Precandidatos aseguran que habrá firmeza contra jerarcas que se aparten de la ética

¿Qué resolución tomaría si en su eventual gobierno hay personas cuyo comportamiento no es ético? Ante esa interrogante, todos los precandidatos de los partidos con representación parlamentaria que conversaron con CRÓNICAS, coincidieron en la importancia de plantarse firmes y tomar medidas en forma inmediata si suceden hechos con visos de corrupción o actos en los que la ética sea cuestionada. Algunos, además, propusieron modificar normas en la misma dirección, a fin de mejorar el control de los recursos públicos y la transparencia del Estado.

Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Daniel Martínez

Frente Amplio

No hay distintas varas para medir la ética, se es ético o no se es, y cuando se pasa esa línea se tiene que actuar. Por eso el Estado tiene que continuar desarrollando sus capacidades para mejorar la transparencia, y la apuesta a la ética en la función pública y la interacción entre el mundo público y el privado. No podemos perder la perspectiva de lo que sucede en el mundo. Este año, Uruguay nuevamente quedó como el país menos corrupto de América Latina. Nos tiene que alegrar, sí, pero sobre todo, nos debe comprometer a seguir mejorando. Por eso estamos trabajando en la propuesta de un Sistema Nacional de Ética Ciudadana que, entre otras cosas, dote de mayores capacidades a la Jutep.

Luis Lacalle Pou

Partido Nacional

Yo creo que hay que tomar medidas ejemplarizantes, primero porque ese propio hecho está mal, segundo porque es un deber legal, por lo cual una vez conocido, se debe denunciar y actuar en consecuencia, y tercero, para que miren los que están alrededor.

Julio María Sanguinetti

Partido Colorado

Muy claro, lo que hemos hecho siempre: estar a la espera de lo que resuelva la Justicia, cuando se trata de alguna situación allí radicada. En su caso, también someter el asunto de que se trate a la Comisión de Ética del Partido Colorado. Tenemos seis décadas de actuación y hemos actuado así invariablemente. Estimo, eso sí, que hay que perfeccionar algunas medidas, como por ejemplo robustecer al Tribunal de Cuentas, que actúa en su órbita de la administración.

Carolina Cosse

Frente Amplio

No toleraría ningún apartamiento de la ética.

Juan Sartori

Partido Nacional

Sacarlos y que la Justicia actúe.

Ernesto Talvi

Partido Colorado

Nosotros en Ciudadanos predicamos con el ejemplo, elaboramos un Código de Ética que nos obliga a todos los miembros del sector a trabajar en esta actividad de servicio estando a la altura de ciertos estándares de ética. También hay un Comité de Ética que, en la medida que haya violaciones del código, vamos a tomar resoluciones que pueden ir desde el mero rezongo, a la tarjeta amarilla, a la tarjeta roja, dependiendo de la gravedad. No es que vamos a poder evitar tener personas con conductas desviadas, sino que lo importante es cómo reaccionamos ante eso. En lugar de improvisar, decidimos establecer un procedimiento a seguir para que cuando estas conductas aparezcan, podamos resolverlas de acuerdo a algo que está establecido como una norma, así que vamos a ser muy observantes de la conducta y de la ética, en una actividad que si se entiende bien, es de servicio, es decir, estás pidiéndole la confianza a la ciudadanía para que te honre con su representación, no podés traicionarla.

Mario Bergara

Frente Amplio

Acá hay dos ámbitos. Uno es el de los temas de corrupción, que se procesan en la Justicia. La gente que es procesada por actos de corrupción queda fuera del gobierno, y los que tengan que ir con prisión lo harán, o sea que ahí no hay mucha discusión. Después están los asuntos éticos que de alguna manera no están vinculados a delitos, y eso es una cuestión de los partidos, que tienen sus procedimientos para laudar si alguien incurrió en faltas éticas, graves o no. Yo creo que la gente que ha incurrido en faltas éticas graves debe ser sancionada con firmeza. Esto lo conversamos antes del Plenario del FA de diciembre del año pasado, y me parece que dio una señal clara de que los compañeros que cometieron faltas éticas fueron sancionados. Además, fue una resolución muy importante, no solo para una cuestión de campaña electoral que nos permite salir a hablar con la ciudadanía con otro talante –que otros partidos no necesariamente pueden tener porque tienen un montón de casos sobre la mesa y no reaccionan-, sino también para sostener la sustancia, el ADN de la izquierda, donde la ética tenía que estar en un lugar privilegiado. En aquel momento yo decía que no me daría la cara de llamarme seregnista si no tuviera una postura implacable con las faltas éticas y los actos de corrupción. En el caso de que alguien cometiera faltas éticas graves y estas fueran fehacientemente comprobadas, creo que esa persona no debería permanecer en un gobierno.

¿Usted cree que el FA se ha mantenido en esa postura implacable?

Yo creo que demoró en resolver estos temas. Hubo debates que obviamente trasuntan que no hay posiciones homogéneas en el FA sobre esto, pero entiendo que las resoluciones de sanción que hubo en el Plenario del 15 de diciembre, básicamente dan la señal correcta de que la ética sigue en la naturaleza de la izquierda en Uruguay.

Jorge Larrañaga

Partido Nacional

Los echo. Así de claro. La posición de un presidente de la República tiene que ser absolutamente contundente. Obviamente, siempre tendrá que estar también en el medio el debido proceso, para no terminar en situaciones de injusticia que generen una estigmatización de la política y de los políticos.

Pablo Mieres

Partido Independiente

Ahí hay que ser riguroso, y yo sé que no es fácil, porque muchas veces puede pasar con gente a la que uno le tiene confianza, con quien tiene un vínculo o una relación política, pero hay que ser drástico, obviamente, sin pasar por encima del derecho a la defensa o a la explicación. La gente está necesitando que los jerarcas políticos tomen decisiones en ese sentido, y que no miren para el costado. Lo que se demoró en asumir el “tema Sendic” al FA le costó, también es cierto que después que lo hizo recuperó un poco de apoyo, pero la gente quedó golpeada. Nadie está libre, tenemos que asumir que ningún partido puede salivar para arriba ni está a salvo de tener gente que se porta mal, el tema es qué hacés cuando pasa eso, y hay que cortar por lo sano; esa es una señal muy importante que hay que dar.

Óscar Andrade

Frente Amplio

Nosotros tenemos ahí un desafío enorme que hay que tratar de enfrentar sin demagogia. Estamos interpelados por sectores cada vez más amplios de la sociedad que descreen de la política y que entienden que la misma es un manejo de un puñado para tener privilegios. Primero creo que hay que tener una práctica que acompañe los discursos. Nosotros planteamos algunas medidas que podríamos tomar ahora, por ejemplo, que cada uno de los precandidatos haga una declaración pública de bienes –a mí me sobra con un renglón, tengo una casa que está sin terminar en un barrio recontra humilde-. Además, deberíamos revisar el uso de influencias. Yo no tengo ni un primo ni un tío ni un cuñado en ninguna dependencia de ningún lugar; hay que ser muy claros en cuanto a que la función pública en todo caso es sacrificio. He planteado algunas medidas, me parece que son señales que está bueno dar en el sentido de reducción de los pases en comisión y de las partidas. A mí me tocó, cuando fui parlamentario, renunciar a todas las partidas antes de ingresar, y me parece que esa es una señal que también tenés que dar cuando estás en un lugar de responsabilidad. A su vez, lo hice cuando estuve en televisión, que fueron casi dos años, y parte del acuerdo para entrar era que lo que me ofrecían como salario fuera destinado a 10 instituciones del Interior que trabajan con personas en situación de discapacidad.

¿Cuál es el sentido de dar señales como la renuncia a las partidas en el Parlamento, cuando quizás el ahorro no es tan significativo?

Pienso que tenemos que dar mensajes, primero uno mismo, en la perspectiva de que la política no es por plata, no es para mejorar tu situación individual, y después, tratar de ser rigurosos en toda la línea, de no amoldarnos a situaciones que puedan ser de privilegio. Ahí la izquierda tiene una batalla para dar. Yo creo que hay algunas cuestiones del último tiempo que ayudan, como la decisión de Tabaré de que se tengan que rendir todos los viáticos, o que haya un proyecto de ley en la misma dirección en el Parlamento, de financiación de los partidos. Sin embargo, hay cosas que nos faltan, como dotar de recursos a la Corte Electoral y a la Jutep para que tengan mayor independencia a la hora de controlar, porque ganamos todos si hay un control social amplio de todo el sistema político. Nos ayudaría mucho que los ingresos al Estado fueran todos por concurso y sorteo. El FA ha dotado de mayor transparencia al acceso a la información y a la mayoría de los ingresos al Estado, que se hacen con mecanismos distintos a los antiguos, aunque capaz que todavía no es suficiente. Hay que ser estrictos en los temas que tienen que ver con los recursos del Estado, nos han generado mucho dolor.

Enrique Antía

Partido Nacional

Les corto la mano, como decía Vázquez, pero no lo hizo. El mensaje para la gente tiene que ser de transparencia total, como un padre a un hijo; no se puede educar a un hijo si el padre no da el ejemplo.

José Amorín

Partido Colorado

Hay que echarlo. El próximo gobierno tiene que ser absolutamente transparente, eso es responsabilidad de quienes lo conformen. Siempre puede haber algo de corrupción, ningún partido político está vacunado contra ella, pero todo depende de cómo reaccione el partido o quien gobierna. Lo que importa es la reacción, que tiene que ser inmediatamente expulsar a quienes no tengan un comportamiento ético aceptable. En ese caso, lo tenemos que suspender hasta que resuelva la Justicia. Hay distintos tipos de delito, hay personas que no cumplen con las formas en alguna cuestión, [pero] no se quedan con un peso en el bolsillo, lo hacen intentando mejorar la situación. Ahora, el que se queda con un peso en el bolsillo, el que hace un arreglo con una empresa para hacer una obra, tiene que ser inmediatamente cesado, antes de que opine la Justicia si tenemos la convicción de que eso es así.

Gonzalo Abella

Unidad Popular

Una cosa que nos ha enseñado el actual gobierno es que no se puede ser un poquito corrupto, y no te lo digo solo del gobierno; que se vaya al diablo la mismísima Unidad Popular si se tolera la mínima dosis de corrupción, habrá que empezar de nuevo.