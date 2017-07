Di Candia: “A quien eligió la ciudadanía para gobernar fue al Frente Amplio, no a Adeom”

Christian Di Candia, prosecretario de la Intendencia de Montevideo

Por muchos años formó parte del movimiento sindical, y aunque pensaba que eso lo ayudaría a la hora de vincularse con Adeom, se encontró con un sindicato cuya dinámica de diálogo es “insostenible”. Los trabajadores no están satisfechos con los acuerdos alcanzados, pero él hace énfasis en que la población no los eligió a ellos “para gestionar la ciudad”. El prosecretario de la Intendencia de Montevideo (IM), Christian Di Candia, hizo un balance de los primeros dos años de administración de Daniel Martínez, y contó en qué trabajarán en lo que resta del período. Propuso discutir la existencia de la Policía Departamental, y se animó a hablar de las próximas elecciones. “Es lógico que la gente vea a Martínez como un presidenciable”, afirmó.

-La gestión de Daniel Martínez, que este mes cumplió dos años, comenzó con grandes anuncios de reformas que se implementarían en Montevideo, como la mejora en la limpieza y en el tránsito, y la reestructuración del sistema de transporte. ¿Cómo evalúa lo realizado hasta ahora?

-El balance es altamente positivo. Si uno piensa la situación que teníamos al comienzo y los cambios estructurales que había que encarar, en cada una de esas áreas vemos resultados; el más evidente está en la gestión de los residuos y de limpieza.

En aquel momento teníamos dificultades de mantenimiento, necesidad de camiones, de cambiar los contenedores, y de no enfocarnos solamente en una política hacia la gestión de los residuos, sino también de involucrar a la ciudadanía porque la ciudad la construimos entre todos. Hoy tenemos 15 camiones más y un stock de repuestos que antes no había.

-Sin embargo, todavía se ven en Montevideo contenedores desbordados o con basura a su alrededor.

-Todas las áreas de gestión de la ciudad –limpieza es donde más se nota-, tienen una arista muy importante que es nuestra gestión, y otra que es cómo la ciudadanía se apropia del territorio. En ese sentido tenemos dificultades… diariamente se vandalizan unos 10 o 15 contenedores.

-¿No hay una forma de controlar eso?

-Control hay.

-Se habló en algún momento de la posibilidad de instalar cámaras, como se hizo en basurales.

-Se hizo en basurales y dio resultado. Se colocaron miles de multas a gente y empresas que tiraban residuos fuera del contenedor. Cuando uno va con un vehículo y prende fuego a un contenedor o tira la basura afuera, hay una matrícula y la IM puede perseguir y multar esa conducta inapropiada, pero cuando es un ciudadano, lo tenés que agarrar in situ para que el inspector junto con el policía pueda solicitarle la cédula y generarle una intimación, es bastante complejo.

-¿Se podrían poner cámaras en los contenedores entonces, dada esa complejidad?

-A mí no me gusta mucho eso, me sentiría como en “Truman Show”, pero podría ser la solución en algunos casos. Igual sería preferible que la ciudadanía cumpliera con las normas no por el miedo a la multa, sino por un convencimiento de que es lo que hay que hacer; lo que se necesita es un cambio cultural importante.

-¿Cree que ese cambio se está dando? Porque, por ejemplo, al instalarse las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad (CGM), bajó muchísimo la cantidad de accidentes, pero ¿cuánto hay allí de cambio cultural y cuánto hay de miedo a ser multado?

-Va de la mano. Hay generaciones que es muy difícil que tengan un cambio cultural, pero el Estado tiene que enfocar políticas públicas para intentar que ese cambio sea general. A partir del CGM hubo una modificación importante en la conducta de la gente, se redujeron los accidentes en más del 50% donde hay cámaras, y de la cantidad de gente que se multaba en los primeros meses, ahora no llega ni al 20%, o sea, la ciudadanía se fue adaptando a eso.

-Volviendo al balance, este gobierno departamental comenzó con algunas dificultades presupuestales…

-Tuvimos dificultades presupuestales al inicio, pero logramos el último año generar un pequeño superávit. Son unos 30 millones de dólares que van a estar destinados a espacios públicos, que es uno de los ejes más importantes de la gestión.

-Justamente, el espacio público es parte de su trabajo como prosecretario, y esta administración asumió con una impronta bastante fiscalizadora en ese aspecto… hablábamos de las multas en limpieza, en el tránsito, y en su momento estuvo muy presente el tema de la tenencia responsable de animales. ¿La IM tiene la capacidad de regulación suficiente como para llevar adelante un real control sobre estas áreas?

-La Intendencia tiene un número menor de inspectores de los que debería tener. Si nos comparamos con otras ciudades del mundo, quizás no tengamos la misma relación inspector/habitante. Por ejemplo, Rosario o Madrid tienen una relación de un inspector cada 1.000-1.500 habitantes, y nosotros estamos en uno cada 6.000-6.500.

Pero estamos en un proceso de reestructura de Inspección General, que va camino a ser un servicio de convivencia departamental, donde vamos a poner énfasis en que los ciudadanos cumplan porque es lo que necesitamos todos y no por la multa. Eso va a implicar un cambio sustancial, va a ser el órgano de contralor normativo departamental en la vía pública.

Buscamos incluso modificar la estrategia del inspector en la calle, para que ya no sea como el inspector Matute escondido atrás del árbol esperando a que Don Gato se equivoque para caerle, sino que acompañe los procesos de la ciudad. Estamos pensando en inspectores que estén uniformados, que sean el primer contacto con la ciudadanía, que no estén solamente para la multa.

-El inspector necesita de un policía para multar, para exigir los documentos. Eso ¿cómo se arreglaría?

-Eso se mantiene porque no podemos generar una Policía nuestra, hay un tema constitucional, aunque yo creo que en algún momento habría que discutir la existencia de la Policía Departamental, quizás en dos o tres períodos. Genera una dificultad que los inspectores tengan que estar con policías todo el tiempo.

-¿Es una idea suya o se está hablando en la IM?

-No es un tema de discusión de este período. Yo personalmente creo que en algún momento hay que discutirlo, porque el contralor de la normativa departamental, sobre todo en una ciudad como Montevideo, generaría otro tipo de garantías. Pero hoy no nos darían los tiempos, se precisa una reforma constitucional.

-Muchas veces se acusa a la IM de ejercer el control con un fin recaudatorio.

-Es mucho más caro el operativo de control que lo que podamos recuperar por multas. En el caso de la tenencia responsable de animales se dijo mucho eso, pero tener inspectores departamentales de los que tienen mejores salarios recorriendo espacios públicos para poner unas centenas de multas en seis meses, cuesta mucho más que lo recaudado.

-¿Y en cuanto al tránsito?

-En el tránsito [la recaudación] está por encima, pero el CGM, más allá de la parte sancionatoria, que es importante, genera otro tipo de planificación del tránsito. Es bastante difícil oponerse a eso, de hecho, más del 90% de la población está de acuerdo con la instalación de cámaras y del propio Centro. Pero además, el uruguayo en general, y en particular el montevideano, siempre se mueve entre “tanta multa no”, y “si acá no multás, no arreglás nada”; esa bipolaridad constante es compleja.

-Pero a veces da la sensación de que cuesta hacer entender que la fiscalización responde a un tema de educación, y no solamente de recaudación. ¿Hay un problema de comunicación?

-Quizás tengamos que seguir buscándole la vuelta a algunos flancos para que la ciudadanía comprenda que las multas tratan de ayudar a que todo transcurra mejor en el espacio público, pero igual creo que se ha avanzado mucho en la comunicación.

-¿La IM ha hecho lo suficiente hasta el momento para concientizar a la gente de su responsabilidad en ese sentido?

-Nunca es suficiente. En limpieza se apostó a una campaña mediática fuerte, de muchos meses, que estuvo prácticamente en todos los medios y en redes.

-Limpieza y Desarrollo Ambiental cambiaron varias veces de director en estos dos años. ¿Cómo ha repercutido eso en la gestión? ¿Ha enlentecido los cambios que pretendían hacerse en esas áreas?

-En realidad no. Hay temas que tienen que ver más con los perfiles, y yo en eso respaldo mucho a Daniel [Martínez], que tiene el liderazgo suficiente como cualquier director técnico para cambiar los jugadores cuando los tenga que cambiar.

-¿Y no ha afectado el trabajo general?

-No, no lo ha afectado.

-Hablamos del balance de lo que va del período… ¿Qué cosas quedaron pendientes para llevar adelante en los años que restan?

-Más que pendientes, yo creo que hay cosas que no podemos terminar el período sin mejorar, aunque siempre hay espacio para seguir mejorando. Si seguimos trabajando en la limpieza al mismo ritmo de estos dos años, Montevideo va a estar bien, más allá de que el cambio cultural no tiene que ver solo con lo que hagamos nosotros. En tránsito y transporte hay que profundizar la apuesta a la movilidad sustentable, donde [Pablo] Inthamoussu tiene un énfasis bastante más marcado que su antecesora.

-La reforma estructural del transporte fue algo de lo que se habló mucho, incluso desde la campaña electoral. ¿En qué está?

-Se instaló el Consejo Consultivo del Transporte, donde están trabajando todos los actores involucrados. Se ha llegado a acuerdos –la baja del boleto para la tarjeta STM fue uno de ellos-, y ahora se está discutiendo sobre el “plan 18 de Julio”, que implica la racionalización de las líneas. Acá hay un tema que tiene mucho que ver con la fuerza de las corporaciones y cómo ellas se mueven en esto, de eso depende también el nivel de acuerdos que se alcance.

-Pasó más de un año desde la votación del Fondo Capital, Montevideo se endeudó por 100 millones de dólares por 20 años, pero la concreción de las obras viene lenta. ¿Por qué?

-No es que venga lenta, lo que pasa es que la implementación de fideicomisos internacionales lleva mucho tiempo; todos los pliegos van a auditoría internacional. Ahora está todo aprobado, se están haciendo los llamados importantes, y las obras van a comenzar en el correr de este año o a inicios del año que viene.

-La demora es normal entonces.

-Sí, no tiene nada extraño. Igual, si Belloni no está hecha hace cinco años es porque el Partido Nacional (PN) no puso los votos en el período pasado… esta vez tampoco.

-El PN va a denunciar penalmente la compra del inmueble para el Laboratorio de Regulación Alimentaria, ya que, según dijo a CRÓNICAS el edil Diego Rodríguez, la Comisión Investigadora quedó trunca porque “el Frente Amplio (FA) por cuidar a los suyos, nos cercenó la posibilidad de seguir investigando”. ¿Qué comentario le merece?

-Nosotros estamos convencidos de que desde la Intendencia no hubo nada raro. Pudo haber existido entre los privados algún tipo de arreglo o un tema de evasión fiscal o tributaria. Eso no lo sabemos y si va a la Justicia será ella quien lo termine dilucidando. Ahora, desde la IM, los informes de los diferentes departamentos fueron totalmente claros en el sentido de que no hubo nada extraño.

-Si no hubo nada extraño, ¿por qué se dejó sin efecto la compra?

-Fue una discusión interna, no todos estábamos de acuerdo con esa decisión, pero Daniel prefirió pararla.

-¿Por presión de la opinión pública?

-Para dar garantías de transparencia. Daniel fue el primero en pedir una Comisión en la IM, en pedirle a la Junta Departamental que votara la formación de la Comisión Investigadora, y en solicitar la investigación administrativa de funcionarios, que sigue en trámite. Obviamente que el PN tiene la total libertad para enviar a la Justicia lo que entienda.

-¿Hay un tema político detrás de eso?

-La judicialización de la política es una estrategia que la derecha tiene acá y ha tenido en toda Latinoamérica, evidentemente es el camino que han encontrado para generar agenda política. Nosotros no tenemos ningún temor.

-El alcalde por el PN del Municipio CH, Andrés Abt, señaló en entrevista con CRÓNICAS que la IM le “trancó muchas propuestas y luego se apropió de ellas”, en referencia a los estacionamientos subterráneos y el wifi gratis en las plazas, entre otros.

-Leí esas declaraciones y me sorprendieron. Yo he trabajado muy bien con él, incluso con él y con [Francisco] Platero [alcalde blanco del Municipio E] he notado un nivel de responsabilidad hacia el departamento y acuerdos mucho mayores que los de la bancada del PN. Ellos entendieron cuestiones que necesitaba el departamento y trataron de apoyarlas, y su partido no los dejó.

Ahora, estas expresiones me parecen una niñería, un berrinche total. Primero porque alcanza con ir a ver el programa de Daniel Martínez para darse cuenta de que las plazas wifi y los estacionamientos subterráneos estaban en el programa. Y segundo porque si hay algo que uno aprende en la política, es que las ideas son del viento que las lleva; es bastante extraño salir a hacer un berrinche por una idea, y mucho más cuando no es que descubriste la pólvora… estamos hablando de plazas wifi, no te robaron una fórmula química.

-Durante muchos años supo cumplir un rol de negociador, primero en la militancia universitaria, y luego en el sindicato de trabajadores de la Junta Departamental, donde llegó a ser presidente y secretario general. ¿Esa experiencia le ha sido útil en el lugar que ocupa hoy en la IM?

-Todas las experiencias suman mucho. Al principio pensé que a la hora de negociar o de mantener cierto vínculo con Adeom me iba a sumar un poco más, pero la forma de debate interno que tiene el sindicato es bastante compleja y no ayuda a un buen diálogo.

-La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a CRÓNICAS que el hecho de que usted haya estado en el movimiento sindical no quiere decir que la negociación sea buena. Explicó que “el relacionamiento que debió hacerse en su momento con Di Candia se dio con un asesor”, porque “es más fácil delegarlo y no tener que darles respuestas a los trabajadores”.

-Apelamos a asesores en algunos casos, porque es bastante insostenible la dinámica de diálogo que pretende el sindicato. Nosotros tenemos una infinidad de responsabilidades y de tareas, y yo no tengo problema en reunirme cada 15 días una hora con ellos, ahora, no estoy dispuesto a perder una tarde entera. Muchas veces caen con toda la Directiva a discutir, y es muy difícil cerrar los temas, entonces llega un momento en que uno tiene que gestionar la ciudad, y cada vez que quieren tener un espacio de diálogo, se lo damos con personas que son de nuestra absoluta confianza y que nos representan.

-Al comienzo del período se vislumbraba que las autoridades municipales tendrían un importante diálogo con los funcionarios. Sin embargo, para Adeom esto quedó en el discurso, pero en los hechos no se ve.

-Puede ser que no exista el nivel que ellos pretendían de acuerdos, pero el diálogo es permanente, incluso con el propio intendente. Igualmente, a quien eligió la ciudadanía para gobernar fue al intendente, al FA y a este equipo, la población no eligió a Adeom para gestionar la ciudad.

-Por otro lado, Ripoll sostuvo que “Martínez se comprometió a no seguir privatizando, pero vemos en la calle que cada vez hay más privadas haciendo la tarea de los municipales”. ¿Esto es así?

-Creo que acá hay una cuestión de fondo, que es que la Intendencia es la responsable de limpiar la ciudad, y que llegado el momento la va a limpiar como pueda.

-Según los trabajadores municipales, con empresas privadas “se gasta mucho y hay servicios que no son eficientes”.

-Lo que cuesta una ONG o una empresa privada no se compara con lo que salen los trabajadores, sino con el precio de que la basura siga en la calle.

-¿Cómo ve al FA hacia 2019?

-Yo creo que hay un escenario de oportunidades interesantes para hacerle lugar al FA que se viene, para lograr romper con ciertas cáscaras estructurales que a veces son complejas de limar.

-¿Se refiere a un recambio generacional?

-Sí, pero no solamente tiene que ver con lo generacional, también con perspectivas técnicas, políticas, con enfoques.

-Hay liderazgos muy marcados en el FA.

-Lógicamente, esos liderazgos están; también hay liderazgos de renovación importantes.

-¿Por ejemplo?

-Daniel, Constanza [Moreira], el “Boca” [Oscar] Andrade. En general hay algunos nombres, y más allá del lugar que les toque ocupar desde el punto de vista institucional, son voces políticas interesantes.

Después hay un entramado que tiene que ver con lo cultural y con lo social que sí está más permeado con lo generacional, y que yo le veo un papel a jugar en la formación de agenda política, en la generación de programa. En el campo cultural creo que el FA está llamado a volver a afirmarse en sus aristas sociales. Yo lo veo bien… dependerá de su capacidad de lograr superar su propio modelo, y para eso necesita pensamiento crítico constante.

-La de Daniel y Constanza es una posible fórmula que ha sonado en el último tiempo, y son dos políticos muy cercanos a usted. ¿Cómo la ve?

-Los dos tienen todas las capacidades, de hecho Constanza ya fue precandidata. Obviamente desde mi lugar sería una fórmula comodísima, pero también me da la sensación de que Daniel disfruta mucho de ser intendente.

-Es quien lidera la intención de voto dentro del FA.

-Es lógico que la gente lo vea como un presidenciable… puede ser presidente de lo que quiera, de Defensor o de la República, porque tiene un carisma y una capacidad de conducción de equipos importante.