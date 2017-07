Falta de presupuesto en UTU dejó alumnos fuera del sistema y aulas superpobladas

En el marco del paro de 24 horas realizado el jueves 20, convocado por el PIT-CNT en rechazo a la Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento, CRÓNICAS conversó con la secretaria de Comunicación de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu), Lourdes Pintos, sobre las reivindicaciones del sindicato de cara a la discusión presupuestal. Entre otras cosas, piden que se construyan nuevos edificios, para terminar con las listas de espera y eliminar la superpoblación en las aulas.

Bajo el lema “En defensa de la educación pública”, los sindicatos educativos reclaman el 6% del PIB (Producto Interno Bruto) para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (UdelaR), más 1% para investigación y desarrollo. Además, solicitan al gobierno mejores condiciones de trabajo, arreglos edilicios, aumentos salariales y creación de cargos suficientes en todas las instituciones.

Si bien Afutu comparte estos pedidos generales, también defiende ciertas reivindicaciones particulares. Dentro de la Rendición de Cuentas que hoy se discute, la Asociación pretende que haya un aumento sustancial en el presupuesto destinado a la UTU, a fin de que no quede ningún alumno fuera del sistema, y que tampoco haya salones superpoblados, como sucede al día de hoy.

“No queremos que quede ningún alumno afuera de las aulas en el momento de la inscripción, pero tenemos largas listas de espera. Necesitamos una mejora presupuestal para no tener que decirles a los padres que sus hijos no pueden ingresar a estudiar porque no hay lugar ni salones adecuados”, explicó Pintos en diálogo con CRÓNICAS.

Recordó, a su vez, que la explosión de matrículas en UTU que se dio en los últimos años fue muy importante con respecto a los demás Consejos Desconcentrados y, sin embargo, la UTU demoró mucho tiempo en recibir nuevos alumnos. En ese sentido, aseguró que uno de los problemas que esto genera es que los estudiantes deciden desvincularse del centro educativo a causa de la superpoblación padecida en muchas aulas, situación con la cual muchas veces los propios profesores no pueden lidiar.

Esa realidad afecta las condiciones de trabajo del docente, pero también al estudiante, porque no recibe la misma calidad educativa. “No es lo mismo trabajar con 20-25 alumnos que con 30-35, y hasta 40 en algunos casos”, afirmó la dirigente de Afutu.

Una de las medidas que se piensa tomar desde el propio Consejo de UTU es inscribir solamente hasta 25 alumnos por clase, resolución que seguramente comenzará a implementarse el próximo año, y que preocupa al sindicato porque significa que aumentará el número de jóvenes que queden afuera de los centros de educación.

Hacia el 6%

Acerca de la promesa del gobierno de alcanzar el 6% del PIB para la educación en este quinquenio, Pintos opinó que tender hacia esa meta es importante porque permitiría construir edificios adecuados, con la seguridad e higiene correspondientes, así como con la cantidad de auxiliares de servicio y administrativos necesarios.

“Esperamos que se pueda cumplir la promesa que hizo este gobierno. Hemos escuchado manifestaciones de algunos legisladores en cuanto a que estarían de acuerdo con aumentar un poco más el presupuesto de la educación. Como sindicato estamos movilizados a nivel nacional y hemos tenido entrevistas con los parlamentarios, sobre todo diputados, para ver si hay alguna voluntad de llegar hacia lo máximo que se pueda”, aseveró.

Agregó que si hubiera más recursos para la UTU se podrían concretar algunas obras, aunque Afutu tiene una clara posición en contra de las PPP (Proyectos de Participación Público – Privada), por lo que pretende que el presupuesto para realizar nuevos edificios salga desde la ANEP.

Pintos admitió que han logrado varios resultados positivos con el gobierno frenteamplista, pero recalcó que el sindicato seguirá movilizado para lograr aquello que todavía falta alcanzar. En cuanto al proyecto de la Rendición de Cuentas, la vocera sostuvo que esperan que los legisladores encuentren la manera de que el presupuesto del Estado esté un poco más inclinado hacia la educación y también a la salud, es decir, que se apueste a aquellas áreas que son esenciales para la población.

Un problema multicausal

La dirigente de Afutu se refirió a la crisis social que afecta la educación: “Estoy segura de que destinar más dinero para este ámbito es lo que puede llegar a revertir la crisis a nivel social que vivimos, que vemos día a día, como los problemas de violencia. La educación tiene que ayudar a cambiar esa situación”.

De todas formas, admitió que lo económico no lo es todo, dado que por más recursos que se pongan, el problema que existe en la educación es multicausal. De hecho, dijo que “es un tema social que no solo atañe a los educadores, sino también a la sociedad en su conjunto”.

“Trabajar en esta sociedad no es nada fácil y nos demanda otro tipo de actividades además del trabajo dentro del aula, como el acompañamiento de determinadas situaciones sociofamiliares. Debemos actualizarnos, estar bien de salud, y para eso nuestras condiciones tienen que mejorar, para que también mejore la atención al estudiante”, concluyó.