importancia comprenderlas y saber aplicarlas desde el día uno. Es otra forma de diferenciarte con los clientes y mostrar que realmente hacemos un trabajo profesional.

También somos socios de la Cámara Comercial y Agraria de Pando, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y de la Asociación Nacional de Tasadores y Corredores Inmobiliarios. Ambas asociaciones hacen capacitaciones constantemente y siempre asistimos a las que consideramos útiles.

¿Cuáles son las expectativas que tiene la empresa para 2019?

Continuar creciendo y generando confianza. Además del cambio tecnológico, estamos viviendo un cambio generacional, que si bien ya se hizo, es importante mantener viva la tradición de la empresa y que aquellos clientes de siempre no noten diferencia en el servicio.

¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante el sector y cuáles los temas de preocupación?

El desafío más grande que tiene el sector es combatir la competencia desleal ante la falta de una ley de regularización inmobiliaria. Si bien, hace unos años, aparecieron algunos proyectos de ley, la verdad es que sigue sin concretarse ninguno y no parece que pueda suceder en un corto plazo.

Una ley, además de pautar las reglas de juego y organizar la intermediación de venta y alquileres de propiedades, también ayudaría al operador inmobiliario a ser visto como un profesional en el área, como lo es en otras partes del mundo.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender o llevar adelante una empresa familiar en nuestro país?

Es todo un desafío debido a los altos costos impositivos y operativos que toda empresa debe afrontar. Por otro lado, es muy gratificante saber que brindamos un servicio en Uruguay, hacemos nuestros aportes acá y podemos dar trabajo en nuestro país.

Señas de identidad

Emilio nació en Montevideo hace 27 años. Es rematador público y operador inmobiliario. De niño soñaba con ser bombero, pero su camino siguió por otras profesiones. Es quien administra la empresa familiar de servicios inmobiliarios Mazzei&Ciappesoni, que desde 1977 está en funcionamiento. Emilio vive con Clara, su pareja.

Se define como “responsable, honesto y proactivo”. Su libro favorito es “1984” de George Orwell. Si tiene que elegir una película se queda con “En búsqueda de la felicidad”. Una frase que lo rige en su vida es “Un título da seguridad laboral, pero no asegura el éxito”. Su lugar predilecto es Sevilla y en sus tiempos libres gusta de hacer deportes. Admira a la gente que es capaz de darse por los demás.