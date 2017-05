“Debemos analizar el hecho de que se restrinjan los envíos del exterior”

Solange Moreira, presidenta de El Correo Uruguayo

La presidenta de El Correo, Solange Moreira, no suele dar entrevistas. Haciendo una excepción a su regla, Moreira dialogó con CRÓNICAS y aseguró que a pesar de que el gobierno busca preservar el comercio interno con esta medida, “el mercado uruguayo es muy caro”. “Debemos analizarlo para ver cómo impactó esto en este período y qué beneficios podríamos incluir para que las personas con menos ingresos puedan adquirir productos del exterior”, detalló la jerarca. Por otro lado aseguró que El Correo orientará su negocio a la logística a través de su nueva planta que estará instalada en Pando y que comenzará a funcionar en diciembre. Con la mente en el futuro, la presidenta anunció que ya trabaja en pos de estimular el desarrollo de drones para que distribuyan paquetería en el interior del país, algo que podría ser efectivo en 2030.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-¿Cómo afectó el avance de la tecnología al modelo de negocios de El Correo?

-Desde hace mucho tiempo los correos vienen sufriendo con las innovaciones. Cuando surgió el fax también sucedió un desequilibrio en los operadores postales y, sin embargo, aprovechamos para adaptarnos. Si somos suficientemente inteligentes, los avances tecnológicos nos permiten utilizarlos para mejorar los procesos; eso fue lo que pasó en El Correo Uruguayo. Desde el año 98 fuimos los primeros en desarrollar la firma digital, los primeros en obtener la certificación de firma digital, entonces, en realidad desde aquel momento empezamos a incorporar la tecnología.

Lo importante es adelantarse a esos cambios que sabemos que están pasando porque se dan en otras regiones del mundo, ver la oportunidad de negocio y desarrollarlo lo antes posible para ser más competitivos.

“Hoy somos el brazo ejecutor de políticas públicas del gobierno”

-El Correo se alineó a la tendencia al crear Casilla Mía y transformarse en un courrier más, que recibe envíos desde el exterior y los entrega a los consumidores uruguayos, ¿cómo está funcionando este nuevo servicio?

-Si bien para nosotros es un negocio porque nuestro objetivo es generar nuevos ingresos, lo interesante a destacar de esto es que es un proveedor que nosotros tenemos en Miami y que las personas compran a través de la web en los lugares que desean, este consolidador, recibe la mercancía de todas las zonas de Estados Unidos y lo manda a Uruguay; pero lo interesante es que eso le dio acceso a personas que no lo tenían antes. Nosotros los lanzamos en 2013 y fue muy interesante ver que recibimos compras de pueblitos muy chiquitos como Algorta, o sea que esto además de ser un negocio significa, para nosotros, ser inclusivos y que aquellas poblaciones alejadas que no tienen otra forma de acceso a un courrier tengan esa posibilidad.

-El gobierno en voz del Ministerio de Economía y junto con la Dirección Nacional de Aduanas hizo una restricción en la cantidad de envíos permitidos, ¿cómo analiza el hecho de que se restrinja la cantidad de pedidos y no sean libres?

-Yo creo que por detrás de estos cambios está la protección del comercio interno. Hay otros aspectos a considerar porque hay que declarar muchas cosas y también protege que no haya empresas ilegales que no aporten lo que corresponde a DGI y que compren en el exterior para revender aquí.

Yo creo que debemos analizar el hecho de que sea menos restringido. Debemos analizarlo para ver cómo impactó esto en este período y qué beneficios podríamos incluir para que las personas con menos ingresos puedan adquirir productos del exterior porque es verdad, el mercado uruguayo es muy caro. Yo no hago compras en el exterior, no estoy acostumbrada pero sí muchos habitantes me han manifestado que les ha perjudicado porque es muy difícil para ellos tener US$ 200 y creo que tenemos que trabajar un poquito y delinear una estrategia para que no se perjudique, con esta protección del comercio interno, a aquellas personas con menores ingresos.

“Vamos a trabajar para que la fiscalización sea más fuerte porque en el mercado actual no debería haber más de tres operadores”

-¿Qué porcentaje de la facturación total del Correo corresponde al tradicional servicio postal?

-Todavía ese negocio al que nosotros llamamos “Comunicaciones” es muy importante. Lamentablemente ya no se escriben cartas pero esto fue suplantado por facturas y estados de cuentas; y todo el sistema financiero utiliza para esto El Correo Uruguayo. Por lo tanto, Comunicaciones sigue siendo una parte muy importante y según la Ursec nosotros trabajamos un 80% de este mercado.

-En este contexto, la facturación tiende a ser cada vez, más electrónica. De hecho, muchos organismos alientan a los usuarios a que tramiten la facturación online, ¿cómo piensan que evolucionará?

-Lo venimos pensando hace tiempo. En los países más industrializados lo vemos desde hace mucho tiempo. A veces quien no entiende el mercado puede no saber que eso está sucediendo y vino para quedarse. Nosotros lo sabemos y pensamos que se va a dar más rápido de lo que creíamos porque a este contexto le sumamos la inclusión financiera. Por eso nosotros buscamos otras líneas de negocios y las Comunicaciones no van a ser lo más importante para El Correo; por eso estamos desarrollando la logística nacional.

Por este motivo apostamos a la planta logística postal en Pando que esperamos que empiece a operar en diciembre. Son 10 hectáreas donde se van a reunir todas las operaciones. Creo que una empresa hoy en día para ser competitiva tiene que invertir en tecnología, aumentar su productividad y garantizar la calidad. Somos una empresa pública y nosotros sentimos la obligación de dar un servicio de calidad. Creemos que vamos a ser la mayor empresa pública logística del país. Hoy somos el brazo ejecutor de políticas públicas, el Plan Ceibal, el Plan Ibirapitá, la pesquisa neonatal que a través del análisis de gotitas de sangre permite detectar enfermedades al recién nacido, el tener esa planta logística, esa infraestructura va a contribuir con que todos estos servicios se brinden de forma muchísimo más eficiente.

Según la última información de Ursec que corresponde a diciembre de 2016, hoy en día hay 93 operadores postales.

-¿Cómo es hoy en día la situación financiera de El Correo?

-Sigue siendo un desafío enorme. Tenemos un plan de negocios que hizo CPA Ferrere que indica que en el año 2020 pasaríamos a ser autosustentables financieramente. Es un objetivo que sabemos que es difícil, titánico, pero dejaremos todo nuestro esfuerzo en lograrlo. Hay un aspecto que estamos viendo que es que si bien la empresa se viene reforzando para ser competitiva, hay problemas con la tasa de financiamiento del servicio postal universal. Al ser una empresa pública tenemos la obligación de estar en poblaciones de menos de 500 habitantes, la empresa pública debe estar donde los demás no están porque no es rentable. El costo mayor que tiene El Correo sin considerar los recursos humanos es precisamente estar en esas pequeñas localidades. La tasa de financiamiento postal universal implica que todos aportemos por los envíos que realizamos, esto se vuelca a la Ursec que es el organismo regulador y la Ursec nos transfiere luego el pago correspondiente (Nota de R: Según la ley 19.009, llamada ley postal, los operadores postales actúan como agentes de retención tras el pago del usuario, luego de otorgar este monto a la Ursec, el organismo regulador recauda hasta un 10% de ese monto, y luego en base a un análisis de costos del operador previamente hecho, transfiere lo que le corresponde a la empresa).

Venimos viendo que lamentablemente no se están dando los ingresos de acuerdo a lo que el plan de negocios preveía. Es una situación muy preocupante para nosotros porque sabemos que el mercado postal no está en declive y sabemos que siguen existiendo operadores ilegales, que es una situación grave.

Por eso nosotros vamos a trabajar muchísimo para que la fiscalización sea más fuerte porque, con total conocimiento, afirmo que este mercado no puede tener más de tres operadores.

-¿Y cuántos operadores hay en la actualidad?

-Según la última información de Ursec que corresponde a diciembre de 2016, hay 93 operadores. Antes de la ley había 130, luego de promulgada bajó a 63 y ahora está trepando. Esto es lo que nos hace pensar que efectivamente hay una subdeclaración de los operadores privados y que eso afecta lo que El Correo debe percibir por estar presente en localidades de menos de 500 habitantes. Estamos haciendo todo lo posible para que sea lo que pretendemos, pero lo percibido por esa tasa no está siendo lo que suponía ser y la suma de estos dos ingresos es lo que permitiría que en 2020 podamos ser autosustentables financieramente. Si esta tasa no se adecua al mercado, como está sucediendo, y desciende, no vamos a lograr cumplir con ese objetivo.

-¿En el plan de negocios está contemplada la orientación hacia el sector logístico?

-Sí, está contemplada. La opción es como descienden las cartas, aumenta la paquetería. Esto va a garantizar mayores ingresos porque no es lo mismo el costo de una carta que el de un paquete.

-El Correo es utilizado como medio para el registro de los usuarios de cannabis. Días atrás un directivo de la empresa dijo que El Correo no era una “boca de expedición” de la droga, ¿qué opina sobre este rol de la empresa y acerca de la ley que legaliza y regula el consumo de cannabis?

-El Correo Uruguayo por ser público, por tener sistemas electrónicos muy avanzados, da la seguridad de que un funcionario público haga el proceso y por su presencia en todo el país es el aliado ideal para Ircca que nos usa como una empresa. No es el servicio más rentable.

Acerca de la ley me parece importante aclarar que no es una liberalización sino una reglamentación. Tiene aspectos interesantes porque está atado a la salud y a que aquellos que son consumidores de cannabis no se conviertan en adictos. Es un aspecto muy interesante además de que las políticas que se vienen desarrollando en América Latina para controlar el narcotráfico no han dado resultados y cuando algo no da resultados, hay que buscar alternativas. Es evidente que la intención de esta reglamentación es quitarle al narcotráfico su negocio y alejar a los consumidores de las bocas de drogas ilegales donde están en contacto con drogas más duras.

“Soy una funcionaria pública pero no me interesan los cargos políticos”

-Hace 20 años que forma parte de El Correo y ha podido ver los cambios en la empresa desde distintos ángulos. Ahora en el rol de presidenta, ¿cómo vislumbra los próximos años?

-Me sorprendió mucho mi designación porque no estaba dentro de mis objetivos de vida pero uno tiene sueños y soñábamos con cambiar y mejorar la empresa. Creo que se ha hecho pero me parece que se puede hacer aún más. ¿Por qué no pensar en el año 2030 que El Correo pueda distribuir paquetes en el interior del país a través de drones? Ya estoy teniendo algunas charlas acerca de eso y creo que va a ser posible.

-En el plano político, a usted siempre se la identificó con el MPP; un sector político que ha sido muy golpeado en los últimos años. El último de estos golpes fue la semana pasada cuando diputados denunciaron a jerarcas del gobierno de Mujica por negocios en Venezuela. ¿Cómo analiza la interna del sector?

-Sí soy del MPP, pero por el artículo 77 de la Constitución tengo prohibido hablar de política, así que no puedo dar mi opinión.

-Luego de que finalice su gestión en El Correo, ¿tiene deseos de continuar trabajando en el área pública?

-Soy una funcionaria pública pero no me interesan los cargos políticos. Me parece muy contraproducente estar mucho tiempo en el mismo sillón. De verdad me importa lo social porque he vivido muchas situaciones difíciles, pero creo que volviendo a mi antiguo trabajo en filatelia puedo de forma voluntaria contribuir socialmente, no es necesario estar en un cargo y creo que ese es mi sentir. No tengo aspiraciones a cargos, solo sueño con un mundo mejor.

En todo el país

El Correo posee alianzas estratégicas con centros comerciales en el interior del país. Según Moreira estos acuerdos fomentan el desarrollo de las políticas públicas inclusivas en todo el territorio.

En esta línea Moreira resaltó la importancia de la plataforma AhíVa, una herramienta clave para los pequeños y medianos empresarios de todo el país.

Esta plataforma permite el seguimiento de los paquetes en línea y, además, “permite que las Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) puedan desde su casa solicitar el levante de un paquete, cuando realizó una venta puede también imprimir desde su casa, una etiqueta donde ya está el código de barras, el cartero lo lleva a El Correo y luego lo distribuye y eso, a su vez, da la posibilidad de que el cliente pueda pagar a través de El Correo”, remarcó y agregó: “Uruguay tiene 40.000 Mipymes y es una herramienta muy interesante para el desarrollo de sus empresas que les permite además llegar a todos los rincones del país”.

Sello nacional

Estados Unidos y China son los grandes mercados en lo que refiere a El Correo. Solange Moreira asegura que a pesar de que están atentos a lo que sucede en los principales exponentes postales, sus ejemplos no son siempre aplicables a la situación local “por la dimensión del país o porque los negocios son distintos”. En el caso de los drones, por ejemplo, El Correo asegura que no es necesario salir a buscar recursos fuera de fronteras. “El desarrollo de esta tecnología va a ser nacional”, aseveró. Por otra parte aseguró que El Correo Uruguayo se encuentra muy bien posicionado en la región e incluso es referente. “No todos tienen una ley”, resaltó Moreira y enfatizó los avances que se han hecho en esta materia.