Manini: “Hemos hecho varias propuestas que al FA le preocupan y no quiere que prosperen”

Desde que la coalición de gobierno asumió en marzo, uno de sus partidos mayoritarios, Cabildo Abierto (CA), ha presentado una serie de proyectos que espera llevar a la práctica, referidos a diversas temáticas. En consideración de su líder, Guido Manini Ríos, se trata de propuestas parlamentarias que le generan “urticaria” al Frente Amplio (FA). Por otro lado, el senador dijo a CRÓNICAS que hay sectores de la economía que “han quedado por el camino ante la falta de políticas apropiadas” y deben reactivarse.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Una de las iniciativas de CA más criticadas por la oposición fue la relativa a la reinstauración de la Ley de Caducidad. Lo que busca el partido liderado por Manini en este caso es “recuperar la vigencia de la Constitución”, para, de esa manera, “no seguir acatando dictámenes de organismos internacionales”, aseveró.

Este proyecto propone la derogación de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad impulsada por el FA en 2011, en el entendido de que la misma derogó una norma que el pueblo uruguayo en dos oportunidades ratificó en las urnas.

“Nosotros hemos presentado ya algunos proyectos y estamos trabajando en otros que sabemos que al FA le generan cierta urticaria. Hemos hecho varias propuestas que al FA le preocupan y no quiere que prosperen”, manifestó el general retirado a CRÓNICAS.

Entre ellas, destacó también la iniciativa legislativa para regular la actividad de los sindicatos y exigirle al PIT-CNT la personería jurídica, lo que produjo la reprobación inmediata de la central sindical.

Otra de las propuestas que impulsa CA refiere al régimen de tenencia de los hijos por parte de los padres luego de una separación. De acuerdo con el parlamentario, en muchas situaciones la familia paterna queda “excluida” y es necesario tratar este asunto con mayor seriedad y equilibrio. De esa forma, indicó que se debería obligar al abogado defensor a tener entrevistas con el hijo junto con el padre, así como con la madre; que tendrían que hacerse valoraciones psicológicas y psiquiátricas efectivas y que los abogados de los niños deberían poder atender cada caso en profundidad.

“Hoy el padre tiene todas las de perder cuando hay litigios o denuncias, pero además está toda la familia paterna; hay abuelos que quedan sin ver a los nietos”, aseguró.

Esto lo atribuye a distintas leyes que se han ido aprobando en las que “hay como una especie de denuncia a la figura paterna”. A su vez, contó que a lo largo de la campaña electoral y hasta el día de hoy ha recibido delegaciones de padres que plantean esas “injusticias” en las que una parte de la familia pierde el contacto con los niños a raíz de resoluciones que “muchas veces son hechas desde una óptica totalmente inapropiada”.

En tanto, CA presentó un proyecto sobre la quiebra individual, a fin de atender a aquellas personas que han quedado “enterradas” en el clearing, “dependientes de un mundo de tarjetas en el que sacan una para pagar el crédito de la otra, con intereses usurarios que llegan al 150% en algunos casos, que no tienen posibilidad alguna de salir de esa realidad”.

Manini explicó que esto genera rispideces porque “hay gente que está jugada a los intereses de la banca y no a los del ciudadano de a pie, que termina siendo víctima de esta situación”.

Asimismo, la fuerza política elaboró una propuesta con el objetivo de preservar las mejores tierras del país para la producción de alimentos y “no para que sigan plantadas de eucaliptus”. El senador sostuvo que esto también choca con intereses ya creados de distintas corporaciones.

Reactivar la economía

Para salir de la situación económica actual, agravada por la pandemia, Manini Ríos entiende que lo fundamental es buscar mecanismos para generar puestos de trabajo. “Hay sectores que otrora daban miles de empleos y que hoy están reducidos a su mínima expresión, que han quedado por el camino ante la indiferencia o la falta de políticas apropiadas”, opinó.

Como ejemplos nombró los rubros: lechero, granjero, arrocero, citrícola, comercio y turismo.

Por el contrario, dijo que sí se ha invertido para otorgar las condiciones que exigía una empresa extranjera, “que va a dar algunos cientos de puestos de trabajo” –en referencia a UPM-, “pero no se ha contemplado al trabajo nacional como se debió haber hecho”.

Para ello, destacó la importancia de implementar políticas del buen empleo de los recursos y “terminar con los despilfarros, con esas compras millonarias en dólares totalmente inútiles, como ese horno que se compró y que se está desguazando por Paysandú, o la pésima gestión en Ancap”.

Agregó que “empleando bien los recursos se puede, con menos dinero, hacer mejor las cosas en muchas reparticiones del Estado; ese es el espíritu, no es cortar las cosas que son necesarias, sino no despilfarrar el dinero de los uruguayos”. Además, señaló que “si para reactivar sectores hay que recurrir a préstamos, eso no tiene que ser un pecado ni una palabra prohibida”.

El legislador de CA recordó que el sector forestal hoy existe porque hubo una política del Estado por la cual en el año 87 se aprobó una ley que daba estímulos para la plantación de árboles gracias a un préstamo con el BID y otros organismos internacionales.

“No fueron las leyes del mercado las que lo crearon. De esa forma se inició un proceso que llevó al millón de hectáreas que hoy están forestadas y que generan la base para que existan estas industrias en el país. Quiere decir que se produjo una riqueza a partir de una política estatal con préstamos internacionales, pero se puede, con ese mismo modelo, buscar otros sectores para crear riqueza a futuro”, expresó.