Ministerio del Interior indignado por “mentiras” de Germán Cardoso

Finalizada la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el director general de la Secretaría de la cartera, Charles Carrera, conversó con CRÓNICAS acerca de la instancia parlamentaria y acusó al miembro interpelante, Germán Cardoso, de falsear parte de la información que expuso en el Parlamento. El diputado se excusó de contestarle por ser “un empleado del ministro”, y arremetió contra Bonomi: “Tiene el presupuesto más grande de la historia y que ningún otro ministro ha tenido en este país, y lejos de tener buenos resultados, la delincuencia gana cada vez más terreno”.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

El miércoles 15 la Cámara de Diputados fue escenario de la octava interpelación a la que se enfrenta el ministro del Interior desde que asumió su cargo. Tras siete años al mando de la cartera, Eduardo Bonomi fue convocado para dar explicaciones sobre la violencia en el fútbol y la inseguridad en general.

El miembro interpelante y diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso, presentó 45 preguntas en las que consultó acerca de la suspensión y el operativo del clásico del domingo 27 de noviembre, la formación y capacitación de la Policía, las compras de armamento y vehículos que hizo el Ministerio, los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas, los homicidios dentro de las cárceles, entre otros temas.

Durante una larga exposición, Bonomi declaró sobre lo relativo a la violencia en el fútbol y culpabilizó a los gobiernos anteriores por el crecimiento de las barras bravas. Luego defendió los avances de su gestión, que demostró con las cifras correspondientes a la caída de los delitos en 2016. Finalmente, el ministro respondió una por una las interrogantes de Cardoso.

El debate duró unas 16 horas, y fue la primera vez que una interpelación a Bonomi culminó sin el respaldo del Parlamento, ya que la moción de apoyo presentada por el oficialismo no tuvo los votos suficientes para ser aprobada.

También fue la primera vez en una instancia de estas características, que la oposición no presentó una moción de censura ni una declaración de rechazo a las explicaciones del ministro del Interior. Esto se dio así porque los diputados Gonzalo Mujica y Eduardo Rubio habían adelantado que no votarían la censura contra el secretario de Estado.

En paralelo, Mujica propuso una resolución propia que incluía críticas pero que también reconocía las mejoras de la gestión de la cartera. El texto fue desglosado y Diputados votó punto por punto.

El primero, que expresaba que “el Ministerio del Interior (MI) ha realizado en los últimos años un esfuerzo de gran magnitud a efectos de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial”, fue votado por 95 representantes en 99.

En la misma línea, el siguiente manifestaba: “Asimismo se han implantado metodologías en los ámbitos ministerial y policial con el propósito de lograr avances en la lucha contra el delito”, y tuvo la aprobación de 93 diputados.

El tercer inciso indicaba que “no obstante los resultados obtenidos en las condiciones de seguridad del ciudadano no guardan relación con el conjunto de los recursos económicos y humanos disponibles”, y contó con el apoyo de 50 legisladores.

El cuarto rezaba: “La percepción ciudadana acerca de su seguridad personal, familiar y la de su propiedad es de desprotección ante la delincuencia”, lo que fue aceptado también por 50 diputados.

El quinto punto proponía que “en atención a los puntos anteriores instamos al MI a desarrollar una política de seguridad ciudadana y lucha contra el delito acorde a los recursos disponibles y que satisfaga las necesidades expresadas por la población”, cuya votación fue negativa: 49 en 99.

Finalmente, el último agregaba: “Dicha política pública debe contar además con un amplio respaldo político”, y fue aprobado por 50 en 99.

¿Contradicción o acuerdo?

El hecho de que la oposición haya apoyado los primeros dos ítems representa una contradicción para el MI, según explicó en diálogo con CRÓNICAS el director general de Secretaría de la cartera, Dr. Charles Carrera. “Hubo una incongruencia por parte de los partidos tradicionales, que criticaron la gestión durante toda la jornada, pero en la moción que presentó el diputado Mujica votaron afirmativamente los puntos que hablan del esfuerzo del Ministerio y la implementación de metodologías para avanzar en la lucha contra el delito”, puntualizó.

El jerarca sostuvo que eso representa un juego de la oposición, que se encuentra en período electoral y actúa en consecuencia: “Las elecciones se adelantaron y hay que prepararse, pero no podemos perder nuestro norte, que es cumplir con el programa de gobierno, con el programa que votó la ciudadanía. Además, el presidente Vázquez ganó estas elecciones con Bonomi como ministro del Interior, y a pesar de haber utilizado el tema de la inseguridad, la oposición perdió las elecciones y quiere seguir por este camino. Lamentablemente la seguridad por parte de los partidos fundacionales se ha tomado como un botín de guerra, no se discute en serio y eso quedó demostrado ayer”.

“Lo que va a ver la gente es que se adelantaron las elecciones. Están tratando de adelantar temas, y los partidos tradicionales están en la lógica del ‘cuanto peor, mejor’, porque nos quieren sacar del gobierno, y la lógica electoral para ellos es esa. Nos convocaron para hablar del clásico y el diputado interpelante pasó más de una hora hablando de cualquier tema menos de eso, de hecho, de las interrogantes que hizo, muy pocas se refieren a ese asunto”, concluyó.

Consultado por CRÓNICAS al respecto, el diputado Germán Cardoso, opinó que Carrera está equivocado. “En lo que a mí respecta no voté ni el primero ni el segundo porque no apoyo lo que estaba comprendido en esos párrafos”, explicó. Asimismo, sostuvo que la mayoría de la oposición los votó porque fue la manera de consensuar con el resto de los diputados, y fundamentalmente con el diputado Mujica, para lograr que se votaran los puntos 3, 4 y 6, “que son importantes”.

“Se presentó una moción consensuada entre los 49 votos de todos los partidos de la oposición más el voto de Mujica, que logró algo determinante para el relacionamiento político de aquí en más, dio un aviso para el gobierno que tiene que tomar nota, que fue la declaración oficialista votada negativamente”, acotó el legislador colorado.

Sin consecuencias para Bonomi

La desaprobación de la moción oficialista, más allá de que pueda leerse como la falta de respaldo del Parlamento hacia el ministro del Interior, “no tiene consecuencias jurídicas”, aseveró Carrera. Esto, a su vez, “nos reafirma que tenemos que seguir por esta senda de trabajo y esfuerzo gracias a la cual realmente se están dando pasos a nivel de seguridad y convivencia, y estamos abocados a cumplir con nuestros compromisos de reducir las rapiñas, los delitos violentos, y a luchar contra ese flagelo social que tenemos que es la violencia de género”, subrayó.

Además, manifestó que las autoridades ministeriales se retiraron del Parlamento tras finalizar la interpelación, “con la cabeza bien en alto” y con ganas de seguir profundizando su trabajo.

Al respecto de sus declaraciones, Cardoso expresó: “La verdad es una sola, cada cual hace la interpretación que le parece, yo creo que afirmar que no va a tener consecuencias jurídicas es como la victoria en la miseria, o sea, intentar revertir o dar un relato de lo que no es”.

Referencias históricas

Acerca de las referencias que hizo durante su exposición el ministro Bonomi relativas a hechos de violencia ocurridos hace muchos años, como un clásico suspendido en 1905 y el primer muerto por el fútbol en Uruguay en 1924, Carrera explicó que para hablar “en serio” es necesario recordar “de dónde venimos”.

“No podemos decir que los problemas empezaron en 2005 en este país, los problemas de seguridad empezaron muchísimo tiempo antes”, señaló. Apuntó que años atrás el país tenía una Policía deprimida en salarios, donde se incentivaba la corrupción y no se le brindaban los servicios a la comunidad porque no tenían equipamiento, tecnología, una estructura administrativa adecuada ni un régimen disciplinario adecuado.

En ese sentido fue que el FA tuvo que hacer una transformación y pasar del siglo XIX en la concepción doctrinaria de la Policía, al siglo XXI. “Hay que hablar en serio, por eso uno tiene que poner un contexto a las cosas, porque si un diputado interpelante que no estudia dice que el primer clásico suspendido fue el del 27 de noviembre de 2016, nosotros tenemos que decirle que no, que hubo otros, que hubo muchas situaciones de violencia en el fútbol uruguayo antes de que el FA gobernara, y que los partidos tradicionales estuvieron muchos años sin atacar el problema”, finalizó.

Una tarea constructiva

En la mañana de ayer, el Dr. Carrera recibió en el Ministerio al intendente de Treinta y Tres, el nacionalista Dardo Sánchez, que se presentó para invitar a las autoridades de la cartera a participar de una actividad que se realizará el jueves 23 de febrero para conversar sobre seguridad.

“Él quiere aportar en materia de seguridad. Nosotros hemos desarrollado las cámaras de videovigilancia y hemos mejorado la Unidad Especializada de Violencia de Género en ese departamento con el apoyo de la Intendencia. Y Sánchez está en una tarea constructiva. Aunque el Parlamento votó lo que votó, hay un conjunto de intendentes blancos que están en esa lógica de construir y aportar”, indicó.

Cardoso: “Gracias a la pésima gestión de Bonomi la delincuencia gana cada vez más terreno”

Carrera opinó que la exposición de Bonomi fue “sólida”, y que se le explicó al Parlamento Nacional qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad y convivencia y los resultados que se están logrando.

En cuanto a la evolución de los delitos, remarcó que es la primera vez desde 1985 que están bajando. “El 2016 fue un año de inflexión y se lograron cosas importantes”, señaló. Como ejemplos, nombró la disminución de casi un 10% de los homicidios, sumado a un núcleo de delitos violentos que también están cayendo, y agregó que se está logrando la reducción de las rapiñas a través de programas de alta especialización policial que el Ministerio está aplicando.

En referencia al clásico, afirmó que el miércoles “se demostró lo que ya se había dicho”, es decir, que se terminó con un procesamiento por extorsión y asociación para delinquir de un grupo de barrabravas de Peñarol que estaban detrás de los hechos delictivos, además de que se evitaron hechos lamentables.

Aparte de dar una evaluación satisfactoria de la instancia parlamentaria, el jerarca lamentó la intervención de Cardoso, a quien, aseguró, le faltaron argumentos, manejó información errónea y “le mintió a la gente”. “Se ve que él ni va a la Comisión de Presupuesto, de la que es miembro, porque manejó erróneamente las cifras del presupuesto del MI, lo que es su obligación conocer”, argumentó.

Añadió que el diputado colorado dijo que el presupuesto en 2016 era cuatro veces mayor que en 2010, “y eso es mentira, teníamos un presupuesto de 590 millones de dólares y hoy es de 882 millones de dólares”.

“Faltó a la verdad y eso nos indignó, y en determinado momento llegó a decir que el cabo que mató a Valeria Sosa fue custodio del expresidente José Mujica, lo que es absolutamente falso, y dijo que eso llevó a que nosotros no moviéramos la denuncia; es una mentira absoluta. Nosotros estamos investigando y vamos a determinar los sumarios. Jamás haríamos eso, pero además es indignante por el compromiso político que tienen el Poder Ejecutivo y el FA en la lucha contra la violencia de género. Cardoso no estudió y no tuvo argumentos, y cuando uno no tiene argumentos, miente”, criticó Carrera.

Sobre esto, Cardoso respondió: “Yo a Carrera no le voy a contestar porque él es un empleado contratado por el ministro. El responsable de la conducción de la política de seguridad es el ministro, y tiene que cumplir con su trabajo, que no lo hace, que es garantizarles a todos los uruguayos la seguridad. Tiene el presupuesto de inversión más grande de la historia y que ningún otro ministro ha tenido en este país, y lejos de tener buenos resultados, la gente que trabaja tiene que renunciar cada vez a más libertades por temor a ser víctima de la delincuencia, que gana cada vez más terreno. Ese es el resultado de una pésima y nefasta gestión de Bonomi al frente del MI”.

El diputado criticó las respuestas del ministro y dijo que no se fue satisfecho de la interpelación. “Incluso hubo varias preguntas que no contestó o que dio por contestadas. La principal insatisfacción es que no las respondió el ministro, las respuestas las hizo Carrera y Bonomi leyó lo que él le había escrito, eso fue evidente”, culminó.