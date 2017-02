Lema: Respuestas del MSP en la interpelación fueron “una falta de respeto al Parlamento”

Martín Lema, diputado del Partido Nacional

El martes pasado, el diputado nacionalista Martín Lema interpeló en el Parlamento al ministro de Salud, Jorge Basso, para solicitar respuestas sobre dos temas en particular. El primero, las presuntas irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El segundo, la no aprobación de un IMAE cardiológico en Salto. En diálogo con CRÓNICAS, Lema dijo no haber obtenido respuestas concretas por parte del Ministerio y que la actuación de las autoridades de salud fue “un papelón”.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

“Interpelar significa preguntar”, dijo Lema. Su sector del Partido Nacional investigó y preparó planteos concretos, tanto sobre ASSE como sobre el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE), acerca de los cuales preguntar a Basso y a las autoridades de salud. Según Lema, recibieron como respuesta “la lectura de un libreto armado antes de entrar a la interpelación”. El diputado considera que las respuestas fueron una “falta de respeto al Parlamento” y que denigraron la herramienta de la interpelación.

“¿Qué queda de manifiesto con este papelón? Que no están seguros de la gestión que están llevando a cabo”, opinó Lema, argumentando que el ministro se fue por las ramas y contestó con respuestas “invasivas”. El diputado opinó, además, que en el Ministerio de Salud no hay solidez, sino una gran inseguridad.

Al ser interpelado acerca de la situación de los IMAE cardiológicos al Norte del país, Basso dijo no haber recibido ninguna propuesta por parte de grupos inversores para instalar un centro de este tipo en Salto. Lema respondió con documentos que mostraban la falsedad de sus declaraciones, presentando un plan del Sanatorio Americano. Basso admitió que la información era cierta.

La directora general del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira, en su intervención, aseguró que la instalación de un IMAE cardiológico en el departamento de Salto generaría déficit y perjudicaría la economía de otros centros en Montevideo.

Ferreira argumentó que incluso si todas las personas que se atienden en los IMAE del país fueran a Salto, el centro cerraría, de todos modos, con un déficit de $13 millones. Lema contestó que el gobierno cree que existen ciudadanos de primera, que son los que habitan en Montevideo, y de segunda, que son los que viven al norte del Río Negro.

La situación de los IMAE, para lema, está llena de inequidad e “injusticias evitables”. A los ciudadanos de primera, ante un infarto, inmediatamente se los dirige a uno de los seis IMAE cardiológicos de Montevideo para aplicarles el mejor tratamiento: la angioplastia primaria.

Sin embargo, para la realización de este tratamiento, es recomendable que no hayan pasado más de dos horas desde que el paciente tuvo el infarto. A quienes se encuentran al norte del país, estas dos horas no les son suficientes para llegar a un IMAE. Entonces, se les aplica un tratamiento como segunda opción. Una vez aplicado, el paciente, de todas formas, debe ir a Montevideo a realizarse un cateterismo para evaluar su situación general.

Durante la interpelación, el ministro Basso propuso crear “centros de referencia” que sustituyan a los IMAE que existen en el país. Al respecto, el Ministerio de Salud presentó la semana pasada un proyecto de ley para resolver el problema y que no se proceda “según intereses económicos”. Los prestadores de salud que estén interesados en crear un centro de referencia deberán presentar la propuesta ante el Ministerio. El proyecto de ley crea la Comisión Honoraria Asesora en Centros y Servicios de Referencia, que se encargará de habilitar o no las propuestas.

Lema dijo desconocer la propuesta de la creación de centros de referencia, por lo que no se manifestó ni a favor ni en contra. Sin embargo, mostró sospechas ante el hecho de que la propuesta se realizó en un contexto donde el Ministerio debía rendir cuentas por los IMAE. “El Ministerio de Salud prometió dos IMAE cardiológicos en el norte del país, uno en Salto y otro en Tacuarembó. Ha incumplido hasta el momento”, dijo el diputado, y añadió “si por algún fundamento no van a cumplir con lo prometido, que por lo menos se tenga el coraje de dar una explicación y un estado de situación a las 590.000 personas aproximadamente que viven en la regional Norte”.

“Hay una inequidad profunda. Se incumplen las promesas, cuando tienen que rendir cuentas de por qué, generan una nueva expectativa con un nuevo anuncio, sin hacerse cargo del anuncio anterior”, opinó Lema. Para él, el gobierno debería pasar de anuncios a acciones concretas, “terminar con los slogan de gobierno de cercanía y empezar a dar pasos hacia acciones de cercanía”.

Otro tema relevante en la interpelación fue el referente al Hospital de Bella Unión que, según Lema, en 2012 gastaba $570.000 en traslados, cifra que ascendió a $8.000.000 en 2013. El diputado preguntó cuántos kilómetros se habían contratado en 2012 y en 2013, para contrastar los datos con el crecimiento del gasto, a lo que Susana Muñiz, presidenta de ASSE, respondió que no tenía información disponible.

Este hospital había llamado la atención del Tribunal de Cuentas, dado que tres directores venden servicios de ambulancias a través de la empresa Siemm desde el año 2013. Lema aseguró que presentaría a Crimen Organizado una resolución del Tribunal que señala que la contratación de Siemm implica una violación de la ley anticorrupción.

La presidenta de ASSE dijo que el aumento de las consultas sobre la contratación de ambulancias de la empresa Siemm por el Hospital de Bella Unión generó problemas en los traslados, ya que las empresas que existían debían recorrer 140 kilómetros desde Salto para hacer frente a la demanda.

Al día siguiente a la interpelación y en respuesta a ella, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, propuso la creación de una Comisión Investigadora para analizar presuntas irregularidades y hechos de corrupción en ASSE. Respecto a esto, Lema anunció que su sector brindará “total apoyo” a la medida. “Nos parece que es una iniciativa a acompañar, a ponernos a disposición, a ofrecer nuestro sacrificio, y hacia ese lado vamos”, dijo.