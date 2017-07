“Martínez es un intendente de puertas abiertas, pero no ha habido soluciones a la mayoría de los planteos”

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom

Es el tercer período en el que integra la Directiva de Adeom, pero esta vez le tocó asumir el cargo de mayor peso: la Secretaría General. Con 34 años posee una trayectoria de larga data en la militancia sindical, y admite que su ascenso fue posible gracias al lugar que se le da a la mujer en la lista a la que pertenece, algo que no sucede en otras agrupaciones, donde hay un “atraso enorme” en ese aspecto. En entrevista con CRÓNICAS, Valeria Ripoll dejó en claro que aunque al comienzo de la gestión de Daniel Martínez se vislumbraba que habría un diálogo fluido con los trabajadores, el intendente “está en un debe importante”. Se refirió también a los reclamos de los funcionarios municipales, entre los que destacó el pedido de frenar las privatizaciones.

-¿Con qué objetivos asume la Secretaría General de Adeom?

-Primero que nada, continuar con lo que veníamos trabajando. Hay cosas que ya están logradas, como lo que está en el convenio colectivo, donde uno de los puntos es la integración de partidas al sueldo base, y la idea es hacerlo cumplir tal cual se firmó. Después tenemos cosas pendientes con respecto a la plataforma general del sindicato, todavía hay muchos atrasos en los distintos sectores.

-¿Qué problemas no han tenido solución aún?

-Condiciones laborales… la gente se tiene que dar cuenta de que no puede trabajar más así, más allá de que uno se encariña con su lugar de trabajo. Nosotros ya hemos perdido compañeros por falta de condiciones; uno a veces sigue trabajando y hasta que no pasan esas cosas no toma conciencia.

-¿Cuáles son esas condiciones que hoy faltan?

-Locativas sobre todo. Hay lugares donde lo edilicio está con un atraso importantísimo. Además, los implementos de seguridad, la ropa, la protocolización de las tareas. Tenemos actividades que realmente son complicadas, como la que hace Fúnebre y Necrópolis, donde los trabajadores tienen que tener una atención específica, un acompañamiento psicológico, y el trabajo en Saneamiento y Limpieza también es complicado.

-Estas reivindicaciones tienen muchos años. ¿Llegan a oídos de las autoridades municipales?

-Tienen muchos años, vienen de antes de este período, pero muchas veces quedan compromisos por el camino y no se cumplen.

-Pero, por lo que dice, esta administración tampoco se ha ocupado.

-Esta administración en el convenio colectivo aprobó 20 millones de pesos para seguridad laboral, que para la situación de atraso que tiene la Intendencia de Montevideo (IM) no alcanza, porque hay lugares que hay que hacer de cero, que no aceptan más reformas. Pero es un arranque, es decir, por lo menos se comprometieron a mejorar condiciones de trabajo.

-Hace dos años, en entrevista con CRÓNICAS, el entonces secretario general de Adeom, Facundo Cladera, planteó las mismas dificultades. Significa que en este tiempo no ha cambiado mucho la situación, ¿o sí?

-No. Sí ha cambiado internamente, hemos hecho un buen trabajo de capacitación, cursos de seguridad laboral, nos hemos enfocado en que se conformen los comités de seguridad sectorial, que es donde se deben denunciar malas condiciones de trabajo, y como están enmarcados en la ley, los directores cumplen, pero eso no implica que lo macro se solucione.

-¿Qué evaluación hace de los primeros dos años de la gestión de Daniel Martínez en cuanto a su relación con los trabajadores?

-Con respecto a los trabajadores creo que está en un debe importante, prometió un buen relacionamiento con el sindicato, pero eso no significa tener determinada cantidad de reuniones, sino que en lo que se discute, haya soluciones.

-¿Eso es lo que falta?

-Sí. Es un intendente de puertas abiertas, tenemos reuniones con algunos directores y con él, pero no ha habido soluciones a la mayoría de los planteos, o pasa muchísimo tiempo, terminamos en el Ministerio de Trabajo, acordamos, los acuerdos no se cumplen –como pasó con Limpieza-, y volvemos a discutir temas que para nosotros ya estaban laudados.

-Quiere decir que hay buen diálogo, él está abierto, pero finalmente…

-No se ven las concreciones.

-¿En qué aspectos, por ejemplo?

-Sacando el convenio colectivo, en todo lo demás: la carrera funcional, las condiciones de trabajo, las remunicipalizaciones… Martínez se comprometió a no seguir privatizando, pero vemos en la calle que cada vez hay más privadas haciendo la tarea de los municipales, y es una discusión que nosotros sentimos que la administración no quiere dar.

-¿Qué inconvenientes cree usted que trae aparejada la privatización?

-Se gasta mucho, hay servicios que no son eficientes, muchas veces hasta se hace la misma función. Con la autonomía que tienen los municipios, contratan privadas para hacer la limpieza, por ejemplo, y en realidad es algo que depende de Desarrollo Ambiental, y a veces ni la propia administración central sabe lo que hacen los municipios.

-¿Por qué asume que la Intendencia no quiere discutir este tema?

-Porque es más fácil gestionar cuando tenés todo tercerizado, que cuando los funcionarios dependen de vos. Creo que la demostración de una buena gestión implica que vos con tus funcionarios puedas hacer de la mejor forma todas las funciones de la IM, pero si privatizás la vialidad, la limpieza, el barrido, estás delegando la gestión, que es para lo que la gente te votó, para gestionar de la mejor manera.

-¿Qué expectativas tiene con lo que resta del período?

-Hacer un trabajo interno del sindicato, tener los sectores organizados, comités de base fortalecidos, comités de seguridad sectoriales en los que se discutan condiciones de trabajo. Con un sindicato fuerte en la organización, vamos a poder dar la pelea –en el buen sentido- para las distintas reivindicaciones.

-¿Cree que ese mensaje llega a la gente correctamente?

-Lo que intentamos trasmitirle a la gente es que la mayoría de las reivindicaciones del trabajador municipal son enfocadas en brindar un buen servicio, y muchas veces no se entiende. Nosotros también somos vecinos de Montevideo y nos perjudica si hay paro de la limpieza, pero todas las medidas que tomamos tienen el objetivo de mejorar. Reclamamos más funcionarios, presupuesto, herramientas, maquinaria, vehículos, para brindarle un mejor servicio al ciudadano.

-¿No consideran suficiente la cantidad de funcionarios que tiene la IM?

-No, porque si ves la cantidad de empresas tercerizadas que hay, te das cuenta de que hay una carencia que se cubre con privadas.

-¿Esperaban otra cosa en ese sentido?

-Sí, el intendente nos dijo que no iba a privatizar más, que la idea era que los privados no hicieran más tareas, pero eso sucede, porque se le amplía la zona o los servicios a un privado que ya está, y por más que no sea una empresa nueva, implica un aumento de la privatización.

-Considerando que la lista a la que pertenece es del ala más moderada, ¿se podría decir que se vienen tiempos de paz para el intendente? De hecho, se la suele categorizar como oficialista.

-Ese es un concepto que se tiene desde hace mucho tiempo, pero no es una lista oficialista; hay compañeros de todas las tendencias. Nuestro objetivo es construir un sindicato organizado desde la base, para después sí dar una lucha. Incluso cuando fuimos mayoría en el 2011 no hubo paz sindical, hubo muchísimos sectores movilizados, y hemos tenido distintos conflictos en varios momentos.

-Pero son más moderados que otros.

-Tenemos otra metodología; para nosotros la lucha no es porque sí, desorganizada. Uno se organiza, negocia, y si no tiene respuesta, lucha. Quizás otras tendencias apuntan a la lucha sin organización, pero eso está condenado al fracaso. Nosotros somos distintos, no oficialistas. Nuestra lista tiene una renovación, muchos compañeros jóvenes; podrá seguir con alguna línea antigua, pero venimos con un aire de cambio que es evidente.

-La participación de la mujer, por ejemplo.

-Esta es la única lista que tiene mujeres en la directiva del sindicato. Tenemos cuatro cargos, de los cuales dos los ocupamos mujeres, y no es un tema de cuota, sino de que venimos militando desde hace mucho tiempo y hemos tenido distintas responsabilidades. Sin embargo, la militancia de la mujer es algo que en las otras agrupaciones no se genera.

-¿Hay un atraso en ese aspecto?

-Sí, hay un atraso enorme.

-¿No se le da lugar a la mujer?

-En realidad creo que es un doble problema. Por un lado hay sectores que no le dan lugar, que son machistas de origen, que no conciben a la mujer en ciertos ámbitos. Por otro lado, es muy difícil para algunas… yo lo vivo en carne propia, tengo tres hijos, milito con ellos, pero no todas están acostumbradas.

-¿Es positivo a la hora de negociar que sea el mismo partido político quien gobierna en el departamento hace tantos años, o los cambios de autoridades en cada quinquenio afectan?

-Los cambios afectan y es muy difícil, pero no por el lado del intendente, sino de los cargos más inmediatos, los directores de distintos servicios, los directores políticos, porque algunas cosas que ya acordaste, las tenés que empezar a discutir de cero.

En el propio período de cinco años hay muchísimos cambios, de hecho van dos de Martínez y hay divisiones que cambiaron tres o cuatro veces de director. Eso, más que la negociación, dificulta la gestión, porque cada uno viene con su idea a implementar, y a nosotros nos genera una discusión de todo lo que ya estaba acordado. Después eso se ve reflejado en el servicio, y muchas veces en movilizaciones de los trabajadores.

-¿Qué áreas ve más complicadas en ese sentido?

-Desarrollo Ambiental y Limpieza, que han cambiado de directores y creo que no han dado todavía con la tecla de quiénes son los indicados para esos lugares. De hecho, [Fernando] Puntigliano, que es el que está hoy [en Desarrollo Ambiental], tiene una idea de trabajo y de relacionamiento con el sindicato que para nosotros no es la mejor.

-¿Por qué?

-Porque se reúne poco, delega en asesores, que en realidad no son los que resuelven –están para asesorarlo a él, no para negociar con los trabajadores-. Eso es algo que se está dando cada vez más, que distintos directores no tienen contacto con el sindicato y envían asesores a negociar, y eso desgasta porque vos estás acordando con alguien que no es quien toma las decisiones.

-¿Tienen más diálogo con el intendente que con los directores?

-Algunos directores nunca se reunieron con nosotros desde que asumieron, y otros prefieren no reunirse o no tener un diálogo frecuente, sino que lo van viendo según su agenda, no lo ven como algo fundamental. Para nosotros, más allá de que no somos cogobierno, el relacionamiento es imprescindible para brindar un buen servicio, para mejorar la gestión.

-¿No ayuda la experiencia que Martínez, Fernando Nopitsch y Christian Di Candia tuvieron como sindicalistas?

-El hecho de que hayan estado en el movimiento sindical no implica que sea buena la negociación. Hemos tenido un diálogo muy fluido con algunos sectores de la administración, y con otros ha sido prácticamente nulo. El relacionamiento que debió hacerse en su momento con Nopitsch y Di Candia se dio con un asesor, no con ellos directamente. Creo que es más fácil delegarlo y no tener que darles respuestas a los trabajadores, evidentemente es algo que esta gestión quiere implementar.

-Sin embargo, al comienzo del período se vislumbraba que las autoridades municipales tendrían un importante diálogo con el sindicato.

-Martínez arrancó con una apertura que en los hechos no está. En el discurso está abierto a la negociación y al diálogo, pero en la realidad no se ve. Y según el sindicato –yo no viví tantas gestiones-, hubo experiencias de mayor diálogo en administraciones anteriores.