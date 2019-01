No hay consenso en la coalición de Mieres para votar al Partido Nacional en el balotaje

De cara al año electoral, los integrantes de La Alternativa, Pablo Mieres, Esteban Valenti y José Franzini Batlle, conversaron con CRÓNICAS acerca de qué postura tomarán en un eventual balotaje. Todos coincidieron en que discutirán sobre si apoyan al candidato que resulte ganador de las internas del Partido Nacional (PN) o no, después de la elección de octubre. Igualmente, Valenti expresó que él solo votará a su grupo, y si este no participa en la segunda vuelta, no le dará su voto a nadie.

Romina Peraza | @romiperaza

El año electoral comenzó, y desde algunos sectores de la oposición se afirma que es necesario un cambio de gobierno, pero que los partidos tradicionales no traerían consigo la solución para los problemas que tiene el país. Por este y otros motivos fue que nació La Alternativa, que está integrada por el Partido Independiente que lidera Pablo Mieres, los excolorados Fernando Amado y José Franzini Batlle, y el exdirigente frenteamplista, Esteban Valenti.

El escenario que se espera para el mes de octubre es que haya balotaje, y que en noviembre compitan en la contienda por la Presidencia, blancos y frenteamplistas. Por eso desde La Alternativa tendrán que decidir si apoyan o no al PN. El principal problema que está enfrentando el grupo es que no todos sus miembros estarían de acuerdo con acompañar a ese partido.

La decisión se tomará en octubre

Sobre las diferencias en cuanto a qué postura tomar, Mieres, Valenti y Franzini Batlle, coincidieron en que lo hablarán después del último domingo de octubre, luego de la primera vuelta. Todos estuvieron de acuerdo en que hasta que llegue ese momento, solo trabajarán para su bloque.

“Vamos a pelear por el voto de la gente hasta el último minuto, defendiendo el espacio político que creemos que es el mejor para el país”, había dicho el senador Mieres en el clásico almuerzo en Panini’s de CRÓNICAS publicado el pasado viernes 4 de enero.

Por su parte, consultado por este semanario al respecto, Franzini Batlle indicó: “Nosotros entendemos que tiene que haber un cambio. Uruguay ha tenido en estos últimos años un problema cultural en su sociedad, y uno muy grave en materia de corrupción”.

Sin embargo, Valenti expresó a CRÓNICAS que no votará a nadie que no sea La Alternativa, por lo tanto, si el grupo no participa de la segunda vuelta, no vota. Además, sostuvo que incentivará al electorado a votar alternativas. “Como no se va a elegir al presidente en octubre, porque va a haber balotaje, lo que hay que hacer es pegarle a ambos grandes agrupamientos polarizadores de la política uruguaya [en referencia al Frente Amplio (FA) y a los partidos tradicionales] un gran susto, votando alternativas. Yo convoco a votar a La Alternativa”, puntualizó el exmilitante oficialista.

En la entrevista anteriormente referida, Mieres opinó que “el candidato que no esté dispuesto a dialogar ni a buscar acuerdos con otros después de octubre, no está analizando bien la realidad y está llevando a su grupo a un callejón sin salida”. Consultados sobre esta afirmación, Valenti y Franzini Batlle estuvieron de acuerdo. Ambos hicieron hincapié en que el próximo gobierno no tendrá mayoría parlamentaria, por lo que va a ser necesaria la búsqueda de alianzas.

Si no llegan a un acuerdo, ¿abandonan?

Acerca de esto, Franzini Batlle dijo que cree que no, porque en el momento en que firmaron el acuerdo, desde su sector –Avanza País- pensaron en la perdurabilidad del mismo. En la misma línea, explicó que él “no hubiera hecho absolutamente nada para que dure seis meses”. Valenti mencionó que si bien él no sabe qué sucederá, cree que nadie abandonará el grupo.

Gobierno de coalición

Mieres está dispuesto a conformar un gobierno de coalición con otros partidos, según confió a CRÓNICAS. Sobre esto, Valenti dijo que en este momento todos los partidos se inclinan a formar parte de un gobierno de coalición.

Franzini Batlle, en tanto, comentó que “con el gobierno que resulte electo se podrán hacer acuerdos programáticos puntuales, pero hay que verlo, llegado el momento”. Incluso, subrayó que si gana el FA, va a necesitar de acuerdos puesto que no va a obtener mayoría parlamentaria.

CRÓNICAS intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Fernando Amado para conocer su postura en relación a este tema, pero no obtuvo respuesta por parte del diputado.

Gobernar sin mayorías

Desde que el FA llegó al poder en 2005, ha gobernado con mayoría parlamentaria los tres períodos consecutivos, por lo que no ha sido necesario realizar demasiadas alianzas para la aprobación de leyes.

Al igual que en el 2014, el comentario recurrente dentro del sistema político suele ser que el próximo presidente, sea cual sea el partido del que forme parte, gobernará sin mayoría parlamentaria.

Franzini Batlle dijo que en estos 15 años el Parlamento ha sufrido un “desprestigio”, porque estaba “pintado”. En esa misma línea expresó que a causa de la mayoría parlamentaria no se permitió investigar ciertos temas, dado que no se conseguían los votos necesarios para hacerlo.

Para Valenti, por otro lado, gobernar sin mayoría es “una oportunidad de que haya un gobierno de entonación nacional para encarar las grandes tareas que el país necesita”.