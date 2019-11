La mayoría de los votos que perdió el FA fueron a parar al Partido Nacional y a Cabildo Abierto

En las últimas elecciones el oficialismo perdió cerca de 200.000 votos, los cuales fueron dirigidos a distintos partidos políticos, tanto tradicionales como nuevos, apuntaron los politólogos Eduardo Bottinelli y Mariana Pomiés. Sin embargo, Cabildo Abierto y el Partido Nacional fueron los mayores receptores de los ex electores frentistas, apuntó el director de Factum.

Entre las elecciones nacionales del año 2014, y las que se registraron el pasado 27 de octubre de este año, el Frente Amplio (FA) perdió una cifra cercana a los 200.000 votos. Por el contrario, estas elecciones contaron con el surgimiento de nuevos partidos políticos, como Cabildo Abierto (CA), el Partido Digital (PD) y el Partido de la Gente (PdG) y el Partido Verde Animalista (PVA).

Según dijo la directora ejecutiva de Cifra, Mariana Pomiés a CRÓNICAS, los datos registrados en octubre señalan una dispersión de los ex votantes del FA, de forma más o menos equilibrada, hacia los partidos tradicionales, como el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), así como también al resto de los denominados partidos chicos o nuevos. De todas formas, señaló que ninguno de ellos ha sido significativo.

Pero, por otro lado, Eduardo Bottinelli, director de Factum, mencionó en entrevista con CRÓNICAS que si bien el PC registró una cifra de votación similar a la de hace cinco años, el PN se colocó un tanto por debajo y hay nuevos jugadores en la cancha -como lo es CA-, se registra en general una dispersión mayor en los partidos que en otras votaciones.

Respecto al oficialismo, mencionó que cerca de tres puntos fueron hacia CA, mientras que otros dos o tres puntos porcentuales de quienes en las pasadas elecciones votaron al FA, se dirigieron hacia el PN. En menor medida, ubicó como destino el PC y el resto de los partidos.

“Este fenómeno ha sido bastante generalizado. Es decir, el PN vota menos, pero capta votos del FA, entonces, por algún lado perdió, y probablemente haya sido hacia CA. El PC también captó votos del PN y del FA”, explicó.

Voto al partido

En el último debate entre los presidenciables, Daniel Martínez aseguró que, como candidato del FA, sería él quien terminara de decidir qué se aplica del programa. Consultada sobre el impacto que podría tener esta frase en sus votantes, Pomiés aseguró que, a su entender, esta aseveración enojó más a ciertos sectores del partido de gobierno que a los votantes. “Probablemente se hayan enojado las bases, porque son quienes arman el programa, que no necesariamente son los que tienen el mismo peso electoralmente, pero que, a pesar de ello, no cambiarán su voto”, explicó.

Mientras tanto, Bottinelli sostuvo que el mayor impacto de los dichos de Martínez se da en los militantes más frentistas. “A ellos probablemente no les cayó nada bien, pero no cuentan con un perfil de votantes dudosos, por lo que no dejarán de votarlos, a pesar de que sí generó una reacción”, observó.

De todas formas, informó que el porcentaje de votantes del FA que tienen una imagen negativa de Martínez es solamente del 2% según los datos de octubre, aunque señaló que este guarismo puede haber crecido en el último mes. De todas formas, también mencionó que este porcentaje realmente podría ser mayor al expresado, pero que los militantes no lo dicen dado que es un candidato único y actúan bajo la premisa de “no opinar mal del candidato del partido al que se va a votar. “En la enorme mayoría de los casos, el voto tiene que ver más con los partidos que con los candidatos, y normalmente se vota igual, más allá de que guste o no”, explicó.